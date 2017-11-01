شروط فنانة أردنية للزواج

عمان‭ -‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬الأردنية‭ ‬ميس‭ ‬حمدان،‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تؤجل‭ ‬فكرة‭ ‬الزواج‭ ‬ولا‭ ‬تمانع‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬الارتباط،‭ ‬ولكن‭ ‬لها‭ ‬شروط‭ ‬قبل‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

ميس‭ ‬حمدان،‭ ‬أضافت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬أنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬وأن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الزواج‭ ‬بشكل‭ ‬تقليدي‭ ‬سبب‭ ‬تأخر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتزوج‭ ‬بدون‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬قوية‭ ‬وانها‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬مواصفات‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬للزواج‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬رومانسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬شاركت‭ ‬ميس‭ ‬حمدان،‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬طاقة‭ ‬نور‮»‬‭ ‬مع‭ ‬هاني‭ ‬سلامة،‭ ‬أما‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬السينمائية‭ ‬كان‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سمكة‭ ‬وصنارة‮»‬‭.‬