كورزاوا يفسر سبب إحتفاله الغاضب بالهاتريك

{ باريس – وكالات: فسَّر لايفن كورزاوا، ظهير باريس سان جيرمان، سر احتفاله الغاضب بهدفه الأول في مرمى أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوربا. وقال كورزاوا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: الكل سعداء. لقد فزنا بخمسة أهداف نظيفة أمام جماهيرنا، وقدمنا أداء رائعًا ونسعى للحفاظ على هذا المستوى. وأضاف المدافع الفرنسي: سجَّلت 3 أهداف في مرمى أندرلخت بفضل مجهود زملائي، وسعيد للغاية لأنَّه أعاد الثقة لي، وأتمنى مواصلة الأداء بكل قوة. وأوضح كورزاوا بأنَّ احتفاله بالإشارة إلى الجماهير بالصمت، هو رد منه على الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها منذ بداية الموسم الجاري، مضيفًا أنَّ (الهاتريك) الذي سجله أمام أندرلخت هو نتاج عمله الجاد في التدريبات. ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أنَّ كورزاوا رفض الرد على مراسلي القنوات بالمنطقة المخصصة لوسائل الإعلام بملعب حديقة الأمراء، قبل استقلال حافلة الفريق.