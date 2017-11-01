إقليم كردستان العراق يدخل المرحلة الإنتقالية في عهدة نيجرفان بارزاني

انقرة- اربيل – الزمان
غادر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منصبه الأربعاء تاركا لابن شقيقه نيجرفان بارزاني المهمة الشاقة في المصالحة مع الحكومةالعراقية في بغداد ومع الدول المجاورة ومع أحزاب كردية منافسة بعد فشل استفتاء على الاستقلال.
وبحسب قرار البرلمان الكردستاني في توزيع صلاحيات رئيس الاقليم المستقيل يصبح نيجيرفان البارزاني الذي تولى منصب رئيس الوزراء الآن الشخصية الرئيسية الممثلة للسلطة في إدارة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي في أعقاب تخلي عمه عن الرئاسة.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق للعراق ويعمل الآن مستشارا لدى حكومة كردستان العراق وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم «رئيس الوزراء سيصبح الشخصية الرئيسية خلال هذه الفترة الانتقالية». وقال الناطق الرسمي التركي امس ان انقرة تدرس قبول طلب نيجرفان بارزاني في مقابلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الوقت المناسب .
وتولى مسعود البارزاني (71 عاما) إدارة الإقليم الكردي بتمكن ونجاح منذ العام 2005 وازدهر الإقليم في عهده في حين ظلت بقية أرجاء العراق في غمار حرب أهلية، لكن ذلك لم يحجب اخفاقه في ادارة اسوأ أزمة مالية شهدها الاقليم وأعقبتها احتجاجات شعبية كانت أبرزها مظاهرات للموظفين احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم لأشهر. وشهد الاقليم خلال حكم البارزاني أيضا توترات سياسية مع الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني وهو أحد الأحزاب السياسية العلمانية الليبرالية التي تأسست في منتصف السبعينات وحملت شعار حق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب الكردي في العراق.
واختار مسعود البارزاني ترك رئاسة الاقليم يوم الأحد الماضي على أن تسري الاستقالة اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، فيما لم يترشح أحد للمنصب.
وتأتي استقالة البارزاني بعد أن ورط اقليم كردستان في استفتاء على الانفصال جرى في 25 سبتمبر/ايلول وأدخل الاقليم في عزلة غير مسبوقة بعد أن اتخذت بغداد حزمة اجراءات عقابية شملت غلق المنافذ الحدودية البرية والجوية وتعليق الرحلات من وإلى مطاري اربيل والسليمانية اضافة الى وقف التعاملات المصرفية والنفطية، وهي اجراءات دعمتها كل من إيران وتركيا وتجاوبت معها العديد من الدول العربية والغربية التي أكدت جميعها دعم وحدة الأراضي العراقية.
وأتى الاستفتاء على الاستقلال بنتائج عكسية ودفع الحكومة المركزية لإرسال قوات لاستعادة أراض يسيطر عليها الأكراد خارج حدود إقليمهم المتمتع بالحكم الذاتي.
وكشف الاستفتاء ورد الحكومة عليه كذلك عن انقسامات كبيرة بين الأكراد، حيث اتهم مسعود البارزاني خلال خطاب تنحيه منافسيه «بالخيانة العظمى» لتسليمهم الأراضي دون قتال.
بعض الاوساط لابن أخيه نيجيرفان (51 عاما) الذي عمل رئيسا للوزراء على امتداد الفترة من 2006 باستثناء ثلاث سنوات، في أوساط السياسة الكردية باعتباره شخصية أقل إثارة للاستقطاب ويقيم علاقات أكثر ودية من عمه مع الأحزاب الكردية الأخرى.