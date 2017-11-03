لؤي زهرة

كان‭ ‬جدي‭ ‬يستخدمُ‭ ‬حيلة‭ ‬ذكية‭ ‬معي‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬يضع‭ ‬النقود‭ ‬بين‭ ‬طيات‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬مكتبتهِ‭ ‬العامرة‭ . ‬

كنت‭ ‬–‭ ‬انذاك‭- ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬المتوسط‭ ‬حين‭ ‬جئت‭ ‬اليه‭ ‬طالباً‭ ‬منهُ‭ ‬بعض‭ ‬المال‭ ‬ﻷشتري‭ ‬ما‭ ‬يخصني‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الدراسة‭ ‬،‭ ‬فأشار‭ ‬الى‭ ‬كتاب‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ :- ‬آتيني‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬تسلقتُ‭ ‬السلم‭ ‬الخشبي‭ ‬ﻷتناول‭ ‬الكتاب‭ ‬،‭ ‬دخلتْ‭ ‬رائحة‭ ‬الورق‭ ‬أنفي‭ ‬دون‭ ‬أرادتي‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬اﻷولى‭ ‬التي‭ ‬المس‭ ‬فيها‭ ‬كتاب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬كتبي‭ ‬المنهجية‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬جدي‭ ‬ذلك‭ ‬الكتاب‭ ‬سألني‭ ‬عن‭ ‬أسمِه‭ ‬واسم‭ ‬مؤلفه‭ ‬وعن‭ ‬محتواه‭ ‬؟‭ ‬فكان‭ ‬الجواب‭ ‬حاضرا‭ ‬عندي‭ ‬بأنني‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬اعرف‭ ! . ‬

لم‭ ‬أعرف‭ ‬حينها‭ ‬بأن‭ ‬جدي‭ ‬يُخبئ‭ ‬المال‭ ‬بين‭ ‬طيات‭ ‬الكتب‭ ‬وذُهُلتُ‭ ‬حين‭ ‬رأيتهُ‭ ‬يخرج‭ ‬لي‭ ‬دينارين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الأوراق‭ ‬،‭ ‬وراحَ‭ ‬يُجيبني‭ ‬عن‭ ‬أسئلتهش‭ ‬التي‭ ‬سألني‭ ‬اياها‭ . ‬بعد‭ ‬َ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬جِئتُ‭ ‬اليه‭ ‬طالبا‭ ‬بعض‭ ‬المال‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬فأشار‭ ‬الي‭ ‬ان‭ ‬آتيه‭ ‬بكتابٍ‭ ‬آخر‭ ‬فحرصتُ‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬أسم‭ ‬الكتاب‭ ‬ومؤلفه‭ ‬وراحَ‭ ‬يشرح‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬محتواه‭ ‬كنت‭ ‬أتظاهر‭ ‬أمامه‭ ‬بأنني‭ ‬منتبها‭ ‬وشغوفا‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬فطلب‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أعيد‭ ‬عليه‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬،‭ ‬أستجمعت‭ ‬ذاكرتي‭ ‬و‭ ‬أنا‭ ‬أعيد‭ ‬ما‭ ‬تلاهُ‭ ‬على‭ ‬مسامعي‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منهُ‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬أخرج‭ ‬دينارين‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الكتاب‭ ‬واعطاني‭ ‬المال‭ ‬ثم‭ ‬أخرج‭ ‬دينار‭ ‬أخر‭ ‬ليصبح‭ ‬عندي‭ ‬ثلاثة‭ ‬دنانير‭ ‬شعرت‭ ‬حينها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الدينار‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬ما‭ ‬حفظته‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ . ‬

ذات‭ ‬يوم‭ ‬وكما‭ ‬جرت‭ ‬عليه‭ ‬العادة‭ ‬جئته‭ ‬طالبا‭ ‬منه‭ ‬مصروفي‭ ‬المعتاد‭ ‬فأشأر‭ ‬الى‭ ‬كتاب‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‭ ‬كان‭ ‬أسمه‭ ‬ماجدولين‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬ظلال‭ ‬الزيزفون‭ ‬كانت‭ ‬قصة‭ ‬رومانسية‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬اصغي‭ ‬الى‭ ‬جدي‭ ‬حين‭ ‬راح‭ ‬يسرد‭ ‬لي‭ ‬أحداثها‭ ‬و‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الذروة‭ ‬سكتَ‭ ‬جدي‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭ ‬واعطاني‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬،‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يكمل‭ ‬الحكاية‭ ‬لكنه‭ ‬تعذر‭ ‬لي‭ ‬باعذارٍ‭ ‬واهية‭ ‬،‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬عنده‭ ‬و‭ ‬ماجدولين‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬رأسي‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أجدَ‭ ‬مَنْ‭ ‬يكمل‭ ‬لي‭ ‬تلك‭ ‬الحكاية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬طريقي‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬وجدتُ‭ ‬الكتابَ‭ ‬في‭ ‬محلٍ‭ ‬لبيع‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬اﻷولى‭ ‬التي‭ ‬أدخل‭ ‬فيها‭ ‬محلا‭ ‬لبيع‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬أسأل‭ ‬عن‭ ‬اسعار‭ ‬الكتب‭ ‬وكانت‭ ‬الصدمة‭ ‬بأن‭ ‬سعر‭ ‬الكتاب‭ ‬هو‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬وهو‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬غنائم‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬جدي‭ ‬لم‭ ‬أر‭ ‬بدا‭ ‬الا‭ ‬اﻷستجابة‭ ‬لرغبتي‭ ‬بمعرفة‭ ‬نهاية‭ ‬القصة‭ ‬فأشتريت‭ ‬الكتاب‭ ‬ورحت‭ ‬أكمل‭ ‬ما‭ ‬بدأه‭ ‬جدي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬جئت‭ ‬اليه‭ ‬و‭ ‬رَويتُ‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬اليه‭ ‬القصة‭ ‬فتبسم‭ ‬بوجهي‭ ‬ووعدني‭ ‬بمكافئة‭ ‬وطلب‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أحضر‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أسم‭ ‬البؤساء‭ ‬اخرج‭ ‬منه‭ ‬مبلغ‭ ‬الدينارين‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسألني‭ ‬عن‭ ‬أسم‭ ‬الكتاب‭ ‬ومحتواه‭ ‬وهنا‭ ‬بادرته‭ ‬بالسؤال‭ ‬ﻷول‭ ‬مرة‭ . ‬

