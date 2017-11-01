قيادة العمليات تتهم البيشمركة بنقض الإتفاق لكسب الوقت وتهدد بمطاردتها

العبادي: على كردستان التصريح علناً بإنتهاء الإستفتاء على أرض الواقع

بغداد – الزمان

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي اقليم كردستان الى التصريح علناً بأن الاستفتاء على الانفصال انتهى كواقع ، كاشفاً عن رفضه مقترحات جديدة للإقليم. وقال العبادي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام بينها (الزمان) امس ان الاستفتاء كواقع انتهى وعلى الإقليم التصريح بذلك. وافاد بأن الاقليم قدم اول أمس مقترحات جديدة وقد رفضناها كونها عودة للمربع الاول. وتحدث عن رفض العراق لأي دعوة لمحاصرة مواطنينا في الاقليم، متهماً من اسماها بـ(البيشمركة التي يقودها أبناء مسعود البارزاني) بأنها غير حريصة على الأرواح والأراضي. وكانت انباء قد تحدثت امس عن قيام قوات الزيرفاني التابعة لرئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني بتحشيد قواته في اطراف اربيل محاور الخازر والكوير واطراف مخمور. وابدى العبادي رفضه مشاركة الحشد الشعبي بالانتخابات المقبلة ، وقال ان من يختار البقاء في الحشد لا يحق له الترشح بالانتخابات.

واضاف ان الحكومة تنتظر رؤية المفوضية العليا للإنتخابات لتحديد موعد انتخابات المحافظات. وكشف عن ان نتائج الانتخابات المقبلة ستعلن خلال ساعة بعد انتهائها نتيجة اعتماد الية فرز الكترونية. وفي ما يتعلق بعودة النازحين من جرف (الصخر) في محافظة بابل، اوضح ان القضية فيها جنبة امنية وأخرى سياسية. في غضون ذلك، اتهمت قيادة العمليات المشتركة وفد البيشمركة بـ(الغدر والتسويف) في مفاوضات فرض الأمن والسلطة الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها.وقالت قيادة العمليات في بيان ان (قيادة الاقليم ووفدهم المفاوض تراجعوا بالكامل مساء الثلاثاء عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم وواضح ان هذا لعب بالوقت من قبلهم وان ما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات وفي اللحظة الاخيرة هو عودة الى ما دون المربع الاول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه وان ما قدموه مرفوض بالمطلق)، مضيفة ان (الاقليم يقوم طول مدة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها، وعليه فانه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات)، مشيرة الى انه (تم إعطاء جانب أربيل مهلة محددة للموافقة على الورقة التي تفاوضوا عليها ثم أنقلبوا عنها وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعلوا سابقاً ولن نسمح بذلك). واكدت ان (القوات الاتحادية الآن مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء ولكن ان تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل باطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل أفرادها وترويع المواطنين فانه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن)، مضيفة ان (مصالح أبناء شعبنا في جميع المناطق التي ستدخلها القوات الاتحادية ستكون بحمايتها).