المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر بروسيا خارج رعاية الأمم المتحدة

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أبدت‭ ‬مكونات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفضها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬سوري‮»‬‭ ‬تنوي‭ ‬موسكو‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬معارضتها‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬خارج‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬ممثل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬يحاور‭ ‬نفسه‭ .‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬الاعلامية‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬أحمد‭ ‬رمضان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬الائتلاف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬جنيف‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وانتهت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أستانا‭ ‬جولة‭ ‬سابعة‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬برعاية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬حليفتي‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭. ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬سوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سوتشي،‭ ‬معلنة‭ ‬دعوتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬المعارضة،‭ ‬سواء‭ ‬الرئيسية‭ ‬الموجودة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬دولي،‭ ‬أو‭ ‬المقبولة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭. ‬ووصف‭ ‬يحيى‭ ‬العريضي،‭ ‬عضو‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬الى‭ ‬جنيف‭ ‬الممثلة‭ ‬لأطياف‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الدعوة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تفاهة‭ ‬ومزحة‭ +‬غليظة‭+ ‬يرسمها‭ ‬النظام‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وسارعت‭ ‬دمشق‭ ‬للترحيب‭ ‬بعقد‭ ‬المؤتمر‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬الى‭ ‬أستانا‭ ‬السفير‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المحادثات‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬،‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬اقترحت‭ ‬أساساً‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬العريضي‭ ‬‮«‬نرفض‭ ‬المبادرة‭ ‬الروسية‭ ‬لعشرات‭ ‬الأسباب،‭ ‬أبرزها‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحل‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬ولا‭ ‬تجلب‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬للسوريين‭ ‬ولا‭ ‬تخلصهم‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬مبرمجة‭ ‬لقتلهم‮»‬،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬إغفالها‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬الدامي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

وحددت‭ ‬موسكو‭ ‬موعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬والانتخابات‭.‬

وأوضح‭ ‬العريضي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭ ‬بوصفه‭ ‬مستشاراً‭ ‬لوفد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬قلنا‭ ‬للمبعوث‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعنا‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬تلاعب‭ ‬على‭ ‬جنيف‭ ‬ونسف‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬تريد‭ ‬إشراك‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬انها‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬المعارضة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحوار،‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المعارضة‭.‬