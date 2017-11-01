رواية الأصل تتصدرالمبيعات في أمريكا

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬الأعمال‭ ‬الأدبية،‭ ‬تصدرت‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬الأصل‮»‬‭ ‬لدان‭ ‬براون‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬للكتب‭ ‬الأعلى‭ ‬مبيعا‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وحلت‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬متجمدا‭ ‬في‭ ‬اليم‮»‬‭ ‬لجون‭ ‬ساندفورد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وثالثا‭ ‬جاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الشعرية‭ ‬‮«‬الشمس‭ ‬وأزهارها‮»‬‭ ‬لروبي‭ ‬كاور،‭ ‬بينما‭ ‬احتلت‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬آت‮»‬‭ ‬لستيفن‭ ‬كينج‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والأخير،‭ ‬جاءت‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬الثلج‮»‬‭ ‬لجو‭ ‬نيسبو‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬الأدبية‭ ‬للكتب‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬للنسخ‭ ‬الورقية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬فجاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬تصدر‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬ليوناردو‭ ‬دافينشي‮»‬‭ ‬لوالتر‭ ‬إيزاكسون‭ ‬القائمة،‭ ‬وجاء‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬إنجلترا‮»‬‭ ‬لبيل‭ ‬أوريلي‭ ‬ومارتين‭ ‬دوجارد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وجاء‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬جرانت‮»‬‭ ‬لرون‭ ‬شيرنو‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬حياة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الراحل‭ ‬يوليسيس‭ ‬جرانت،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وحل‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬حدث؟‮»‬،‭ ‬لهيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والأخير،‭ ‬حل‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬التحمل‮»‬‭ ‬لرائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكي‭ ‬سكوت‭ ‬كيلي‭.‬