‭:- ‬جدي‭ ‬عن‭ ‬ماذا‭ ‬يتحدث‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬؟‭ ‬

وراحَ‭ ‬يقصُ‭ ‬عليَّ‭ ‬قصة‭ ‬البؤساء‭ ‬لفيكتور‭ ‬هيجو‭ ‬وأستخدم‭ ‬الحيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬اتمامها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬ذروتها‭ ‬ولم‭ ‬تنفع‭ ‬توسلاتي‭ ‬به‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬عنده‭ ‬وقدماي‭ ‬تجرني‭ ‬الى‭ ‬نفس‭ ‬ذلك‭ ‬المحل‭ ‬لبيع‭ ‬الكتب‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الصدفة‭ ‬وحدها‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬سعر‭ ‬الكتاب‭ ‬هو‭ ‬دينارين‭ ‬وهو‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أملك‭ ! ‬أشتريت‭ ‬الكتاب‭ ‬ولم‭ ‬اعد‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬بخفي‭ ‬حنين‭ ‬بل‭ ‬عدت‭ ‬حاملا‭ ‬رواية‭ ‬البؤساء‭ ‬وانزويت‭ ‬بغرفتي‭ ‬متلهفا‭ ‬لقراءة‭ ‬القصة‭ ‬ومعرفة‭ ‬بقية‭ ‬احداثها‭ ‬،‭ ‬عدت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬وحين‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬جدي‭ ‬المال‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬كتاب‭ ‬الف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ ‬وأخرج‭ ‬منه‭ ‬مبلغ‭ ‬ثلاثة‭ ‬دنانير‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدثني‭ ‬عن‭ ‬الكتاب‭ ‬واكتفى‭ ‬بالقول‭ ‬أنه‭ ‬كتاب‭ ‬ممتع‭ ‬وجميل‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬عنده‭ ‬الى‭ ‬المكتبة‭ ‬وأقتنيت‭ ‬الف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ . ‬

غبت‭ ‬عن‭ ‬جدي‭ ‬أسبوع‭ ‬كاملا‭ ‬وفوجئت‭ ‬به‭ ‬يدخل‭ ‬غرفتي‭ ‬وكان‭ ‬سعيدا‭ ‬حين‭ ‬رآني‭ ‬أطالع‭ ‬المجلد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ ‬وأكرمني‭ ‬بعشرة‭ ‬دنانير‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬لكنه‭ ‬سألني‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬و‭ ‬احسان‭ ‬عبد‭ ‬القدوس‭ ‬و‭ ‬توفيق‭ ‬الحكيم‭ ‬؟‭! ‬هل‭ ‬قرأت‭ ‬لنزار‭ ‬قباني‭ ‬او‭ ‬بدر‭ ‬شاكر‭ ‬السياب‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬سمعت‭ ‬بتيشخوف‭ ‬وتولستوي‭ ‬وديستوفسكي‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬شكسبير‭ ‬؟‭ ‬

هل‭ ‬تعرف‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬أو‭ ‬أحسان‭ ‬عبد‭ ‬القدوس‭ ‬او‭ ‬توفيق‭ ‬الحكيم‭ ‬؟‭! ‬هل‭ ‬قرأت‭ ‬لنزار‭ ‬قباني‭ ‬او‭ ‬بدر‭ ‬شاكر‭ ‬السياب‭ ‬هل‭ ‬تعرف‭ ‬شكسبير‭ ‬؟

بعد‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬جدي‭ ‬يسألني‭ ‬أين‭ ‬صرفت‭ ‬المال‭ ‬،‭ ‬وصار‭ ‬يعطيني‭ ‬اي‭ ‬مبلغ‭ ‬اريد‭ .‬