29 قتيلاً في غارة جوية على سوق شعبي في اليمن

صنعاء‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬29‭ ‬يمنيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬أصابت‭ ‬سوقا‭ ‬شعبيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬ونسبها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬الى‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭. ‬ وقال‭ ‬أطباء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغارة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬اصيبوا‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬سوق‭ ‬علاف‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬سحار‭ ‬بمحافظة‭ ‬صعدة‭ ‬الشمالية،‭ ‬معقل‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‭ ‬مدنيون،‭ ‬ونشرت‭ ‬صورا‭ ‬لجثث‭ ‬متفحمة‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬لقتلى‭ ‬الغارة،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض‭ ‬انه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬الغارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتبناها‭.‬

واوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬طيران‭ ‬العدوان‭ ‬السعودي‭ ‬الأميركي‮»‬‭ ‬أصابت‭ ‬مقرا‭ ‬‮«‬مكتظا‭ ‬بالعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬البسطات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وسط‭ ‬السوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬سحار‭. ‬ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬مناصري‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬الاسبق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭. ‬وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وخلّف‭ ‬النزاع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬8650‭ ‬قتيلا‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬الف‭ ‬جريح‭ ‬بحسب‭ ‬ارقام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتسبّب‭ ‬بانهيار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي،‭ ‬وتوقف‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬عن‭ ‬استقبال‭ ‬الطلاب،‭ ‬وانتشار‭ ‬مرض‭ ‬الكوليرا،‭ ‬وأزمة‭ ‬غذائية‭ ‬كبرى‭.‬

يضم‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬السعودية‭ ‬واليمن،‭ ‬بقواته‭ ‬الحكومية،‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والمغرب‭ ‬والسودان‭ ‬والاردن‭ ‬وباكستان‭ ‬وماليزيا‭ ‬وجيبوتي‭ ‬والسنغال‭. ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬أدرج‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬وتشويه‭ ‬683‭ ‬طفلا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية

ورغم‭ ‬الاتهامات‭ ‬بوقوفه‭ ‬خلف‭ ‬الغارة،‭ ‬رفض‭ ‬التحالف‭ ‬تبني‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬معلنا‭ ‬انه‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬المسألة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحالف‭ ‬‮«‬تابعت‭ ‬باهتمام‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بادعاء‭ ‬استهداف‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬لسوق‭ ‬علاف‭ ‬بمديرية‭ ‬سحار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صعدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬بمراجعة‭ ‬إجراءات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬لعملياتها‭ ‬المنفذة‭ ‬كافة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مكان‭ ‬وزمان‭ ‬الحادث‭ ‬محل‭ ‬الادعاء‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬‮«‬حال‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬المراجعة‭ ‬الشاملة‭ ‬والتدقيق‭ ‬العملياتي‮»‬‭.‬