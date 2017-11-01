طعن شرطيين أمام البرلمان التونسي والقبض على المهاجم

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تونس‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬جرح‭ ‬شرطيان‭ ‬احدهما‭ ‬إصابته‭ ‬خطيرة،‭ ‬بطعنات‭ ‬سكين‭ ‬نفذها‭ ‬‮«‬سلفي‮»‬‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬التونسي‭ ‬الاربعاء‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التونسية‭ ‬ياسر‭ ‬مصباح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سلفيا‭ ‬هاجم‭ ‬بسكين‭ ‬شرطيين،‭ ‬وأصيب‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬جبينه،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬عنقه،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬المهاجم‭.‬

امام‭ ‬احد‭ ‬مداخل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬آثار‭ ‬دماء،‭ ‬وطوقت‭ ‬الشرطة‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭.‬

وتم‭ ‬توقيف‭ ‬المهاجم‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬انه‭ ‬‮«‬اعترف‭ ‬حسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الاولية‭ ‬بانه‭ ‬تبنى‭ ‬الفكر‭ ‬التكفيري‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ويعتبر‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬طواغيت‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره،‭ ‬وقتلهم‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الجهاد‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للامن‭ ‬العمومي‭ ‬وليد‭ ‬حكيمة‭ ‬لقناة‭ ‬الوطنية‭ ‬الاولى‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العامة‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬حوالى‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬08‭,‬00‭ ‬او‭ ‬08‭,‬05‭ (‬07‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‮»‬‭ ‬وأوقف‭ ‬منفذه‭ ‬‮«‬بسرعة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬اقتيد‭ ‬اليه‭ ‬المهاجم‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬و»مدرك‭ ‬تماما‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬‮«‬تكلم‭ ‬بهدوء‭ ‬ولم‭ ‬يبد‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬ندم‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬قال‭ ‬لنا‭ ‬‹أديت‭ ‬الصلاة‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬وقررت‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بعمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الجهاد‭ ‬ورأيت‭ ‬الشرطي‭ ‬امامي‭ ‬وأنا‭ ‬اعتبره‭ +‬طاغوتا‭+ ‬فقمت‭ ‬بما‭ ‬علي‭ ‬القيام‭ ‬به›‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬اطاحت‭ ‬حكم‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬شهدت‭ ‬تونس‭ ‬هجمات‭ ‬لجهاديين‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬شرطيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬وسياح‭ ‬اجانب‭.‬

وتؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬انها‭ ‬‮«‬حققت‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬تدعو‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬التيقظ‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬تفكيك‭ ‬خلايا‭ ‬ارهابية‭.‬

وشهدت‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬ارهابية‭ ‬دامية‭ ‬ألحقت‭ ‬اضرارا‭ ‬بالغة‭ ‬بالسياحة‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وفي‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬قتل‭ ‬شرطي‭ ‬تونسي‭ ‬و21‭ ‬سائحا‭ ‬اجنبيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ارهابي‭ ‬على‭ ‬متحف‭ ‬باردو‭ ‬الشهير‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭.‬