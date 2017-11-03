هالة صدقي لاعلاقة لها بخيانة عظمى

القاهرة- الزمان : نفت الفنانة المصرية هالة صدقي قيامها ببطولة مسلسل «خيانة عظمى» المقرر تصويره خلال نوفمبر الحالي.. وقالت هالة إنه ليس لديها علم بهذا العمل وما تم نشره مجرد ترشيحات من قبل الشركة المنتجة. وأضافت أنها تبحث حاليًا عن عمل يحمل فكرة هادفة تهم الشارع المصري في ظل التغيرات الحالية. مسلسل «خيانة عظمي» تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي في45 حلقة، بطولة وليد فواز، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد الشقنقيري، حمزة العيلي، أحمد صيام، ثراء جبيل. وتتفاوض الشركة المنتجة مع عدد آخر من الفنانين للمشاركة في العمل الذي يضم أكثر من 30 فنانًا.