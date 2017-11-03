علماء:عصير الكرز يمنح الإنسان نوماً هانئاً

لويزيانا‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬مشاكل‭ ‬النوم‭ ‬تزداد‭ ‬مع‭ ‬تعقد‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تساعدك‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نوم‭ ‬عميق‭ ‬طوال‭ ‬الليل،‭ ‬فقد‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬شرب‭ ‬عصير‭ ‬بإمكانه‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭.‬

ففي‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬لويزيانا،‭ ‬كشفت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬عصير‭ ‬الكرز‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬يمكنه‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬بمقدار‭ ‬ساعة‭ ‬و24‭ ‬دقيقة‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬العصير‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬تمنع‭ ‬إنتاج‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بنقص‭ ‬ساعات‭ ‬النوم،‭ ‬وخفض‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بالأرق‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العصير‭ ‬غني‭ ‬بمركبات‭ ‬بروسيانيدين‭ ‬والأنثوسيانين،‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬العنب‭ ‬البري،‭ ‬والتي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬أشاد‭ ‬العلماء‭ ‬بفوائدها‭ ‬الصحية‭ ‬وتم‭ ‬ربطها‭ ‬بعوامل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الالتهابات‭.‬

وسجلت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬عصير‭ ‬الكرز‭ ‬خفض‭ ‬مستويات‭ ‬الكينورينين‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬وخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬لاختبارات‭ ‬الدم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬ملء‭ ‬استبيان‭ ‬حول‭ ‬عاداتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنوم‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأرق‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬عشوائيا‭ ‬لمجموعتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تشرب‭ ‬عصير‭ ‬الكرز‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬وقبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬تشرب‭ ‬الكمية‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬خليط‭ ‬وهمي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬بروسيانيدين‭ ‬والأنثوسيانين‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬المقطر،‭ ‬والفروكتوز‭ ‬ومسحوق‭ ‬الليمون،‭ ‬والذي‭ ‬يبدو‭ ‬طعمه‭ ‬مماثلا‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تم‭ ‬تكرار‭ ‬الاستبيان‭ ‬وتغيير‭ ‬المجموعات‭ ‬وإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬المشروبات‭ ‬على‭ ‬أنماط‭ ‬النوم‭ ‬لديهم‭.‬

وخلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬لدى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬شربوا‭ ‬عصير‭ ‬الكرز‭ ‬زاد‭ ‬بمقدار‭ ‬84‭ ‬دقيقة،‭ ‬وزادت‭ ‬كفاءة‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭.‬