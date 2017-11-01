الحياة العظيمة

الحياة روتينية ومادية تقل فيها المشاعر العميقة والروحية وإن حدث وإن شعرنا بها نهرع إلى تسطيحها لكي نتشابه مع الناس.

الحياة مادية حقا لكن ذلك جانب واحد منها والذي تعلمنا أن نراه منذ الصغر، لكن الانفتاح العقلي والوعي التام بما يكمن في داخلنا من مشاعر متجذرة ومتصلة بأعماقنا الأحلك ظلمة ونقاءً والتي تكون متصلة بشكل مباشر مع قلوبنا وأرواحنا يخلق توازنًا رائعًا بين المعنويات والماديات.

لا يوجد شيء معنوي بل توجد أشياء تخلق في داخلنا مشاعر معنوية مذهلة تجعل العاطفة تتدفق من مسامات جلدنا وتوهج عيوننا ..

يمكن للحياة أن تكون رائعة ومذهلة حتى في أصعب الأوقات وأكثرها ألمًا إن كنا نملك توزانًا بين أرواحنا وقلوبنا وعقولنا..

وأصدق ما نملكه هو الروح التي لا ندرك كنهها ولن ندرك.

عندما يتأزر ما بداخلك لخلق سلامك الداخلي تصير محصنًا ضد ويلات الحياة وتصبح كل الصعوبات بالنسبة إليك بذور نمو روحاني ونجاح مادي في هذه الحياة العظيمة..

غفران الحمد