البايرن يعبر فخ سيلتيك ويحجز مكانه بثمن النهائي

ذئاب روما تفترس تشيلسي في ليلة الأرقام القياسية

{ مدن – وكالات: حقق روما فوزًا عريضًا على تشيلسي (3-0) اول امس الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا. سجَّل الإيطالي ستيفان الشعراوي هدفين في الدقيقتين (1، 36)، ودييجو بيروتي، الهدف الثالث في الدقيقة (63). بهذا الانتصار، تصدر روما المجموعة الثالثة بـ8 نقاط، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 7 نقاط بالمركز الثاني، وأتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يقبع كارباكا أغدام الأذري في المركز الأخير بنقطتين.

الشوط الأول

تفوق روما بقيادة مدربه، أوزيبيو دي فرانشيسكو، خلال هذا الشوط على ضيفه تشيلسي الذي فشل في فك قوة دفاع ووسط أصحاب الأرض، بالإضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي كلفته هدفين. بدأ روما الشوط، بنزعة هجومية وتمكن من خطف هدف التقدم بعد مرور 44 ثانية فقط عن طريق، ستيفان الشعراوي، وهو الهدف الأسرع لروما في دوري الأبطال. حاول تشيلسي بعدها السيطرة على وسط الملعب والاستحواذ على الكرة من أجل إدراك التعادل، وكانت محاولاته فاشلة. واستغل، الشعراوي، خطأ ساذجًا من مدافع روما السابق والحالي لتشيلسي، روديجر، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة (36)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها ذو الأصول المصرية هدفين في مباراة واحدة بدوري الأبطال. أما تشيلسي، لأول مرة يستقبل هدفًا في أول دقيقة منذ 1 ديسمبر/كانون أول عام 2013، فيما دخل الإسباني، سيسك فابريجاس، نادي المائة بدوري أبطال أوربا.

الشوط الثاني

لا جديد في الشوط الثاني من جانب تشيلسي بقيادة مدربه، أنطونيو كونتي، الذي استمر في الأداء الباهت طوال المباراة، وفشل في تهديد مرمى روما، ولم تشفع تغييراته في إحداث ثورة بصفوفه. أمام روما، فواصل صحوته وسيطرته على مجريات الشوط، وتمكن من إضافة الهدف الثالث بقذيفة من الأرجنتيني دييجو بيروتي، في الدقيقة 63، وشكل خطورة بعدها على مرمى البلوز. ومع اقتراب نهاية المباراة، أجرى المدرب دي فرانشيسكو، عدة تغيرات دفاعية من أجل الحفاظ على تقدمه وحسم المباراة، حيث أقحم مانولاس بدلًا فلورينزي، وجيرسون بدلًا من الشعراوي، وبيلجريني بدلًا من بيروتي لتدعيم وتنشيط وسط ملعبه.

على صعيد اخر تأهل بايرن ميونيخ إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، بعد فوزه على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي (2-1) مساء اول امس الثلاثاء، على ملعب سيلتيك بارك بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوربا. سجل هدفي بايرن كل من كينجسلي كومان (22)، وخافي مارتينيز (77)، فيما سجل كالوم ماكجريجور هدف سيلتيك الوحيد (74). وارتفع رصيد بايرن ميونيخ، إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة بـ12 نقطة، ويتأهلان إلى ثمن النهائي. وتجمَّد رصيد سيلتيك عند 3 نقاط، وسيتنافس مع أندرلخت على مكان بالدوري الأوربي. دخل بايرن ميونيخ اللقاء بخطة (4-2-3-1)، تتحول إلى (4-1-4-1)، في الحالة الهجومية مع الدفع بخاميس رودريجيز في مركز المهاجم الصريح، وأرتورو فيدال في مركز الوسط المهاجم. وواجه بايرن ميونيخ صعوبة خلال أول 20 دقيقة في المباراة، حيث لم ينجح الدولي الكولومبي في لعب هذا الدور، وظهر بايرن، وكأنه يلعب بخطة (4-6-0). وتبادل خاميس، وكينجسلي كومان، المراكز خلال المباراة حيث لعب الأول كجناح أيسر، والثاني كمهاجم.

وكان رافينيا الذي لعب أساسيًا اول امس الثلاثاء على حساب جوشوا كيميتش، نقطة الضعف الأبرز للفريق البافاري حيث وقع في عدة أخطاء كبيرة، أبرزها لقطة هدف سيلتيك. في المقابل، دخل سيلتيك اللقاء بخطة (4-5-1) مع دفاع محكم خاصة على الأطراف، وظهرت تعليمات برندان رودجرز واضحة في هذا الشأن. واستغل رودجرز، غياب روبيرت ليفاندوفسكي، لتشديد الخناق أكثر على جناحي بايرن آريين روبن وكومان، فعندما تصل إليهما الكرة يصبحا محاطين بأربعة لاعبين. ومع هذا، فقد نجح كومان من اختراق دفاع سيلتيك المنظم بعدما استغل خطأ مشترك بين الدفاع وحارس المرمى ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول. وخطف كينجسلي كومان، هدف التقدم للبايرن في الدقيقة (22)، بعدما استغل خطأ مشترك بين دفاع سيلتيك والحارس، ليراوغ الأخير قبل أن يضع الكرة في الشباك. وأضاع كورينتين توليسو، فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 44، بعدما فشل في استغلال عرضية كومان، ليسدد الكرة بعيدة عن الخشبات الثلاث. وفي الشوط الثاني، دخل سيلتيك المباراة بنهج هجومي بحثًا عن هدف التعادل، حيث سدد نير بيتون كرة في الدقيقة 49، إلا سفين أولريتش حارس بايرن في التصدي لها. وحرم كريج جوردون، حارس سيلتيك، خاميس من التسجيل بعدما أبعدت تسديدته الأرضية في الدقيقة (67).

وتوغل فورست في الدقيقة 71 قبل أن يطلق تسديدة إلا أنَّها اصطدمت بدفاع بايرن للتحول إلى ضربة ركنية. ونجح سيلتيك في إدراك التعادل في الدقيقة (74) عبر لاعبه كالوم ماكجريجور، بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من فورست ليضعها من بين أقدام الحارس أولريتش.

وردَّ بايرن سريعًا بهدف التقدم عن طريق خافي مارتينيز، الذي سجل الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة (77)، إلا أنه سقط مصابًا بعدما نزف نتيجة اصطدامه بمدافع سيلتيك. ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بتقدم الفريق البافاري بهدفين مقابل واحد، وتأهله لثمن النهائي.