هيغواين يمنح يوفنتوس تعادلاً ثميناً أمام سبورتينك

برشلونة تعجز عن إختراق حصون أولمبياكوس في دوري الأبطال

{ مدن – وكالات: فرض فريق أولمبياكوس اليوناني التعادل دون أهداف على ضيفه برشلونة الإسباني، اول امس الثلاثاء، على ملعب كارايساكي بالجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوربا. وعجز البارسا عن اختراق حصون أولمبياكوس ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما حصد الفريق اليوناني أول نقطة بالمجموعة وظل في المركز الأخير. التعادل جاء بعد أداء ملحمي من فريق أولمبياكوس بروح قتالية واضحة وتألق لافت للحارس بروتو الذي أنقذ عدة تسديدات ومحاولات على المرمى وتكتيك ممتاز دفاعيًا للمدير الفني ليمونيس الذي نجح في إيقاف مفاتيح لعب برشلونة. وساعد أولمبياكوس في فرض التعادل على البارسا حالة عدم التوفيق التي حاصرت لويس سواريز مهاجم برشلونة في اللقاء، حيث أهدر أكثر من محاولة محققة بتسرع وبعض الرعونة بجانب أن الفريق تعامل مع اللقاء بثقة زائدة في البداية ولم يفلح في هز الشباك خلال التسعين دقيقة في ظل صمود دفاعي رائع للفريق اليوناني. بدأت المباراة بمحاولات هجومية عن طريق برشلونة بغية إدراك هدف مبكر مع تراجع تام من أصحاب الأرض بحالة من الرهبة من البارسا وموهبة نجومه وكاد الفريق الكتالوني أن يسجل هدف التقدم عن طريق تسديدة سقطت من يد الحارس ثم محاولة من لويس سواريز تم إيقافها بسبب التسلل. وألغى الحكم هدفًا لسواريز بسبب التسلل ثم أهدر المهاجم الأوروجوياني فرصة أخرى قريبة من تمريرة سحرية من جانب دينيس سواريز ولكنه سددها بجوار القائم ثم تسديدة قوية كاد لويس سواريز أن يحولها للشباك لولا تألق الحارس سيلفيو بروتو. اكتسب لاعبو أولمبياكوس الثقة بعد أن صمدوا أمام هجمات البارسا لنصف ساعة ونال المدافع تاكتسيديس إنذاراً للخشونة ضد ميسي، وكاد أولمبياكوس أن يسجل من انطلاقة وتسديدة من كوتريس ثم ارتكب تير شتيجن خطأ في التمرير مع أومتيتي ولكن انتهت الهجمة بلا خطورة. وصل أولمبياكوس لأداء مميز مع نهاية الشوط الأول مع فرصة خطيرة أهدرها فورتونيس بعد هجمة معاكسة سريعة، ونال سيرجي روبيرتو إنذارًا للخشونة ثم غادر اللاعب مصابًا ليحل بدلاً منه جيرارد ديولوفو وينتهي الشوط الأول بالتعادل. لم يختلف الحال كثيرًا في بداية الشوط الثاني فأولمبياكوس حافظه على إيقاعه الدفاعي وقاد ميسي هجمة سريعة انتهت بتمريرة عرضية لم يستغلها الفريق الكتالوني. ونال إنجلز إنذارًا للخشونة ضد لويس سواريز وأبعد تير شتيجن حارس برشلونة تمريرة عرضية خطيرة وأشرك البارسا مع الدقيقة 60 اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش بدلاً من باولينيو. وفي الدقيقة 62، أضاع ميسي هدفًا محققًا بعد أن تسلم تمريرة من سواريز والمرمى شبه خالٍ ليسدد خارج الشباك. وواصل برشلونة مسلسل الضغط الهجومي مع ثبات دفاعي لأولمبياكوس وأضاع جوردي ألبا كرة سريعة مع فرصة من جانب لويس سواريز. ألقى فالفيردي مدرب برشلونة بآخر أوراقه بنزول أندريه جوميز بدلاً من دينيس سواريز الذي بذل مجهودًا كبيرًا في الدقيقة 75 بينما أشرك ليمونيس مدرب أولمبياكوس أول تغيير له بنزول جيوم جيليه بدلاً من أودجيدجا. ودفع الفريق اليوناني بتغيير ثانٍ بنزول فيليبي باردو بدلاً من مهدي كارسيلا في الدقيقة 78 لتنشيط الهجوم بعض الشيء في الدقائق العشر الأخيرة. وحرمت العارضة لويس سواريز من التسجيل في الدقيقة 80 بعد تمريرة سحرية من ميسي لتضيع فرصة جديدة على البارسا. سواريز سدد كرة أخرى قريبة ولكن المدافع بوتيا أنقذ الموقف، ودفع أولمبياكوس بآخر تغيير بنزول أوروس دورديفيتش على حساب كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 84 . ووجه باردو كرة عرضية ضاعت بلا متابعة لأولمبياكوس ثم تسديدة طائشة للفريق اليوناني، وتصدى الحارس لتسديدة ميسي الذي هدد الفريق اليوناني بفرصة أخرى ثم كرة عرضية من ألبا تحولت لركنية ثم تصدي رائع للحارس من ميسي لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين سلبيًا.

تعادل ثمين

في مباراة اخرى سجل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، هدفًا ثمينًا منح به فريقه يوفنتوس الإيطالي، التعادل بنتيجة (1 ـ 1) أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما اول امس الثلاثاء على ملعب خوسيه ألفالادي، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوربا. تقدم لشبونة في الدقيقة 20 عن طريق برونو سيزار، وأدرك هيجواين التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 79 . ورفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بينما وصل رصيد سبورتينج لشبونة إلى 4 نقاط في المركز الثالث، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا برشلونة في الصدارة برصيد 10 نقاط، وأولمبياكوس متذيلاً بنقطة واحدة. واعتمد المدرب ماسيمليانو أليجري، على طريقة اللعب 4 ـ 2 ـ 3 ـ1، أملا في تشكيل ضغط هجومي عن طريق الرباعي ديبالا وكوادرادو وماندزوكيتش وهيجواين لكن الضغط عليه كان شديدًا ولم يشكل خطورة إلا في الشوط الثاني، خاصة مع نشاط الجناح الكولومبي. في المقابل اعتمد الفريق البرتغالي بقيادة مدربه خورخي جيسوس على نفس طريقة اللعب، لكن التطبيق العملي كان مختلفا حيث كانت هناك واجبات دفاعية واضحة للاعبين مع الاعتماد على شن هجمات مرتدة خاصة عن طريق جيلسون وفيرنانديز ودوست وسيزار.