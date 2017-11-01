الكشف عن عدد ضحايا العنف الجنسي في العالم

جنيف-الزمان
ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مساء امس أن هناك 15 مليون فتاة على الأقل تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً تم إجبارهن على ممارسة أعمال جنسية ضد إرادتهن في جميع أنحاء العالم.
واستند التقرير إلى بيانات من عام 2005 إلى 2016 جمعت من 50 بلداً.
وقال رئيس شؤون حماية الطفل في اليونيسف، كورنيليوس ويليامز: «الضرر الذي يلحق بالأطفال في جميع أنحاء العالم يبعث على القلق حقاً».
وأضاف: «صفع الأطفال على وجوههم، وإرغام الفتيات والصبية على ممارسة أعمال جنسية، وقتل المراهقين في مجتمعاتهم المحلية والعنف ضد الأطفال لا يعرف تمييزا أو حدوداً».
وفي المتوسط، يواجه الأولاد خطراً أعلى فيما يتعلق بالوفاة بسبب العنف، ولكن الفتيات أكثر عرضة للإيذاء الجنسي، وفقاً للتقرير.
واستخدمت اليونيسف الاستقصاءات الديموغرافية والصحية لجمع المعلومات، ولكن نظراً لأن العنف الجنسي ضد الأطفال لا يبلغ عنه في كثير من الأحيان، فمن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، وفقاً لما ذكرته كاتبة التقرير كلوديا كابا.
وفي الكاميرون، تعاني امرأة واحدة من بين كل 6 نساء وواحد من بين 25 رجلاً من ممارسة الجنس القسري في مرحلة الطفولة، وفقاً للتقرير.
وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة، أبلغت واحدة من كل 14 امرأة عن تعرضها لأعمال عنف أثناء اتصال جنسي أو خلال عدم الاتصال الجنسي قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.
وفي 5 دول من الاتحاد الأوروبي وهي لوكسمبورغ وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا، تعرضت أكثر من واحدة من بين كل عشر شابات لحادث واحد على الأقل من العنف الجنسي من قبل شخص بالغ، وفقاً لليونيسف.