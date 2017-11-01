المؤتمر الوطني: التيار المدني يواجه تحدّيات كبيرة

إختيار الهيتاوي رئيساً لمفوضية الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

أختار مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق معن عبد حنتوش الهيتاوي رئيسا للمجلس. وقال مدير اعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان امس أن المجلس وزع المناصب الادارية العليا بين اعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من جانب مجلس النواب وادائهم اليمين القانوني في مجلس القضاء الاعلى ليصبح الهيتاوي رئيسا للمجلس ورياض البدران رئيسا للإدارة الانتخابية ورزكار حمة محي الدين نائبا لرئيس المجلس واحمد رحيم بشارة مقررا.

واوضح الخيكاني ان (توزيع المناصب جاء انسجاما مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والنظام الداخلي للمفوضية). وكان مجلس الوزراء قد صادق على مقترح مفوضية الانتخابات باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 15 من آيار 2018 على ان تتولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لاجراء الانتخابات واعادة النازحين الى مناطقهم وان يكون التصويت الكترونيا والا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة. كما قرر المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اول امس برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تخصيص 5 مليارات دينار من احتياطي الطوارىء لوزارة البلديات استعدادا لموسم الامطار، وصوّت على تخصيصات وتسديد مستحقات تنظيف محافظة البصرة وعلى مشروع الاطراف الصناعية الذكية وعلى انشاء مركز تأهيل متطور للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.

تسويق المحصول

وجرى خلال الجلسة ايضاً التصويت على تسويق محصول الشلب وتعديل الفقرة 1 من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2009 الخاص بتشكيل لجنة عليا لادارة سياسة التخفيف من الفقر. وصوّت المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 بشأن تعليق استيفاء أجور سقي الاراضي الزراعية وعلى قرار للحد من استيراد الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية وعلى قرار يخص ايرادات جباية اجور الكهرباء يتضمن تحمل شركات توزيع الطاقة الكهربائية نسبة 15 بالمئة من قرض البنك الياباني للتعاون الدولي عن طريق قرض من المصرف العراقي للتجارة بضمانة اجور الجباية. ومن القرارات الاخرى التي اتخذها المجلس إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لم تلتزم او ذات الاستجابة السيئة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 الفقرة 1 منه بشأن ضرورة تخفيض نسبة 50 بالمائة من الاستهلاك الراهن لمرافقها كافة من الطاقة الكهربائية وترفع وزارة الكهرباء تقريراً بشأن استهلاك الجهات اعلاه لاخذ الاجراءات اللازمة بحقها، كما صوّت على تحديث سياسة الاسكان الوطنية وأن تتولى الوزارات والجهات الحكومية كافة اضافة منظومة الغاز السائل للمركبات العائدة لها والعاملة بالبنزين بالتنسيق مع وزارة النفط من أجل وضع جدول زمني لانجاز ذلك، واعطاء خصومات للمركبات المستوردة التي تحتوي على منظونة الغاز بنسبة 50 بالمئة من ناحية تخفيض نسب الاستقطاع الكمركي التي تبلغ 15 بالمئة من قيمة المركبة المستوردة وكذلك نسبة الضريبة التي تمثل 25 بالمئة من قيمة الرسم الكمركي ومركبات الاجرة باضافة منظومة الغاز السائل والزام وزارة التجارة بعدم استيراد المركبات التي لا تعمل بوقود الغاز السائل.

متابعة مرض

وصوّت المجلس على الغاء اللجنة العليا لمتابعة مرض انفلونزا الطيور وقيام وزارة الزراعة والمحافظات كافة بأحكام قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 في كل ما يتعلق بالامراض والاوبئة الحيوانية، وكل بحسب اختصاصه المحدد قانوناً.ووافق على مشروع قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو صندوق ذو شخصية معنوية يرتبط برئيس مجلس الوزراء والهدف منه الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من تحسين الحالة المعيشية والوصول الى الخدمات الاساسية وستموله الحكومة وتتلقى المنح والهبات وغيرها. من جهة اخرى، كشف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب امس عن مواجهة التيارات المدنية تحديات وصعوبات، مبدياً تأييده لإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها. ونقل بيان عن حبيب قوله ان (الظروف الداخلية والإقليمية والدولية مناسبة جداً لإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها، كما ان إجراء الانتخابات يتزامن مع مرحلتين مهمتين، الأولى القضاء على الإرهاب، والثانية بدء عملية الإعمار والبناء)، مضيفا ان (هناك تحديات تواجه تياراتنا المدنية وسنعمل جاهدين على تذليل كل هذا التحديات والصعوبات). وأكد ان (مشروع المؤتمر الوطني العراقي سيأخذ دوره وبشكل كبير في العراق)، مشيراً الى ان (المستقبل يحتاج بناء دولة تستند الى نهضة اقتصادية وعدالة اجتماعية تعيد الثقة للمواطن بوطنه).