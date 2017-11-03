زواج عرفي صيني جزائري

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬الجزائري‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ثمة‭ ‬قلقا‭ ‬متناميا‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬وتيرة‭ ‬زواج‭ ‬الصينيين‭ ‬بالجزائريات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬الزواج‭ ‬العرفي‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬الزيجات‭ ‬المذكورة‭ ‬باتت‭ ‬تثير‭ ‬قلقا‭ ‬أمنيا،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬انعكاسها‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬وثقافته‭. ‬وذكرت‭ ‬سيدة‭ ‬جزائرية،‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬أنها‭ ‬تزوجت‭ ‬بصيني‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عقد‭ ‬عرفي،‭ ‬وأنجبت‭ ‬منه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬لكن‭ ‬مشكلتها‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬رفضت‭ ‬السلطات‭ ‬تسجيلهم‭. ‬واضطرت‭ ‬المشتكية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬ثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬في‭ ‬المحكمة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتزع‭ ‬حكما‭ ‬لصالحها‭ ‬يقر‭ ‬نسب‭ ‬أبنائها‭ ‬إلى‭ ‬والدهم‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬اعتنق‭ ‬الإسلام‭.‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تعرضت‭ ‬قضيتان‭ ‬مماثلتان‭ ‬للرفض‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬واستند‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‭ ‬محضر‭ ‬اعتناق‭ ‬الإسلام‭.‬