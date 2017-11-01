رواية الأصل تتصدرالمبيعات في أمريكا

نيويورك – الزمان
على مستوى الأعمال الأدبية، تصدرت رواية «الأصل» لدان براون قائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأعلى مبيعا للأسبوع الثالث على التوالي، وحلت رواية «متجمدا في اليم» لجون ساندفورد في المركز الثاني.
وثالثا جاءت المجموعة الشعرية «الشمس وأزهارها» لروبي كاور، بينما احتلت رواية «آت» لستيفن كينج المركز الرابع، وفي المركز الخامس والأخير، جاءت رواية «رجل الثلج» لجو نيسبو. أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والإلكترونية في الأسبوع الأخير فجاءت كالتالي: تصدر كتاب «ليوناردو دافينشي» لوالتر إيزاكسون القائمة، وجاء كتاب «قتل إنجلترا» لبيل أوريلي ومارتين دوجارد في المركز الثاني.
وجاء كتاب «جرانت» لرون شيرنو الذي يتناول حياة الرئيس الأمريكي الراحل يوليسيس جرانت، في المركز الثالث، وحل كتاب «ماذا حدث؟»، لهيلاري كلينتون في المركز الرابع، وفي المركز الخامس والأخير، حل كتاب «قدرة التحمل» لرائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي.