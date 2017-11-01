إعتقال مطلوبين وضبط عجلة مسروقة بديالى

قوة أمنية تقتل إنتحاريين في جزيرة تكريت

بغداد – محمد الصالحي

صدت قوة امنية لاعتداء داعشي في جزيرة تكريت بصلاح الدين اسفر مقتل انتحاريين واستشهاد جندي, فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن اعتقال ثمانية مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية وضبط عجلة لا تحمل أوراقا ثبوتية. وقال مصدر امس ان (قوة امنية اشتبكت، مع انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في جزيرة تكريت، حاولا التسلل الى تكريت لتنفيذ عمليات ارهابية). مبينا ان (تلك القوات تمكنت من قتل الانتحاريين في الحال). واضاف ان (الاشتباكات ادت الى استشهاد احد افراد القوات الامنية واصابة اخر).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من الحي الصناعي في قضاء أبو غريب انفجرت مما أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة). واضاف ان (الشرطة أمنية عثرت على جثة مغدور تعود لرجل وعليها آثار اط?قات نارية في منطقة الرأس والصدر مرمية في إحدى الساحات الفارغة في منطقة أم الجدايل).وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان امس إنه (ضمن جهود قيادة شرطة محافظة في ممارساتها الامنية في متابعة تنفيذ وامر القاء القبض تمكنت دوريات اقسام شرطة بعقوبة وهبهب ومفارز من مديرية الأستخبارات في شرطة ديالى من اعتقال ثمانية مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية ومخالفات قانونية في عدة مناطق من المحافظة وضبط عجلة لاتحمل أوارقا ثبوتية في سيطرة كصب التابعة لفوج طوارئ ديالى الأول شرق قضاء الخالص).وأضاف (تم أرسال المطلوبين والعجلة المضبوطة الى مراكز الاحتجاز والجهات المختصة لاتخاذ مايلزم بحقهم). وفي السليمانية وقال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة هاجمت منازل لمدنيين في قرية جوم بلاغ التابعة الى منطقة دوكان، ما ادى إلى مصرع مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين).