التصدي‭ ‬لفوضى‭ ‬الفتاوى‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬يتطلب‭ ‬تنقية‭ ‬كتب‭ ‬التراث

عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬الفهد‭ ‬مستشار‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭ ):‬

ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬صناعة‭ ‬غربية‭ ‬استغلت‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي

هناك‭ ‬شباب‭ ‬غربى‭ ‬مفتون‭ ‬بالمغامرة‭ ‬وفى‭ ‬مرحلة‭ ‬الستينات‭ ‬شاهدنا‭ ‬وجود‭ ‬تنظيمات‭ ‬يساريه‭ ‬متطرفة‭ ‬تمارس‭ ‬الارهاب‭ ‬وعندما‭ ‬تراجعت‭ ‬الشيوعية‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬سوى‭ ‬تلك‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬التى‭ ‬تمارس‭ ‬العنف‭ ‬وتدعى‭ ‬انها‭ ‬تنتمى‭ ‬للاسلام‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الارهاب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬دين‭ ‬او‭ ‬وطن

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬القاهرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬والذى‭ ‬ناقش‭ ‬ظاهرة‭ ‬فوضى‭ ‬الفتاوى‭ ‬وكيفية‭ ‬التصدى‭ ‬لها‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورتها‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامى‭ ‬واستغلال‭ ‬بعض‭ ‬المتاجرين‭ ‬بالدين‭ ‬لها‭ ‬لاثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬ونشر‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬وعن‭ ‬كيفية‭ ‬التصدى‭ ‬لتلك‭ ‬الظاهره‭ ‬ومواجهة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬كان‭ ‬لمراسل‭ ‬‭(‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬مستشار‭ ‬وزير‭ ‬الشئون‭ ‬الاسلاميه‭ ‬بالسعودية‭ .‬

شهدت‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الازهر‭ ‬متهمه‭ ‬اياه‭ ‬بالتسبب‭ ‬فى‭ ‬انتشار‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬لتقاعسه‭ ‬فى‭ ‬التصدى‭ ‬لاصحاب‭ ‬الافكار‭ ‬المتطرفه‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬؟

الازهر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخه‭ ‬يحارب‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬ويدعوا‭ ‬الى‭ ‬الوسطيه‭ ‬والاعتدال‭ ‬واذا‭ ‬تتبعنا‭ ‬اصحاب‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬احد‭ ‬منهم‭ ‬ينتمى‭ ‬للازهر‭ ‬بل‭ ‬درسوا‭ ‬فى‭ ‬جامعات‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬تعاليم‭ ‬الدين‭ ‬الحقيقيه‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬اصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الافكار‭ ‬يدعون‭ ‬للعلم‭ ‬ويطلقون‭ ‬اللحى‭ ‬ويبهرون‭ ‬البسطاء‭ ‬بحفظهم‭ ‬الاحاديث‭ ‬واجادة‭ ‬الخطابه‭ ‬وهم‭ ‬فى‭ ‬الواقع‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬علم‭ ‬لكن‭ ‬العلماء‭ ‬الحقيقيين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬درسوا‭ ‬فى‭ ‬الازهر‭ ‬وبالتالى‭ ‬فاننى‭ ‬اطالب‭ ‬بقصر‭ ‬الفتوى‭ ‬على‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬درسوا‭ ‬اصول‭ ‬الفقه‭ ‬فى‭ ‬الازهر‭ .‬

‭-‬نادى‭ ‬البعض‭ ‬بضرورة‭ ‬تنقية‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬الكتب‭ ‬تحتوى‭ ‬على‭ ‬احكام‭ ‬لاتناسب‭ ‬العصر‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لذلك‭ ‬؟

فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقران‭ ‬والسنة‭ ‬فهما‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الوصى‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتهما‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬فهمهما‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬عصرنا‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬؟

تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬امر‭ ‬مطلوب‭ ‬ولقد‭ ‬تنبا‭ ‬رسولنا‭ ‬الكريم‭ ‬بهذا‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬سيظهر‭ ‬كل‭ ‬مائه‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬يجدد‭ ‬للامه‭ ‬امر‭ ‬دينها‭ ‬فالتجديد‭ ‬فى‭ ‬التراث‭ ‬الاسلامى‭ ‬امر‭ ‬مطلوب‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نقول‭ ‬تطوير‭ ‬لان‭ ‬التطوير‭ ‬يعنى‭ ‬انشاء‭ ‬اشياء‭ ‬جديده‭ ‬اما‭ ‬التجديد‭ ‬فهو‭ ‬العوده‭ ‬الى‭ ‬القديم‭ ‬وتقديمه‭ ‬بصورة‭ ‬جديدة‭.‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لبروز‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيره‭ ‬وهل‭ ‬هى‭ ‬صناعه‭ ‬غربيه‭ ‬ام‭ ‬ناتجه‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الاسلاميه‭ ‬؟

