جهة سياسية أم ماذا ؟

التعليم العالي في الجامعات انتهى بسبب سوء إدارة الجامعات بسب العصابات التي دخلت للجامعات بحيث لا تحصل على منصب رئيس جامعة أو معاون رئيس جامعة أو عميد إلا منتم لحزب معين في الوقت الراهن العمادة منصب سياسي وليس علميا.

إقرأ على التعليم السلام وهبوط مستوى التعليم بسبب فتح كثير من الكليات الحكومية والأهلية بدون تخطـــــــيط بحث تصـــــرف الملايين حتى تفتح الكلية وهنا الرصانة العلمية تهبــــــط الى أدنى شــــيء بسبب الجهل الكبير يأخذون قرارا دون دراسة وضغوط الأحزاب السياسية على الوزارة أو اللجان المعنية لتقييم الأداء على أثرها تفتح الكليات والدليل على ذلك كلية الإعلام جامعة واسط من ضمن هذه الكليات التي فتحت على إثر حزب أو جهه معينة بدون دراسة والآن ثــــلاث سنوات متعلقة القبول فيها.

ابحث عن حلول لرفع واقع التعليم في العراق وإبعاد الأحزاب السياسية وجعل الجامعات مستقلة عن الوزارة البقية تحكم بيها جهات مجهولة، التعليم دور كبير في النهوض في واقع البلد خصوصا هذه الفترة الذي نعاني ظروف صعبة.

علي عبد الامير جاسم