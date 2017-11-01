أنواع الإحتلال من دون حروب

عبدالحق بن رحمون
لمَّا يذكر الزلزال يتداعى إلى التفكير سلم ريشتر ، لكن الزلزال السياسي الذي ضرب مؤخرا المغرب قوته كانت متفاوتة، لكن تداعياته ستؤثر على شيخوخة الأحزاب وحصيلة التي أصابها كساد أدائها، إلا أن هذه الزلازل يحتمل أن تصل إلى مناطق الاحتلال، احتلال الأراضي من طرف شخصيات أو احتلال رخص الصيد البحري في أعالي البحار. وعندما نطرح موضوع الاحتلال بشكل عام، يفترض أن هناك عدواً، ونزاعاً ، تصبح معه الأراضي مملوكة للعدو، ومع هذا وذاك هناك من يجد متعة التلذذ باحتلاله للملك العمومي في الشارع العام، وأشهر أنواع الاحتلال التي نعاني، منها تشمل الأرصفة المحتلة عنوة من طرف أرباب المقاهي، والفنادق المصنفة، ويأتي في المرتبة العاشرة الفراشة أي الباعة الجائلين في الأسواق العشوائية . واحتلال الأملاك العمومية يشمل أيضا الأدب، وإعادة طبع كتب تراثية من غير تقديم الحقوق لأصحابها الذين صاروا في عداد النسيان، ويلي هؤلاء المحتالين فئة تريد أن تحتل الكتابة والتعاطي لممارسة جميع الأجناس الأدبية من قصة، ورواية، وشعر، ونقد، وأيضا انتحال صفة مهنة الصحافة التي لها قانون ينظمها، وهذا النوع من الاحتلال يشبه الصيرفي الذي يشبه آلة المنشار، ويجاوره شخص له ورشة أو حانوت ويريد إصلاح جميع الأدوات المنزلية بدءًا من الكوكوت (طنجرة الضغط) وآلة العصير، ومكيف الهواء، وإصلاح الماء والكهرباء، والغسالة. وكل هذه العشوائيات كونت لنا سكنا ومهنا تشبه مدن الصفيح التي صار القضاء عليها واقتلاعها يدخل في خارطة وحسابات منتخبين لهم قاعدة انتخابية في أحياء الصفيح وفي قطاع المهن الغير المهيكلة . والخطير في الأمر أن احتلال الاملاك العمومية مع مرور الوقت يصبح ريعاً، يكسب أصاحبه امتيازات وتكوين ثروة غير مشروعة. وللاستمرار في هذا الامتياز يبحث مقترفي الاحتلال العمومي عن وساطات للتقرب من السلطة وأصحاب النفوذ، لغض الطرف عن الأراضي التي احتلوها واستغلوها في مشاريعهم، وهم بذلك يكسرون مقولة “القناعة كنز لايفنى”، ومن ثمة تراهم يتمادوا في الطمع، والرغبة في زيادة مساحات أخرى لاحتلالها في واضحة النهار من غير تعويض للجهات مالكة العقار. وانتشار ظاهرة احتلال الاملاك العمومية وخاصة الأرصفة هي فيروس تنتشر عدواه، ما أن تقضي عليه السلطات المحلية حتى ينتشر في مكان آخر، وفي كل وقت يخترع أصحابه طرقا ومسالكا، وقوالب جديدة التي تخالف القوانين المنظمة، ويأتي بعدها الاحتجاج والادعاء أن الاحتلال هو الصواب من أجل القضاء على البطالة، والادعاء كذلك أن المحتلين، هم فئات مظلومة وعلى الدولة إنصافها وتعويضها. وتبقى رغبة السطو على ممتلكات الغير، كيفما كان شكلها، ظاهرة تتحدى القوانين وتكسر صمت المسكوت عنه من رشوة ومحسوبية، و تحاول بين السطور التي يتسرب لها الشيطان بعض العناصر والفئات من السلطات لسبب من الأسباب غض الطرف من أجل إرضاء أشخاص لهم نفوذ معنوي ومادي، مستعملة آذانا بلاستكية و”تَحرميَات” وحملات تدعي أنها تحارب احتلال الملك العمومي وكلها مجرد مسرحيات بعدة أقنعة، وفي الحقيقة هناك أكثر من لاعب للنَّرد. والاشكال العام أن ظاهرة احتلال الملك العمومي، صارت تستفز جميع المواطنين في جميع البلدان، وهذا الاحتلال ليس وليد لحظة عابرة، وإنما لعبة السيطرة والتحكم هي عقدة قديمة متوارثة، وتتطور بحسب العصر وتتلبس أشكالا متنوعة من التحايل، من أجل توسيع مساحات لمشروع تجاري، وفي سؤال ماذا سيكون بعد هذا الاحتلال ونحن نعلم أن “الأرض تتسع للجميع” … الجواب هو التضييق على حرية الأفراد من الاستفادة من فضاءات ومساحات عمومية وحرة، يمكن الاستفادة منها أو المرور منها كما هو حال الأرصفة والشواطئ التي احتلها أرباب المقاهي والفنادق. وبكل أريحية، سنضحك كثيرا لما نذكر أصناف الاحتلال المتعدد الذي يتقمص عدة وجوه لا طعم ولا لون لها، فهناك احتلال للأفكار، واحتلال للمناصب العليا، واحتلال للعقارات، واحتلال للسكن الوظيفي، وكنا فيما قبل ننتقد الاستعمار والمحتل الأجنبي، لكن مشكلتنا الآن مع المحتل لأملاك الدولة، والأخطر في فيروس الاحتلال أنه لانهاية له لأنه مرض وراثي، فمن يملك هكتارات من الأراضي يريد ان يحتل أراضي جيرانه مهما كانت الوسائل؛ بالدسائس، والمكر وكذلك بشن الحروب الصغيرة والكبيرة.
إذن، الاحتلال الذي يتخفى في مصطلح أصلي وهو الاستعمار، ومعلوم أن الاستعمار، يحيل إلى الاستغلال وطمس هوية الأشياء وتحويلها إلى كيان مسيج لايمكن العودة إليه. والاحتلال الخطير هو من يدخل إلى حمام شعبي ويحتل مساحة ويحيط نفسه بأعداد من القباب، وهذا يشبه احتلال مقرات أحزاب ونقابات والاستعانة بالكلاب البوليسية حينما يحدث الانشقاق والزلزال بين بعض قادة الأحزاب. وهذا الاحتلال لايحتاج إلى لغة لترجمته من مهده القديم، الذي هو التعبير عن الظلم والقهر والحكرة والتسيب، في غياب تام لربط المسؤولية بالمحاسبة في انتظار طبعة ثانية من الزلزال السياسي .