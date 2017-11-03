فايز الحسين النعيمي أمين سر الهيئة السياسية لأبناء الجولان يكشف شهادات عن القتل والتعذيب داخل سجن صيدنايا

في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬نتيجة‭ ‬التعذيب‭ ‬الشديد،‭ ‬لا‭ ‬تخفي‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬جثث‭ ‬المعتقلين‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬داخل‭ ‬السجن،‭ ‬بل‭ ‬ترسلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬تشرين‭ ‬العسكري،‭ ‬حيث‭ ‬تتصل‭ ‬إدارة‭ ‬السجون‭ ‬العسكرية‭ ‬بأهالي‭ ‬المعتقلين‭ ‬لكي‭ ‬يستلموا‭ ‬جثث‭ ‬أبنائهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفصحوا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬أما‭ ‬المعتقلون‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬نتيجة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬إعدام‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬الميدان‭ ‬العسكري‭ ‬فلا‭ ‬تسلم‭ ‬جثثهم‭ ‬إلى‭ ‬أهلهم

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬فايز‭ ‬الحسين‭ ‬النعيمى‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬الهيئة‭ ‬السياسية‭ ‬لابناء‭ ‬الجولان‭ ‬فى‭ ‬رساله‭ ‬خاصه‭ ‬تلقيناها‭ ‬عن‭ ‬قصص‭ ‬حية‭ ‬لعمليات‭ ‬القتل‭ ‬والتعذيب‭ ‬التى‭ ‬يمارسها‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬ضد‭ ‬المعتقلين‭ ‬السوريين‭ ‬فى‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬الذى‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬النظام‭ ‬وكانت‭ ‬الرواية‭ ‬الاولى‭ ‬للملازم‭ ‬اول‭ ‬مصعب‭ ‬محمد‭ ‬المعتقل‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬السجن‭ ‬والذى‭ ‬قال

قال‭ ‬لأمه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬له‭: ‬‮«‬افضحوا‭ ‬السجن،‭ ‬قولوا‭ ‬للإعلام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عم‭ ‬يقتلوا‭ ‬خمسة،‭ ‬بدن‭ ‬يقتلونا‭ ‬كلياتنا،‭ ‬عم‭ ‬يعذبونا،‭ ‬رح‭ ‬نموت‭ ‬من‭ ‬الجوع‮»‬‭. ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬مصعب‭ ‬إكمال‭ ‬الكلام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقوله‭ ‬لأمه،‭ ‬كون‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬العساكر‭ ‬انهالوا‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬أمامها‭ ‬عندما‭ ‬سمعوه‭ ‬‮«‬يفشي‮»‬‭ ‬أسرار‭ ‬السجن،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬والدة‭ ‬مصعب،‭ ‬والتي‭ ‬تبحث‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬إعلاميين‭ ‬–عملا‭ ‬بالوصية‭- ‬يوصلون‭ ‬صوت‭ ‬ابنها‭ ‬ورفاقه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬آملة‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬أحد‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬معتقلي‭ ‬صيدنايا‭. ‬كانت‭ ‬توصية‭ ‬أم‭ ‬مصعب‭ ‬هي‭ ‬ألا‭ ‬أذكر‭ ‬اسم‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬تحقيقي‭ ‬هذا‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬حياته،‭ ‬ولكن‭ ‬مصعب‭ ‬استشهد‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬حياته‭ ‬لإيصال‭ ‬رسالته‭.‬‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬ينجو‭ ‬رفاقه‭ ‬من‭ ‬بعده‭. ‬أم‭ ‬مصعب‭ ‬همّها‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬إيصال‭ ‬صوت‭ ‬الشهيد،‭ ‬استغاثته‭ ‬ورفاقَه‭.‬

