خبير يكشف لـ (الزمان) عن خطة حكومية لإعادة نشر القوات المسلحة ما بعد داعش

المشتركة على مشارف راوة والقائم تمهيداً للإقتحام

بغداد – محمد الصالحي

كشف خبير امني عن خطة حكومية لمرحلة ما بعد تحرير غربي الانبار من تنظيم داعش، مبينا أن الحكومة تعتزم إعادة توزيع ونشر القطعات العسكرية فضلا عن توجيه الجهد العسكري الى اعمار المناطق وتوسيع العمل الاستخباري. وقال الخبير سعيد الجياشي لـ (الزمان) امس (بعد تحرير غربي الانبار سيتم طي صفحة تنظيم داعش الذي خسر جميع ما احتله خلال عام 2014 وانطلاق صفحة جديدة للقوات الامنية). واضاف ان (الحكومة تعتزم إعادة نشر القوات الأمنية ونقل جميع القطعات العسكرية إلى خارج المدن واناطة مهام حفظ الامن بقوات الشرطة فضلا عن تفعيل الدور الاستخباري وشن عمليات استباقية ضد عصابات داعش فضلا عن مسك الحدود الدولية بشكل محكم).

وتابع أن (الخطة ما بعد داعش ستعطي الدور الانساني والخدمي للجهد الهندسي للجيش والشرطة والحشد الشعبي لازالة الالغام وتنظيف الشوارع من المخلفات الحربية والعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة والنازحين بالجهود الذاتية لتلـــك القوات التي اثبتت قدرتها العالية في خدمة المواطن والحفاظ على الممتلكات).

وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (داعش مازالت تحتفظ بنحو 500 قيادي ومقاتل معظمهم محليون في قضاء القائم غربي الانبار). مبينا انهم (يعيشون حالة من التخبط والإحباط نتيجة هروب العشرات من قادة وعناصر التنظيم الى منطقة البو كمال السورية).وأضاف ان (معظم الاحياء داخل المدينة خلت من سيطرات داعش الامر الذي سمح لعشرات الاسر من النزوح من المدينة باتجاه القطعات العسكرية).

واشار إلى أن (التهويل الاعلامي الذي تتخذه بعض المؤسسات الاعلامية المؤيدة لنهج مجرمي داعش تحاول تضخيم اعداد ارهابيي داعش داخل مناطق القاطع الغربي للمحافظة في خطوة للتأثير على عزيمة القوات الامنية والقوات الساندة لها التي تمكنت من تحرير مناطق تعد استراتيجية لعناصر التنظيم).وقال القيادي في حشد محافظة الانبار عواد العصمان في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اقتحمت منطقة الكرابلة ضمن قضاء القائم وسط قصف عنيف للطيران الحربي على محاور المنطقة المستهدفة).وأضاف ان (عملية اقتحام المنطقة تزامن مع هروب العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي الى جهة مجهولة)، مبينا ان (داعش يعاني الانكسار والفوضى في صفوفه على خلفية النقص الكبير في امداداته القادمة من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية جراء استهدافها من قبل طيران الجيش).