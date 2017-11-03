لؤي زهرة
كان جدي يستخدمُ حيلة ذكية معي ، فهو يضع النقود بين طيات الكتب في مكتبتهِ العامرة .
كنت – انذاك- طالبا في الصف الأول المتوسط حين جئت اليه طالباً منهُ بعض المال ﻷشتري ما يخصني من متطلبات الدراسة ، فأشار الى كتاب وقال لي :- آتيني به ، تسلقتُ السلم الخشبي ﻷتناول الكتاب ، دخلتْ رائحة الورق أنفي دون أرادتي ، كانت هذه المرة اﻷولى التي المس فيها كتاب من غير كتبي المنهجية ، قبل أن يفتح جدي ذلك الكتاب سألني عن أسمِه واسم مؤلفه وعن محتواه ؟ فكان الجواب حاضرا عندي بأنني ، لا اعرف ! .
لم أعرف حينها بأن جدي يُخبئ المال بين طيات الكتب وذُهُلتُ حين رأيتهُ يخرج لي دينارين من بين تلك الأوراق ، وراحَ يُجيبني عن أسئلتهش التي سألني اياها . بعد َ عدة أيام جِئتُ اليه طالبا بعض المال مرة اخرى ، فأشار الي ان آتيه بكتابٍ آخر فحرصتُ هذه المرة على حفظ أسم الكتاب ومؤلفه وراحَ يشرح لي عن محتواه كنت أتظاهر أمامه بأنني منتبها وشغوفا لمعرفة المزيد فطلب مني أن أعيد عليه تلك المعلومات ، أستجمعت ذاكرتي و أنا أعيد ما تلاهُ على مسامعي ، فما كان منهُ الا أن أخرج دينارين من ذلك الكتاب واعطاني المال ثم أخرج دينار أخر ليصبح عندي ثلاثة دنانير شعرت حينها بأن هذا الدينار هو ثمن ما حفظته من معلومات .
ذات يوم وكما جرت عليه العادة جئته طالبا منه مصروفي المعتاد فأشأر الى كتاب بقي في ذاكرتي كان أسمه ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون كانت قصة رومانسية وجدت نفسي اصغي الى جدي حين راح يسرد لي أحداثها و حين وصل الى الذروة سكتَ جدي عن الكلام واعطاني دينارين ونصف ، طلبت منه أن يكمل الحكاية لكنه تعذر لي باعذارٍ واهية ، خرجت من عنده و ماجدولين تدور في رأسي أتمنى أن أجدَ مَنْ يكمل لي تلك الحكاية ، وفي طريقي الى البيت وجدتُ الكتابَ في محلٍ لبيع الكتب ، كانت هذه هي المرة اﻷولى التي أدخل فيها محلا لبيع الكتب ، أسأل عن اسعار الكتب وكانت الصدمة بأن سعر الكتاب هو دينارين ونصف وهو كل ما حصلت عليه من غنائم من عطاء جدي لم أر بدا الا اﻷستجابة لرغبتي بمعرفة نهاية القصة فأشتريت الكتاب ورحت أكمل ما بدأه جدي ، في اليوم التالي جئت اليه و رَويتُ له ما آلت اليه القصة فتبسم بوجهي ووعدني بمكافئة وطلب مني أن أحضر له ذلك الكتاب الذي يحمل أسم البؤساء اخرج منه مبلغ الدينارين دون أن يسألني عن أسم الكتاب ومحتواه وهنا بادرته بالسؤال ﻷول مرة .
:- جدي عن ماذا يتحدث هذا الكتاب ؟
وراحَ يقصُ عليَّ قصة البؤساء لفيكتور هيجو وأستخدم الحيلة ذاتها حين توقف عن اتمامها بعد أن وصل ذروتها ولم تنفع توسلاتي به خرجت من عنده وقدماي تجرني الى نفس ذلك المحل لبيع الكتب ولم تكن الصدفة وحدها بأن يكون سعر الكتاب هو دينارين وهو كل ما أملك ! أشتريت الكتاب ولم اعد الى البيت بخفي حنين بل عدت حاملا رواية البؤساء وانزويت بغرفتي متلهفا لقراءة القصة ومعرفة بقية احداثها ، عدت في اليوم التالي وحين طلبت من جدي المال أشار الى كتاب الف ليلة وليلة وأخرج منه مبلغ ثلاثة دنانير لكنه لم يحدثني عن الكتاب واكتفى بالقول أنه كتاب ممتع وجميل خرجت من عنده الى المكتبة وأقتنيت الف ليلة وليلة .
غبت عن جدي أسبوع كاملا وفوجئت به يدخل غرفتي وكان سعيدا حين رآني أطالع المجلد الرابع من الف ليلة وليلة وأكرمني بعشرة دنانير دفعة واحدة لكنه سألني نجيب محفوظ و احسان عبد القدوس و توفيق الحكيم ؟! هل قرأت لنزار قباني او بدر شاكر السياب ، هل سمعت بتيشخوف وتولستوي وديستوفسكي ، هل تعرف ماذا يعني شكسبير ؟
هل تعرف نجيب محفوظ أو أحسان عبد القدوس او توفيق الحكيم ؟! هل قرأت لنزار قباني او بدر شاكر السياب هل تعرف شكسبير ؟
بعد هذه الحادثة لم يعد جدي يسألني أين صرفت المال ، وصار يعطيني اي مبلغ اريد .