السليمانية تطلب من بغداد اعادة فتح مطارها للرحلات الدولية

السلمانية – الزمان
كشف رئيس مجلس السليمانية أزاد محمد عن تقديم الحكومة المحلية في المحافظة مبادرة إلى حكومة المركز ببغداد لفتح مطار السليمانية الدولي والمنافذ الحدودية مع إيران ، لافتا إلى فتح منفذ باشماخ مع إيران فيما ستشهد الأيام المقبلة افتتاح المطار أمام الرحلات الدولية، بحسب توقعه.
وأشار محمد في تصريح لاذاعة محلية إلى استمرار التفاوض بين حكومتي الإقليم والمركز لغرض فتح المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني أعلن قبل يومين عن عزمه فتح كافة منافذه التي أغلقها على خلفية الاستفتاء.
وكانت الحكومة العراقية قد اوقفت الرحلات الدولية من والى مطاري اربيل والسليمانية بعد قيام سلطات الاقليم اجراء استفتاء الانفصال عن العراق في الخامس والعشرين من شهر ايلول الماضي. وتسبب القرار في اذى مواطني الاقليم والعراق عموما لاسيما المرضى والطلبة في بلدان الجوار .