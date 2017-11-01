أفضل جامعات العالم.. وأي جامعة الأولى؟

واشنطن‭ -‬الاناضول‭ ‬

تصدرت‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬هارفرد‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬ألفين‭ ‬و500‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬أعدها‭ ‬معهد‭ ‬المعلوماتية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التقنية‭ ‬التركية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مختبر‭ ‬بحوث‭ ‬‮«‬أوراب‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للمعهد،‭ ‬البروفسور‭ ‬‮«‬أورال‭ ‬أقبولوط‮»‬،‭ ‬للأناضول،‭ ‬إنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بعملية‭ ‬فرز‭ ‬لإختيار‭ ‬أفضل‭ ‬جامعات‭ ‬العالم‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬–‭ ‬2018،‭ ‬وفقاً‭ ‬لعدد‭ ‬المقالات‭ ‬العلمية،

ودرجات‭ ‬العطف‭ ‬إليها،‭ ‬وأجمالي‭ ‬الوثائق‭ ‬العلمية،‭ ‬وتأثير‭ ‬نشراتها،‭ ‬وحصة‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ – ‬التقني‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬تورنتو‭ ‬الكندية‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬وجامعة‭ ‬أوكسفورد‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬ألفين‭ ‬و500‭ ‬جامعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭ ‬أقبولوط‭ ‬أن‭ ‬أن‭ ‬86‭ ‬جامعة‭ ‬تركية‭ ‬دخلت‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬ألفين‭ ‬و500‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبحت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬جامعاتها‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬بأكثر‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬الفين‭ ‬و500‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬عدد‭ ‬الجامعات‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬376‭ ‬جامعة‭.‬

وجاءت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬جامعاتها‭ ‬في‭ ‬القائمة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬368‭ ‬جامعة‭ ‬أمريكية،‭ ‬وتلتها‭ ‬اليابان‭ ‬بـ152‭ ‬جامعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الهند‭ ‬بـ125‭ ‬جامعة،‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬بـ93‭ ‬جامعة،

وبريطانيا‭ ‬بـ87‭ ‬جامعة،‭ ‬وجاءت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬بـ86‭ ‬جامعة‭. ‬وأوضح‭ ‬أقبولوط،‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تخطت‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرازيل،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬والتايوان،‭ ‬وبولندا،‭ ‬وكندا،‭ ‬وأستراليا‭.‬

وبيّن‭ ‬أقبولوط‭ ‬أن‭ ‬الجامعات‭ ‬التركية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ترتيبها‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬ألفين‭ ‬و500‭ ‬جامعة،‭ ‬اكتسبت‭ ‬مكانة‭ ‬رصينة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ووفقًا‭ ‬للقائمة‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬أولى‭ ‬الجامعات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬التسلسل‭ ‬التالي،‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التقنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬532،‭ ‬وجامعة‭ ‬‮«‬إسطنبول‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬540،‭ ‬و‭ ‬‮«‬حجت‭ ‬تبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬543،‭ ‬و»إسطنبول‭ ‬التقنية‮»‬

في‭ ‬المرتبة‭ ‬559،‭ ‬و»أنقرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬652،‭ ‬و»إيجة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬653،‭ ‬و‮»‬غازي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬669،‭ ‬وجامعة‭ ‬‮«‬بوغاز‭ ‬إيجي‭ – ‬المضيق‭ ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬699،‭ ‬وجامعة‭ ‬‮«‬بلكنت‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬840،‭ ‬وجامعة‭ ‬‮«‬إرجيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬878‭.‬