اعتقل‭ ‬الملازم‭ ‬مصعب‭ ‬محمد‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بتهمة‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬الانشقاق‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭. ‬قضى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬293‭ ‬للتحقيق،‭ ‬بعدها‭ ‬حُول‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭. ‬تروي‭ ‬أم‭ ‬مصعب‭: ‬‮«‬زرت‭ ‬ابني‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬أجد‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬الكدمات‭ ‬وأراه‭ ‬قد‭ ‬فقد‭ ‬من‭ ‬وزنه‭ ‬أكثر‭. ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬كان‭ ‬يقول‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬بخير،‭ ‬ويحاول‭ ‬أن‭ ‬يطمئنني،‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬زوجته‭ ‬وأولاده،‭ ‬ولكنني‭ ‬كنت‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬ابني‭ ‬يعذَّب‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستطيع‭ ‬الكلام‭. ‬كنت‭ ‬أرى‭ ‬الحزن‭ ‬والعذاب‭ ‬في‭ ‬عينيه،‭ ‬وبقيت‭ ‬أرجو‭ ‬عودته،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شاهدت‭ ‬جثته‭ ‬في‭ ‬براد‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬وعلى‭ ‬جسده‭ ‬آثار‭ ‬التعذيب‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياته‮»‬‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬شهيد‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب

في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬نتيجة‭ ‬التعذيب‭ ‬الشديد،‭ ‬لا‭ ‬تخفي‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬جثث‭ ‬المعتقلين‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬داخل‭ ‬السجن،‭ ‬بل‭ ‬ترسلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬تشرين‭ ‬العسكري،‭ ‬حيث‭ ‬تتصل‭ ‬إدارة‭ ‬السجون‭ ‬العسكرية‭ ‬بأهالي‭ ‬المعتقلين‭ ‬لكي‭ ‬يستلموا‭ ‬جثث‭ ‬أبنائهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفصحوا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬أما‭ ‬المعتقلون‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬نتيجة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬إعدام‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬الميدان‭ ‬العسكري‭ ‬فلا‭ ‬تسلم‭ ‬جثثهم‭ ‬إلى‭ ‬أهلهم‭.‬

يقول‭ ‬مجد،‭ ‬وهو‭ ‬رقيب‭ ‬منشق‭ ‬كانت‭ ‬خدمته‭ ‬الإلزامية‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬العسكري‭: ‬‮«‬المحكمة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بعمليات‭ ‬قتل‭ ‬المعتقلين،‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬التعذيب‭ ‬الجماعي‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعتقلين‭ ‬وتكون‭ ‬عملية‭ ‬القتل‭ ‬عشوائية‭ ‬عادةً‭.‬

من‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬قدرة‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬التعذيب‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬أما‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬فقد‭ ‬قضوا‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬الصمت‭ ‬والظلمة‭. ‬عملية‭ ‬التعذيب‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بجرم‭ ‬المعتقل،‭ ‬فإدارة‭ ‬السجن‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الجرائم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سُجن‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلون‮»‬‭.‬

إعدام‭ ‬ميداني‭ ‬والجثث‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬المحيطة

في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والخميس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬هناك‭ ‬تنفيذ‭ ‬لأحكام‭ ‬إعدام‭ ‬داخل‭ ‬السجن،‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الرقيب‭ ‬المنشق‭ ‬مجد،‭ ‬فإن‭ ‬توقيت‭ ‬الظهيرة‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والخميس،‭ ‬يشهد‭ ‬إرسال‭ ‬محكمة‭ ‬الميدان‭ ‬العسكري‭ ‬قائمة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬أسماء‭ ‬معتقلين‭ ‬لكي‭ ‬تنفذ‭ ‬فيهم‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭.‬

يضيف‭ ‬مجد‭: ‬‮«‬يشرف‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬شخصيا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الإعدام‭. ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬يُجمع‭ ‬المعتقلون‭ ‬الذين‭ ‬سوف‭ ‬تنفذ‭ ‬بهم‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬من‭ ‬مهاجعهم،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬عددهم‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة،‭ ‬ويدخل‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الضباط‭ ‬وبعض‭ ‬العساكر‭ ‬الموثوق‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬المشانق‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬للجناح‭ (‬ب‭ ‬يسار‭) (‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬السجانون‭)‬،‭ ‬وخلال‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬الغرفة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬الإعدام‭ ‬تمت،‭ ‬لتأتي‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬شاحنة‭ ‬تابعة‭ ‬لمستشفى‭ ‬تشرين‭ ‬العسكري‭ ‬فتحمل‭ ‬الجثث‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬عساكر‭ ‬السجن‭ ‬وتأخذها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قطع‭ ‬فيها‭ ‬الطريق‭ ‬عن‭ ‬السجن‭ ‬برمي‭ ‬جثث‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمبنى‮»‬‭.‬

