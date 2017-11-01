نصائح لتطبيقات الصحة على الهواتف الذكية

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

تلقى‭ ‬تطبيقات‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬النقالة‭ ‬مثل‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬رواجا‭ ‬كبيرا‭ ‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفوائد،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيزات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬توخى‭ ‬الحذر‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬موفري‭ ‬التطبيقات‭ ‬الصحية‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بحسب‭ ‬الطبيب‭ ‬أورس‭-‬فيتو‭ ‬ألبرشت‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬بمدرسة‭ ‬طب‭ ‬هانوفر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وأحد‭ ‬مجالات‭ ‬بحث‭ ‬ألبرشت‭ ‬هو‭ ‬رصد‭ ‬فوائد‭ ‬ومخاطر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬نصائحه‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬معرفة‭ ‬المستخدمين‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تطبيق‭ ‬الصحة‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عدمه‭:‬

تدقيق‭ ‬المحتوى‭: ‬قيام‭ ‬خبراء‭ ‬الطب‭ ‬بتدقيق‭ ‬محتوى‭ ‬التطبيق‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ذكر‭ ‬أسمائهم‭ ‬وكذلك‭ ‬المراجع‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭. ‬تقبل‭ ‬المعلومات‭: ‬كل‭ ‬مجتمع‭ ‬طبي‭ ‬يضع‭ ‬خطوطه‭ ‬الارشادية‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬بعينه‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتبع‭ ‬النصائح‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الإرشادات‭. ‬حماية‭ ‬البيانات‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬جهة‭ ‬التطبيق‭ ‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يدخل‭ ‬عليها‭ ‬المستخدم‭ ‬وألا‭ ‬تطلب‭ ‬سوى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حقا‭ ‬ضروري‭. ‬الشفافية‭: ‬التطبيق‭ ‬الموثوق‭ ‬فيه‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬ابتكره‭ ‬وكيف‭ ‬يتم‭ ‬الدفع‭ ‬له‭. ‬وبالطبع‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬ويوفر‭ ‬معلومات‭ ‬للتواصل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬استفسارات‭. ‬سهولة‭ ‬الفهم‭: ‬يظهر‭ ‬التطبيق‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التمارين،‭ ‬مثلا،‭ ‬كيف‭ ‬تؤدي‭ ‬حركات‭ ‬معينة‭ ‬بطريقة‭ ‬يسهل‭ ‬فهمها،‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬مثالي‭ ‬بمساعدة‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬فيديوهات‭.‬

وربما‭ ‬يجد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬للحقل‭ ‬الطبي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ملائم‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭. ‬وبإمكان‭ ‬المستخدمين‭ ‬غير‭ ‬المتأكدين‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬الصحيح‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وزنهم‭ ‬أو‭ ‬لبناء‭ ‬عضلات‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬وكالة‭ ‬حكومية‭ ‬تختبر‭ ‬وتقيم‭ ‬تطبيقات‭ ‬الصحة‭.‬