شروط فنانة أردنية للزواج

عمان -الزمان
قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إنها لا تؤجل فكرة الزواج ولا تمانع في كرة الارتباط، ولكن لها شروط قبل الإقبال على هذه الخطوة.
ميس حمدان، أضافت في تصريحات صحفية: «أنها تبحث عن الحب وأن رغبتها في عدم الزواج بشكل تقليدي سبب تأخر هذه الخطوة».
وتابعت: «إنها لا يمكن أن تتزوج بدون قصة حب قوية وانها ليس لديها مواصفات أو شروط للزواج وكل ما في الأمر أنها تريد أن تعيش قصة حب رومانسية».
من ناحية أخرى شاركت ميس حمدان، في السباق الرمضاني 2017 في مسلسل «طاقة نور» مع هاني سلامة، أما آخر أعمالها السينمائية كان فيلم «سمكة وصنارة».