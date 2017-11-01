الحاكم:منفذ اعتداء نيويورك على صلة بتنظيم داعش

.
نيويورك- الزمان
أكد حاكم ولاية نيويورك اندرو كيومو الأربعاء أن منفذ اعتداء نيويورك الذي قتل ثمانية أشخاص دهسا بشاحنة صغيرة الثلاثاء كان على صلة بتنظيم داعش واعتنق التطرف في الولايات المتحدة.
وقال الحاكم لمحطة «سي ان ان» إن الرجل البالغ من العمر 29 عاما وعرف عنه باسم سيف الله سايبوف هو «جبان منحرف وكان على صلة بتنظيم داعش -الدولة الاسلامية وتطرف» في الولايات المتحدة.
وهاجم سائق شاحنة صغيرة ركاب دراجات هوائية ومارة الثلاثاء في مانهاتن ما اسفر عن سقوط ثمانية قتلى — بينهم ستة اجانب –، واحد عشر جريحا في اول اعتداء يسفر عن قتلى في نيويورك منذ 2001.
وبين القتلى الثمانية خمسة ارجنتينيين وبلجيكية، كما قالت سلطات الدولتين اللتين ينتمي اليهما الضحايا في بوينوس آيرس وبروكسل.
ووصف رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي بيل دي بلازيو بسرعة الهجوم الذي وقع يوم عيد هالوين بانه «عمل ارهابي جبان»، بدون ان يتحدث عن التيار الجهادي. اما الرئيس الاميركي دونالد ترامب فقد تحدث عن تنظيم الدولة الاسلامية وامر بتعزيز اجراءات مراقبة الاجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.
وكتب ترامب في تغريدة ان منفذ الهجوم «مريض جدا (…) ومختل عقليا». واضاف ان الولايات المتحدة «يجب الا تسمح لتنظيم الدولة الاسلامية (…) بالعودة الى البلاد او دخولها بعد هزيمتها»، مع ان مسؤولي نيويورك رفضوا ربط المشتبه به باي تنظيم.
ورأى ترامب «اللائق سياسيا امر جيد لكن ليس في مثل هذه الحالات».
وذكرت وسائل اعلام اميركية ان سائق الشاحنة الصغيرة اوزبكي وصل الى الولايات المتحدة في 2010 وهتف «الله اكبر» عند خروجه من الآلية.
واذا ثبت ان التيار الجهادي يقف وراء هذا الهجوم، فستكون هذه المرة الاولى التي يواجه فيها دونالد ترامب اعتداء من هذا النوع وبهذه الدرجة من الخطورة منذ توليه الرئاسة.
وقال رئيس بلدية نيويورك خلال تفقده موقع الهجوم في جنوب غرب مانهاتن في مكان غير بعيد عن النصب الذي شيد لضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، «انه يوم عصيب جدا على نيويورك».
وطلب دي بلازيو من سكان المدينة توخي اليقظة اكثر من العادة والإبلاغ عن اي امر مريب.
قال حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي اندرو كومو «نعرف منذ ايلول/سبتمبر 2001 اننا مستهدفون (…) لكننا سنعيش حياتنا ولن نسمح للارهاب بالتغلب علينا».
واعلن عن اجراءات امنية معززة في العاصمة المالية الاميركية التي تجذب اعدادا كبيرة من السياح. من جهتها، دعت الشرطة اي شخص لديه صور او تسجيلات فيديو للهجوم الى تسليمها.
ويضاء مبنى «وان وورلد تريدينغ سنتر» (مركز عالم واحد التجاري) ناطحة السحاب التي شيدت في مكان البرجين التوأمين اللذين دمرا في اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001، طوال الليل بالاحمر والابيض والازرق تمجيدا «للحرية والديموقراطية».