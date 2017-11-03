ما دلالة السعال طويل الأمد؟

برلين – الزمان : قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن السعال المزمن، أي السعال لأكثر من شهرين، قد يرجع إلى حرقة المعدة، إلى جانب الأسباب الشائعة المتمثلة في التدخين أو أحد أمراض الرئة.
وإذا تم التحقق من أن حرقة المعدة هي السبب وراء السعال المزمن، فينبغي حينئذ تجنب الوجبات الثقيلة والغنية بالدهون مساء. كما ينبغي رفع الجزء العلوي من الجسم بعض الشيء أثناء النوم ليلا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للطبيب وصف أدوية لعلاج حرقة المعدة.
يُشار إلى أن حرقة المعدة هي إحساس بالحرقة في منطقة الصدر مباشرة خلف عظمة القص أو المنطقة فوق المعدية. وعادة ما ترتبط حرقة المعدة بارتجاع العصارة الهضمية.