الكشف عن عدد ضحايا العنف الجنسي في العالم

‭ ‬جنيف‭-‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬فتاة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و19‭ ‬عاماً‭ ‬تم‭ ‬إجبارهن‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬جنسية‭ ‬ضد‭ ‬إرادتهن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

واستند‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬2016‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بلداً‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬اليونيسف،‭ ‬كورنيليوس‭ ‬ويليامز‭: ‬‮«‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬القلق‭ ‬حقاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬صفع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬وجوههم،‭ ‬وإرغام‭ ‬الفتيات‭ ‬والصبية‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬جنسية،‭ ‬وقتل‭ ‬المراهقين‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬المحلية‭ ‬والعنف‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬تمييزا‭ ‬أو‭ ‬حدوداً‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المتوسط،‭ ‬يواجه‭ ‬الأولاد‭ ‬خطراً‭ ‬أعلى‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬العنف،‭ ‬ولكن‭ ‬الفتيات‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإيذاء‭ ‬الجنسي،‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقرير‭.‬

واستخدمت‭ ‬اليونيسف‭ ‬الاستقصاءات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬والصحية‭ ‬لجمع‭ ‬المعلومات،‭ ‬ولكن‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬يبلغ‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأرقام‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬كاتبة‭ ‬التقرير‭ ‬كلوديا‭ ‬كابا‭.‬

وفي‭ ‬الكاميرون،‭ ‬تعاني‭ ‬امرأة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬6‭ ‬نساء‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬رجلاً‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقرير‭.‬

وفي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬28‭ ‬دولة،‭ ‬أبلغت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬14‭ ‬امرأة‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬لأعمال‭ ‬عنف‭ ‬أثناء‭ ‬اتصال‭ ‬جنسي‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬الاتصال‭ ‬الجنسي‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

وفي‭ ‬5‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وهي‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وهولندا‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬تعرضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬شابات‭ ‬لحادث‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬بالغ،‭ ‬وفقاً‭ ‬لليونيسف‭.‬