معظم‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬العسكري‭ ‬حكم‭ ‬عليهم‭ ‬بأحكام‭ ‬قاسية،‭ ‬ويحاكم‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬الميدان‭ ‬العسكري‭.‬

وهذه‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭ ‬ولا‭ ‬يعترف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬بوجودها،‭ ‬وقد‭ ‬حلت‭ ‬مكان‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ألغيت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬تطلب‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬المعتقل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬اعتقاله‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬فيدخل‭ ‬المعتقل‭ ‬غرفة‭ ‬المحاكمة‭ ‬وتُفك‭ ‬عصبة‭ ‬العينين‭ ‬ليرى‭ ‬أمامه‭ ‬لجنة‭ ‬المحكمة،‭ ‬التي‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬لوائين‭ ‬عسكريين‭ ‬تابعين‭ ‬للشرطة‭ ‬العسكرية،‭ ‬أحدهما‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬الميدان‭ ‬العسكري،‭ ‬واللواء‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬ضابطان‭ ‬تابعان‭ ‬لفرع‭ ‬الأمن‭ ‬العسكري‭ ‬يرتديان‭ ‬لباسا‭ ‬مدنيا،‭ ‬ولا‭ ‬تطول‭ ‬فترة‭ ‬المحاكمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬يُقضى‭ ‬بعدها‭ ‬بحكم‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬العشر،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأوراق‭ (‬الضبط‭) ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬المعتقل‭ ‬من‭ ‬فرع‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬حوله‭ ‬للمحكمة،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬المعتقل‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬تثبت‭ ‬براءته،‭ ‬أو‭ ‬يوكلَ‭ ‬محاميا‭ ‬يدافع‭ ‬عنه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬غير‭ ‬علني،‭ ‬بل‭ ‬سري‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬المحكمة‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المعتقلين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام

ضباط‭ ‬السجن‭ ‬ينتقمون‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬لاغتيال‭ ‬العميد‭ ‬طلعت‭ ‬محفوظ

بعد‭ ‬أن‭ ‬اغتالت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬رئيس‭ ‬السجن‭ ‬السابق‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬طلعت‭ ‬محفوظ‭ ‬ونائبه‭ ‬أزداد،‭ ‬توحش‭ ‬ضباط‭ ‬السجن‭ ‬وساءت‭ ‬معاملتهم‭ ‬للسجناء‭. ‬ويقول‭ ‬عمر،‭ ‬وهو‭ ‬معتقل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬العسكري‭: ‬‮«‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الليالي‭ ‬الشتوية‭ ‬الباردة‭ ‬وعند‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬استيقظنا‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬الأكبال،‭ ‬وهي‭ ‬تنهال‭ ‬على‭ ‬أجساد‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬المهاجع،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬المجاور‭ ‬لجناحنا‭ ‬فأصبحنا‭ ‬نعد‭ ‬الأبواب‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬فكانت‭ ‬عشرة‭ ‬أبواب،‭ ‬فعرفنا‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬العقاب‭ ‬جماعي،‭ ‬كون‭ ‬جميع‭ ‬المهاجع‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬المجاور‭ ‬عوقبت،‭ ‬فأصبحنا‭ ‬ننتظر‭ ‬دورنا‭ ‬ونقرأ‭ ‬آيات‭ ‬القرآن‭ ‬وندعو‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يعمي‭ ‬عيونهم‭ ‬عنا،‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬جناحنا‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬صوت‭ ‬سمعته‭ ‬هو‭ ‬صوت‭ ‬الضابط‭ ‬الذي‭ ‬نسميه‭ ‬الضابط‭ ‬الطرطوسي‭. ‬كان‭ ‬يقول‭: (‬والله‭ ‬لناخد‭ ‬بالتار‭ ‬يا‭ ‬معلم‭).‬

لم‭ ‬أفهم‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬ولم‭ ‬أفهم‭ ‬لماذا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬كان‭ ‬العذاب‭ ‬وحشيا‭ ‬ولماذا‭ ‬قاموا‭ ‬بتعذيب‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين،‭ ‬ولماذا‭ ‬مات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬خمسة‭ ‬معتقلين‭.‬