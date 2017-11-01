الأعرجي يطلع على الخطط الأمنية لزيارة الأربعينية

3 محافظات تعطّل الدوام خلال الأسبوع المقبل

بغداد – صباح الخالدي

بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي في محافظة كربلاء مع القيادات الامنية الخطط الامنية والخدمية والخاصة بالزيارة الاربعينية، فيما اكد نائب رئيس لجنة الأربعين التابعة لقوى الأمن الداخلي في ايران، أن 650 ألف زائر إيراني اجتازوا الحدود مع العراق حتى الان. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) ان (الاعرجي والوفد المرافق زار، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي ممثل المرجعية).

واضاف ان (الوزير قدم موجزا عن الوضع الامني والتقدم والانتصارات التي تحققها قواتنا الامنية والالتزام الكامل لها بتوصيات المرجعية). وكان الاعرجي قد وصل الى مدينة كربلاء للإشراف على الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية وتفقد المقار الامنية داخل وخارج المحافظة.ومن جانبه أعلن نائب رئيس لجنة الأربعين التابعة لقوى الأمن الداخلي في ايران، أن 650 ألف زائر إيراني اجتازوا الحدود مع العراق وبشأن آخر احصاءات مرور زوار الاربعين من الحدود الايرانية نحو العراق، قال العميد محمد بابائي (منذ بداية شهر صفر ولغاية الان ، اجتاز 650 ألف شخص الحدود نحو العراق). وأوضح أن (33 بالمئة من الزوار اجتازوا منفذ مهران، و31 بالمئة منهم اجتازوا منفذ الشلامجة، و18 بالمئة منهم اجتازوا منفذ جذابة، و8 بالمئة عبر الخطوط الجوية، متوجهين للمشاركة في مراسم مسيرات زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام). ولفت الى ان هذه الاحصاءات تشير الى وجود إقبال متزايد من قبل الزوار للمرور عبر منفذ الشلامجة.

وأضاف أنه (لحسن الحظ ان الزوار غير الايرانيين يراعون موضوع تخصيص هذا المنفذ لمرورهم، ونصح الزوار الايرانيين بالمرور من منفذ الشلامجة لأن المرور عبره سهل والطريق المؤدي إليه مناسب). فيما اعلن مستشار الرئيس الايراني وامين المجلس الاعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة مرتضى بانك عن الغاء اجتياز الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي لمدة عشرة ايام.

يشار الى ان هذا المقترح تقدم به محافظ خوزستان جنوب غرب والمدير التنفيذي لمنظمة منطقة اروند التجارية الحرة بهدف تسهيل تنقل زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام وراحتهم عبر منفذ الشلامجه وافق مرتضى بانك على الغاء رسوم اجتياز الزوار من هذا المنفذ الحدودي الى العراق لمدة 10 ايام بمناسبة ايام الزيارة.

الى ذلك قال محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تقرر تعطيل الدوام الرسميا ليـــــــوم الخميس الموافق الثاني من تــــــشرين الثاني الحالي). واضاف ان (ذلك جاء لاتاحة الفرصة للزائرين المتوجهين الى محافظة كربلاء لاداء مراسم زيارة الاربعين وتسهيل مرورهم خلال الطرق الرئيسية ولعدم حصول اختناقات مرورية في المحافظة)، فيما قرر مجلس بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاسبوع المقبل. وكان عدد من المحافظات قد اعلن في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها بدءا من الاسبوع المقبل، لافساح المجال امام المواطنين لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام.