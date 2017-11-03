ما دلالة السعال طويل الأمد؟

برلين‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬قال‭ ‬اتحاد‭ ‬روابط‭ ‬الصيادلة‭ ‬الألمان‭ ‬إن‭ ‬السعال‭ ‬المزمن،‭ ‬أي‭ ‬السعال‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسباب‭ ‬الشائعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬التدخين‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أمراض‭ ‬الرئة‭.‬

وإذا‭ ‬تم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬السعال‭ ‬المزمن،‭ ‬فينبغي‭ ‬حينئذ‭ ‬تجنب‭ ‬الوجبات‭ ‬الثقيلة‭ ‬والغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬مساء‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬رفع‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬ليلا‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للطبيب‭ ‬وصف‭ ‬أدوية‭ ‬لعلاج‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬هي‭ ‬إحساس‭ ‬بالحرقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصدر‭ ‬مباشرة‭ ‬خلف‭ ‬عظمة‭ ‬القص‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬فوق‭ ‬المعدية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬ترتبط‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬بارتجاع‭ ‬العصارة‭ ‬الهضمية‭.‬