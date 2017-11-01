إقليم كردستان العراق يدخل المرحلة الإنتقالية في عهدة نيجرفان بارزاني

‭ ‬انقرة‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

غادر‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬منصبه‭ ‬الأربعاء‭ ‬تاركا‭ ‬لابن‭ ‬شقيقه‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬المهمة‭ ‬الشاقة‭ ‬في‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬الحكومةالعراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬ومع‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬منافسة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭.‬

وبحسب‭ ‬قرار‭ ‬البرلمان‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الاقليم‭ ‬المستقيل‭ ‬يصبح‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الآن‭ ‬الشخصية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الممثلة‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تخلي‭ ‬عمه‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭.‬

وقال‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬للعراق‭ ‬ويعمل‭ ‬الآن‭ ‬مستشارا‭ ‬لدى‭ ‬حكومة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيصبح‭ ‬الشخصية‭ ‬الرئيسية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬التركي‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬تدرس‭ ‬قبول‭ ‬طلب‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ .‬

وتولى‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ (‬71‭ ‬عاما‭) ‬إدارة‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬بتمكن‭ ‬ونجاح‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬وازدهر‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ظلت‭ ‬بقية‭ ‬أرجاء‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬غمار‭ ‬حرب‭ ‬أهلية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحجب‭ ‬اخفاقه‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬اسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬شهدها‭ ‬الاقليم‭ ‬وأعقبتها‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬كانت‭ ‬أبرزها‭ ‬مظاهرات‭ ‬للموظفين‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تسلم‭ ‬رواتبهم‭ ‬لأشهر‭. ‬وشهد‭ ‬الاقليم‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬البارزاني‭ ‬أيضا‭ ‬توترات‭ ‬سياسية‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬جلال‭ ‬الطالباني‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬العلمانية‭ ‬الليبرالية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينات‭ ‬وحملت‭ ‬شعار‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬والديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للشعب‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

واختار‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬ترك‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسري‭ ‬الاستقالة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يترشح‭ ‬أحد‭ ‬للمنصب‭.‬

وتأتي‭ ‬استقالة‭ ‬البارزاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ورط‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬الانفصال‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭/‬ايلول‭ ‬وأدخل‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتخذت‭ ‬بغداد‭ ‬حزمة‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬شملت‭ ‬غلق‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬وتعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطاري‭ ‬اربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬التعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬والنفطية،‭ ‬وهي‭ ‬اجراءات‭ ‬دعمتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬وتجاوبت‭ ‬معها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والغربية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬جميعها‭ ‬دعم‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬

وأتى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬ودفع‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬لإرسال‭ ‬قوات‭ ‬لاستعادة‭ ‬أراض‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬إقليمهم‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭.‬

وكشف‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ورد‭ ‬الحكومة‭ ‬عليه‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬انقسامات‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الأكراد،‭ ‬حيث‭ ‬اتهم‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬تنحيه‭ ‬منافسيه‭ ‬‮«‬بالخيانة‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬لتسليمهم‭ ‬الأراضي‭ ‬دون‭ ‬قتال‭.‬

بعض‭ ‬الاوساط‭ ‬لابن‭ ‬أخيه‭ ‬نيجيرفان‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2006‭ ‬باستثناء‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬السياسة‭ ‬الكردية‭ ‬باعتباره‭ ‬شخصية‭ ‬أقل‭ ‬إثارة‭ ‬للاستقطاب‭ ‬ويقيم‭ ‬علاقات‭ ‬أكثر‭ ‬ودية‭ ‬من‭ ‬عمه‭ ‬مع‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬الأخرى‭.‬