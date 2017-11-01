السليمانية تطلب من بغداد اعادة فتح مطارها للرحلات الدولية

السلمانية‭ – ‬الزمان

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السليمانية‭ ‬أزاد‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬مبادرة‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬المركز‭ ‬ببغداد‭ ‬لفتح‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬الدولي‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬منفذ‭ ‬باشماخ‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬فيما‭ ‬ستشهد‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬افتتاح‭ ‬المطار‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية،‭ ‬بحسب‭ ‬توقعه‭.‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لاذاعة‭ ‬محلية‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التفاوض‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬الإقليم‭ ‬والمركز‭ ‬لغرض‭ ‬فتح‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬عن‭ ‬عزمه‭ ‬فتح‭ ‬كافة‭ ‬منافذه‭ ‬التي‭ ‬أغلقها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاستفتاء‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬اوقفت‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬مطاري‭ ‬اربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ايلول‭ ‬الماضي‭. ‬وتسبب‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اذى‭ ‬مواطني‭ ‬الاقليم‭ ‬والعراق‭ ‬عموما‭ ‬لاسيما‭ ‬المرضى‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الجوار‭ .‬