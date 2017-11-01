أفضل جامعات العالم.. وأي جامعة الأولى؟

واشنطن -الاناضول
تصدرت جامعة «هارفرد» الأمريكية قائمة أفضل ألفين و500 جامعة في العالم، وفق دراسة أعدها معهد المعلوماتية في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية.
وقال رئيس مختبر بحوث «أوراب» التابع للمعهد، البروفسور «أورال أقبولوط»، للأناضول، إنهم قاموا بعملية فرز لإختيار أفضل جامعات العالم لسنة 2017 – 2018، وفقاً لعدد المقالات العلمية،
ودرجات العطف إليها، وأجمالي الوثائق العلمية، وتأثير نشراتها، وحصة فعالياتها في مجالات التعاون العلمي – التقني الدولي.
وأشار إلى أن جامعة تورنتو الكندية جاءت في المرتبة الثانية، وجامعة أوكسفورد في المرتبة الثالثة، من بين أفضل ألفين و500 جامعة حول العالم.
وأضاف أقبولوط أن أن 86 جامعة تركية دخلت قائمة أفضل ألفين و500 جامعة في العالم، وبذلك أصبحت تركيا في المرتبة السابعة عالمياً من ناحية عدد جامعاتها الداخلة في القائمة.
وأشار إلى أن الصين تأتي في المرتبة الأولى بأكثر الجامعات التي دخلت قائمة أفضل الفين و500 جامعة في العالم، حيث بلغت عدد الجامعات الصينية في القائمة 376 جامعة.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في في عدد جامعاتها في القائمة، حيث بلغت 368 جامعة أمريكية، وتلتها اليابان بـ152 جامعة، ومن ثم الهند بـ125 جامعة، وفرنسا في المرتبة الخامسة بـ93 جامعة،
وبريطانيا بـ87 جامعة، وجاءت تركيا في المرتبة السابعة بـ86 جامعة. وأوضح أقبولوط، أن تركيا تخطت بذلك كل من البرازيل، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والتايوان، وبولندا، وكندا، وأستراليا.
وبيّن أقبولوط أن الجامعات التركية ومن خلال ترتيبها بين أفضل ألفين و500 جامعة، اكتسبت مكانة رصينة في العالم.
ووفقًا للقائمة فقد جاءت أولى الجامعات التركية في التسلسل التالي، جامعة «الشرق الأوسط التقنية» في المرتبة 532، وجامعة «إسطنبول» في المرتبة 540، و «حجت تبة» في المرتبة 543، و»إسطنبول التقنية»
في المرتبة 559، و»أنقرة» في المرتبة 652، و»إيجة» في المرتبة 653، و»غازي» في المرتبة 669، وجامعة «بوغاز إيجي – المضيق « في المرتبة 699، وجامعة «بلكنت» في المرتبة 840، وجامعة «إرجيس» في المرتبة 878.