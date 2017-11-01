أنقرة : إتفقنا مع العبادي على تطهير العراق من العمال الكردستاني

انقرة – ماهر اوغلو

كشفت الرئاسة التركية امس عن ابرام اتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على تطهير أراضي العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني ، فيما أكدت أن أنقرة لا تحمل عداوة لأي عرق أو طائفة عراقية.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غالن خلال مؤتمر صحفي في أنقرة (اتفقنا مع العبادي على تطهير أراضي العراق من تنظيم بي كا كا الإرهابي كما تم تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي).وأضاف (كفاحنا ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي مستمر سواء وجد في تركيا أو العراق أو سوريا أو غيرها). ونقلت قناة (تي آر تي) عن غالن تأكيده في جانب آخر من المؤتمر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصدد تحديد موعد للقاء رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.وقال تعليقا على طلب نيجيرفان البارزاني لقاء أردوغان (سيتم تقويم الطلب والقرار الأخير للرئيس أردوغان)، واوضح إن (أردوغان سيستقبل نيجيرفان البارزاني في الوقت المناسب كما كان يستقبله في السابق بصفته رئيس وزراء إقليم كردستان، وإذا ما تلقينا طلبا بهذا الشأن فإننا سنقوم بتقويمه).وأضاف (لن نحمل عداوة لأي عرق أو طائفة وما نريده هو وحدة العراق بدليل أننا لم نغلق معابرنا أمام مواطني العراق فلم نغلق معبر إبراهيم الخليل الحدودي وسيبقى مفتوحا في وجه الحالات الإنسانية والتجارة، والحكومة العراقية هي التي ستسيطر عليه).واشار إلى أن (إلغاء نتائج الاستفتاء في إقليم شمال العراق هو طلب من جميع دول وحكومات العالم وليس طلب تركيا فقط)، مؤكداً أن (الجميع ينتظر من إدارة إقليم شمال العراق أن تعدّ الاستفتاء ملغيا وتواصل طريقها على هذا الأساس).