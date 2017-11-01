الموارد تدعو المواطنين إلى الحفاظ على الثروة المائية من الهدر

بغداد – داليا احمد

وصف وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، الوضع المائي في العراق بـالحرج .وقال الجنابي في تصريح امس انه (بسبب الشح الموارد المائية وقرار إملاء سد اليسو التركي على دجلة في آذار المقبل، كما اعلمنا الجانب التركي قبل ايام، وحفاظا على الثروة المائية المحدودة، واحتراما للحاجات الانسانية الاساسية كمياه الشرب، قرر مجلس الوزراء الغاء قراره السابق المرقم 167 لسنة 2011 الذي علق استيفاء أجور السقي)، وأضاف ان (القرار السابق يشجع ضمنا على إهدار الموارد المائية، ويعوق التحول الى وسائل ري اكثر كفاءة، كانظمة الري المغلق وغيرها)، مشيرا الى ان (الوضع المائي الحرج يتطلب اجراءات حاسمة نأمل ان يتفهمها المواطنون).وكان الجنابي اكد في تصريح سابق ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلمنا رسمياً خلال اجتماع الوفدين العراقي والتركي بأن إملاء سد اليسو الجديد على نهر دجلة سيبدأ في الربيع)، واضاف ان (الخبر متوقع لكنه صاعق لذلك نحن قلقون وندعو المواطنين الى الحفاظ على كل قطرة ماء). وكان الجنابي قد ترأس الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة الرأي في الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال في مقدمتها تقديم خلاصة لمشاريع الوزارة وخططها في ضوء موازنة عام 2018 والخطة الاستثمارية والاطلاع على مراحل تقدم العمل في مشروع تأهيل وتنظيف نهري العشار والخندق في البصرة، والتاكيد على اهمية رفع وتيرة العمل في كري نهري دجلة والفرات ونقل نواتج الكري خارج مقطع النهر، اضافة الى مناقشة سبل تعزيز الحصة المائية للاهوار وفق كميات المياه المتاحة .فيما صادقت الملاكات الادارية في مديرية الموارد المائية بمحافظة كركوك التابعة للوزارة على تأسيس 5 جمعيات للمنتفعين من المصدر المائي المشترك بهدف تقليل الضائعات واستخدام الاساليب الحديثة للري وشمل التأسيس جمعيات المنتفعين من المصدر المائي المشترك على الانهر ناحية تازة وجمعية الابار الارتوازية وجمعية محطات الري بالرش أضافة الى جمعية نهر خاصة جاي ناحية تازة التابع للمحافظة وجمعية المحطة 29 قرية الشريفية ناحية تازة بعد دراسة المستمسكات المقدمة لتأسيس الجمعيات لمستخدمي المياه للنهوض بالواقع الاروائي في المحافظات.