هالة صدقي لاعلاقة لها بخيانة عظمى

القاهرة‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬نفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬هالة‭ ‬صدقي‭ ‬قيامها‭ ‬ببطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬خيانة‭ ‬عظمى‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬تصويره‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.. ‬وقالت‭ ‬هالة‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬علم‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬مجرد‭ ‬ترشيحات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تبحث‭ ‬حاليًا‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬يحمل‭ ‬فكرة‭ ‬هادفة‭ ‬تهم‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬الحالية‭. ‬مسلسل‭ ‬‮«‬خيانة‭ ‬عظمي‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أكشن‭ ‬تشويقي‭ ‬في45‭ ‬حلقة،‭ ‬بطولة‭ ‬وليد‭ ‬فواز،‭ ‬نجلاء‭ ‬بدر،‭ ‬عائشة‭ ‬بن‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬الشقنقيري،‭ ‬حمزة‭ ‬العيلي،‭ ‬أحمد‭ ‬صيام،‭ ‬ثراء‭ ‬جبيل‭. ‬وتتفاوض‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬فنانًا‭.‬