الطيران المدني يتهم المراقبين الجويين بتعطيل المطارات عن العمل

بغداد – شيماء عادل

اتهمت سلطة الطيران المدني العراقي التابعة لوزارة النقل المراقبين الجويين بتعطيل المطارات عن العمل واضعاف استقبال زوار العتبات المقدسة لإداء زيارة الاربعينية، فيما سيسير الناقل اليوناني اول رحلة جوية الى بغداد يوم السبت المقبل بعد انقطاع استمر سنوات عدة . وقال بيان امس ان (هناك ارادة خارجية لإضعاف جهود الوزارة في استقبال زوار العتبات لاداء زيارة الاربعين مع اصرار المراقبين على تعطيل المطارات وهذا يعد اضرارا بالمصلحة العامة وتعطيل شؤون المواطنين)، مشيرا الى (بذل الجهود لعودة المراقبين الى مزاولة اعمالهم الطبيعية وفتح الحركة الجوية أمام الطائرات الا انهم لا زالوا يصرون على تعطيل مطارات البلاد وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة) بحسب قوله، داعيا الى (ضرورة تفهم الامر ومراجعة الذات والنظر بعين المسؤولية للعراق بعيدا عن الدخول في دهاليز ربما تتسبب بآثار لا تحمد عقباها)، وتابع البيان ان (مسألة اضراب عن العمل وإيقاف الاجواء يعد اضرارا بالمال العام ويعاقب عليها القــــانون أشد العقوبات). وكان موظفو أبراج المراقبة في مطار بغداد الدولي قد اضربوا عن العمل مما تسبب في إيقاف جميع الرحلات الجوية . وعلى خلفية ذلك ترددت انباء عن قيام وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بعزل مدير سلطة الطيران المدني حسين محسن وتكليف الوكيل الفني للوزارة عباس عمران بادارة السلطة اضافة الى واجباته. الى ذلك وقعت سلطة الطيران المدني مع نظيرتها اليونانية مسودة الاتفاق الجوي بين البلدين. وقال بيان امس ان (سلطة الطيران وقعت مع نظيرتها اليونانية مسودة الاتفاق الجوي بين البلدين بالاضافة الى مناقشة الاتفاقية فنياً وقانونياً تمهيدا للتوقيع النهائي)، لافتا الى ان (الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاق القديم والموقعة عام 1971)، وتابع البيان ان (اللقاء أسفر عن توقيع سجل مشاورات الذي سيحل محل مذكرة التفاهم القديمة الموقعة عام 2009 وقد تضمن الموافقة على تشغيل 10 رحلات أسبوعياً لخدمات المسافرين ولكلا البلدين مع رحلتين أسبوعياً لخدمات الشحن الجوي)، مشيرا الى ان (العراق سيشهد تسيير أول رحلة للناقل اليوناني السبت المقبل بعد إنقطاع استمر سنوات عدة). وكان مدير سلطة الطيران المعزول قد اجرى في اثينا مباحثات تمهيدية لتفعيل الاتفاقية بين البلدين. وفي كربلاء اشرف الوكيل الاداري للوزارة احمد كريم عبد ايوب على فتح عطاءات للشركات المتقدمة لإنشاء مطار عون في المحافظة . وقال بيان امس ان (عملية فتح العطاءات للشركات المتقدمة لإنشاء مطار عون في المحافظة تمت بانسيابية وشفافية واضحة ضمن الضوابط والتعليمات التي حددتها الوزارة).

واضاف انه (سيتم تحويل الاجراءات الاخرى الى لجنة دراسة وتحليل العطاءات لاختيار افضل العروض المتقدمة ضمن سياقات وضوابط العمل)، مبينا ان (ذلك تم بحضور رئيس واعضاء لجنة فتح العطاءات في الوزارة وكذلك مدير مكتب الوزير وممثل عن مكتب المفتش العام).