هى‭ ‬فى‭ ‬الحقيقة‭ ‬صناعة‭ ‬غربية‭ ‬ولكنها‭ ‬استغلت‭ ‬خللا‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامى‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬بروز‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬مسئولية‭ ‬الغرب‭ ‬بل‭ ‬هى‭ ‬مسئولية‭ ‬قوى‭ ‬اقليمية‭ ‬ايضا‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬نشر‭ ‬التطرف‭ ‬واقامة‭ ‬دويلات‭ ‬وتقسيم‭ ‬المقسم‭ ‬وخلق‭ ‬صراعات‭ ‬داخل‭ ‬الامه‭ ‬الاسلاميه‭ .‬

وكيف‭ ‬تفسر‭ ‬انضمام‭ ‬شباب‭ ‬غربى‭ ‬الى‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابيه‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬؟

هناك‭ ‬شباب‭ ‬غربى‭ ‬مفتون‭ ‬بالمغامرة‭ ‬وفى‭ ‬مرحلة‭ ‬الستينات‭ ‬شاهدنا‭ ‬وجود‭ ‬تنظيمات‭ ‬يساريه‭ ‬متطرفه‭ ‬تمارس‭ ‬الارهاب‭ ‬وعندما‭ ‬تراجعت‭ ‬الشيوعيه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬سوى‭ ‬تلك‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬التى‭ ‬تمارس‭ ‬العنف‭ ‬وتدعى‭ ‬انها‭ ‬تنتمى‭ ‬للاسلام‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الارهاب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬دين‭ ‬او‭ ‬وطن‭ .‬

‭-‬ولماذا‭ ‬تزايد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الاسلام‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيره‭ ‬؟

قبل‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬تزايد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الاسلام‭ ‬ينبغى‭ ‬اولا‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬انفسنا‭ ‬كمؤسسات‭ ‬دينيه‭ ‬وجامعات‭ ‬اسلاميه‭ ‬وهيئات‭ ‬علميه‭ ‬تقود‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامى‭ ‬والتى‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكثف‭ ‬جهودها‭ ‬لنشر‭ ‬الخطاب‭ ‬المتسامح‭ ‬وتعديل‭ ‬مناهج‭ ‬التعليم‭ ‬لتلائم‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصره‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الشبهات‭ ‬التى‭ ‬تروجها‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفه‭ ‬وتصحيح‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬مراقبة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬والتى‭ ‬تنشر‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطه‭ ‬والفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬ضرورى‭ ‬لان‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفه‭ ‬تستخدم‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الكراهيه‭ ‬والعنف‭ ‬وتشويه‭ ‬صورة‭ ‬الاسلام‭ .‬

‭-‬شكك‭ ‬البعض‭ ‬فى‭ ‬فاعلية‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التى‭ ‬يعقدها‭ ‬الازهر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدينيه‭ ‬الاخرى‭ ‬لان‭ ‬تلك‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تخرج‭ ‬بتوصيات‭ ‬تظل‭ ‬جديه‭ ‬الادراج‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬؟

بالعكس‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬مفيده‭ ‬جدا‭ ‬لانها‭ ‬تشجع‭ ‬العقلاء‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬وايجاد‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬وهى‭ ‬فرصه‭ ‬لتوضيح‭ ‬حقيقة‭ ‬الاسلام‭ ‬وبراته‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتطرفين‭ ‬والاعمال‭ ‬التى‭ ‬يرتكبوها‭ .‬

‭-‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ماهى‭ ‬اهم‭ ‬التوصيات‭ ‬التى‭ ‬تتمنى‭ ‬الخروج‭ ‬بها‭ ‬لخدمة‭ ‬الاسلام‭ ‬؟

تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتعليم‭ ‬اللغه‭ ‬العربيه‭ ‬لغير‭ ‬الناطقين‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬يسهل‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاهم‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬وانشاء‭ ‬شبكات‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الباحثين‭ ‬ونظراتهم‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬واعداد‭ ‬فريق‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬التى‭ ‬تحمل‭ ‬فى‭ ‬طياتها‭ ‬ازدراء‭ ‬للشخصيات‭ ‬الاسلاميه‭ ‬وبيان‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬واهدافها‭ ‬وقيمة‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ .‬