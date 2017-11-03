هواتف متطورة تقرأ ما تحت ملابس النساء

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تهوى‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬التقاط‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬المتحررة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬هاتفها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬لتسرب‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬إمكانية‭ ‬التعرف‭ ‬عليها،‭ ‬لكن‭ ‬لو‭ ‬كن‭ ‬يمتلكن‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬فعليهن‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المسألة‭. ‬فقد‭ ‬اكتشفت‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬صاحبات‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬يمكنه‭ ‬تمييز‭ ‬وتصنيف‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬التقطها‭ ‬أو‭ ‬استقبلها،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬حمالات‭ ‬صدر‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأمر‭ ‬بالصدفة،‭ ‬عندما‭ ‬بحثت‭ ‬مستخدمة‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬حمالة‭ ‬صدر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬brassiere‮»‬‭ ‬بين‭ ‬صور‭ ‬الهاتف،‭ ‬لتفاجأ‭ ‬بأنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬جميع‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬حمالات‭ ‬صدر‭ ‬وجمعها‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬واحد‭.‬

وانتشرت‭ ‬التحذيرات‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬يمكنه‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬وكتبت‭ ‬مغردة‭: ‬‮«‬انتبهوا‭ ‬يا‭ ‬بنات‭. ‬اذهبوا‭ ‬إلى‭ ‬الصور‭ ‬وابحثوا‭ ‬عن‭ ‬brassiere‭. ‬لماذا‭ ‬يحتفظ‭ ‬أبل‭ ‬بهذه‭ ‬الصور‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬ملف؟‭!‬‮»‬‭. ‬وغردت‭ ‬أخرى‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬نمنع‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك؟‭ ‬أنا‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬منتهَكة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يحتفظ‭ ‬بهذه‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬محدد،‭ ‬فهي‭ ‬فقط‭ ‬تحفظ‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬وحدها‭ ‬على‭ ‬الهاتف،‭ ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬أمن‭ ‬معلوماتي‭ ‬إنها‭ ‬تكون‭ ‬آمنة‭ ‬تماما‭.‬

والأمر‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬حمالات‭ ‬الصدر،‭ ‬فهناك‭ ‬آلاف‭ ‬الكلمات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لـ»آيفون‮»‬‭ ‬تمييزها‭ ‬واستخراج‭ ‬الصور‭ ‬المطابقة‭ ‬لها،‭ ‬عند‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الصور،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬الطعام‭ ‬food‮»‬‭ ‬و»الحيوانات‭ ‬animals‮»‬‭ ‬و‮»‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬sunset‮»‬‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