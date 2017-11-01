الأوساط الإعلامية تنعى طالب بحر

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الصحفية الاعلامي طالب بحر مدير عام قناة الرشيد الفضائية الذي توفي امس الاربعاء اثر نوبة قلبية. وكان بحر من العاملين القدامى في وكالة الانباء العراقية وشغل فيها منصب سكرتير تحرير . وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان نعي تلقته (الزمان) ان بحر الذي يشغل رئيس الهيئة الاستشارية في النقابة عرف عنه (سمو اخلاقه وطيبته وكان مثالا للصحفي الملتزم الصادق مع زملائه في المهنة المقتدر في اداء مهامه الصحفية والادارية وبذل كل ما في وسعه من اجل الارتقاء بالواقع الصحفي وحضوره الفاعل في النقابة وفي مؤسسته قناة الرشيد طيلة مدة ادارته للقناة). كما عمل الراحل استاذا جامعيا في كلية اعلام الجامعة العراقية.