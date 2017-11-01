نائب يطالب بتضييف الجعفري في البرلمان لإيضاح الأسباب

الخارجية: لجنة عليا مسؤولة عن نقل الموظفين بعد تدقيق الملفات

بغداد – قصي منذر

اكدت وزارة الخارجية أن قرار نقل بعض موظفيها صدر من لجنة عليا في رئاسة مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد محجوب في بيان امس ان (اللجنة قررت نقل عدد من الموظفين الى مؤسسات حكومية أخرى بعد التحقق والبحث والتحري بعدم صلاحية استمرار هؤلاء في مهمتهم بالوزارة بعد مراجعة ملفاتهم كافة دون استثناء)، وأضاف أن (بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع الإخبارية خاضت في الحديث عن هذا الإجراء دون علم بحقيقته)، واضاف ان (الوزارة مؤسسة حكومية حساسة ولا بد ان تُشمل ملاكاتها للتحقق والمراجعة بصورة دورية اسوة بالوزارات التي شملت في المدة الماضية)، مؤكدا انها (بعيدة عن التأثير السياسي او الطائفي)، مهددا بـ (مقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي او الحزبي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي). ودعا رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري الوزارة الى تشكيل لجنة مهنية للنظر بأسباب نقل الموظفين الى خارج الوزارة. وقال الشمري في بيان امس ان (قرار الوزارة واللجنة المعنية فيها بالتنقلات بنقل 39 موظفاً من ذوي الاختصاص والخبرة الى ديوان الوقف السني دون بيان الأسباب المهنية او الإدارية لهذا القرار يجعلنا امام علامات استفهام كبيرة بشان مايجري بالمنظومة الادارية داخل وزارت الدولة)، داعيا لجنة العلاقات الخارجية النيابية الى (تضييف الوزير ابراهيم الجعفري واللجنة المعنية بالتنقلات للاستفسار عن أسباب نقل الموظفين خارج الوزارة وايضاح اسباب النقل). وكان تحالف القوى العراقية قد كشف عن اصدار الوزارة قرارا بابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية. وقال التحالف في بيان امس انه (في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الادارية والمهنية اصدرت الوزارة الخارجية قراراً بإبعاد 40 موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية لاسباب غير مهنية ولا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ كل اشكال الطائفية والاقصاء والتهميش)، معربا عن استغرابه (من اصدار هذه القرار غير المهني)، واضاف أن (القرار المذكور جاء بناءاً على توصية اللجنة الامنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل نحو عام والتي أثار تشكيلها في حينه جدلاً وتساؤلات مشروعة عن سبب التتشكيل وطبيعة مهامها وآليات عملها وإقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئاسة الوزراء والوزارة الذين يمثلون جهة معينة)، عادا (مثل هذه السياسات التي تفتقر الى الشفافية والموضوعية والانصاف لا تخدم عمل الوزارة ولاتصب في مصلحة البلد الذي ينشد الوحدة والاستقرار والنمو والازدهار)، وتابع البيان ان (الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الاقصاء والتهميش لأي سبب كان وتفعيل معيار الكفاءة والمهنية كأساس للمركز الوظيفي وأن تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات الخاصة). الى ذلك رفع مجلس النواب جلسته المقرر عقدها امس الاربعاء الى ما بعد الزيارة الاربعينية للتصويت على قانون الانتخابات وموازنة 2018 ، فيما اعرب رئيس البرلمان سليم الجبوري عن خشيته من استخدام بعض الاطراف قوة السلاح للتأثير على المواطنين في الانتخابات المقبلة. وقال النائب محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (البرلمان ابلغ اعضاءه بتأجيل الجلسة الى ما بعد الزيارة)، واضاف ان (الفصل التشريعي سيشهد التصويت على قانون الانتخابات وتشريع الموازنة العامة). من جانبه قال الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لابد من اعادة العوائل النازحة الى المناطق المحررة قبل الحديث عن اي انتخابات فيها، ونخشى من وجود اطراف تستخدم السلاح من اجل التاثير على ارادة المواطنين)، واضاف ضرورة (عدم اشراك الاذرع المسلحة في الانتخابات المقبلة حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح)، منوها الى ان (تطبيق قانون الحشد الشعبي جاء من اجل التمييز بين الممارسة السياسية والعسكرية).