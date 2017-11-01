الحاكم:منفذ اعتداء نيويورك على صلة بتنظيم داعش

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نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬اندرو‭ ‬كيومو‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬منفذ‭ ‬اعتداء‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬دهسا‭ ‬بشاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واعتنق‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬وعرف‭ ‬عنه‭ ‬باسم‭ ‬سيف‭ ‬الله‭ ‬سايبوف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬جبان‭ ‬منحرف‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتطرف‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وهاجم‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬ركاب‭ ‬دراجات‭ ‬هوائية‭ ‬ومارة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭ — ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬اجانب‭ –‬،‭ ‬واحد‭ ‬عشر‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬اعتداء‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬2001‭.‬

وبين‭ ‬القتلى‭ ‬الثمانية‭ ‬خمسة‭ ‬ارجنتينيين‭ ‬وبلجيكية،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬سلطات‭ ‬الدولتين‭ ‬اللتين‭ ‬ينتمي‭ ‬اليهما‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬وبروكسل‭.‬

ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيويورك‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بيل‭ ‬دي‭ ‬بلازيو‭ ‬بسرعة‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬هالوين‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬ارهابي‭ ‬جبان‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬التيار‭ ‬الجهادي‭. ‬اما‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬فقد‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وامر‭ ‬بتعزيز‭ ‬اجراءات‭ ‬مراقبة‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬مريض‭ ‬جدا‭ (…) ‬ومختل‭ ‬عقليا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬الا‭ ‬تسمح‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (…) ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬او‭ ‬دخولها‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتها‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬مسؤولي‭ ‬نيويورك‭ ‬رفضوا‭ ‬ربط‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬باي‭ ‬تنظيم‭.‬

ورأى‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬اللائق‭ ‬سياسيا‭ ‬امر‭ ‬جيد‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬اميركية‭ ‬ان‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬الصغيرة‭ ‬اوزبكي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬وهتف‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭ ‬عند‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الآلية‭.‬

واذا‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬التيار‭ ‬الجهادي‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬فستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يواجه‭ ‬فيها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اعتداء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬وبهذه‭ ‬الدرجة‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الرئاسة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيويورك‭ ‬خلال‭ ‬تفقده‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مانهاتن‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬النصب‭ ‬الذي‭ ‬شيد‭ ‬لضحايا‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬‮«‬انه‭ ‬يوم‭ ‬عصيب‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬نيويورك‮»‬‭.‬

وطلب‭ ‬دي‭ ‬بلازيو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬توخي‭ ‬اليقظة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬العادة‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬امر‭ ‬مريب‭.‬

قال‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬الديموقراطي‭ ‬اندرو‭ ‬كومو‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬منذ‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001‭ ‬اننا‭ ‬مستهدفون‭ (…) ‬لكننا‭ ‬سنعيش‭ ‬حياتنا‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬للارهاب‭ ‬بالتغلب‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬عن‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬معززة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المالية‭ ‬الاميركية‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬اعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السياح‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬الشرطة‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬صور‭ ‬او‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬للهجوم‭ ‬الى‭ ‬تسليمها‭.‬

ويضاء‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬وان‭ ‬وورلد‭ ‬تريدينغ‭ ‬سنتر‮»‬‭ (‬مركز‭ ‬عالم‭ ‬واحد‭ ‬التجاري‭) ‬ناطحة‭ ‬السحاب‭ ‬التي‭ ‬شيدت‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬البرجين‭ ‬التوأمين‭ ‬اللذين‭ ‬دمرا‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬بالاحمر‭ ‬والابيض‭ ‬والازرق‭ ‬تمجيدا‭ ‬‮«‬للحرية‭ ‬والديموقراطية‮»‬‭.‬