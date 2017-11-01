عام التحديات في العراق

في اطار الوقفة المثالية نؤكد ان البنك المركزي العراقي تمسك لفترة ليست بالقصيرة بسياسة نقدية متشددة في ظروف غير مؤاتية ابدا انطلاقا” من محاولة التاثير على عامل واحد هو التضخم الذي تذبذبت معدلاته حيث وصلت الى ارقام قياسية ومرات عادت لتنخفض بنسب ضئيلة على مستويات لاترقى لها الدقة المطلوبة في شعور المواطن بنار اسعار المواد والسلع الضرورية والاساسية وبضمنها الوقود والاضاءة والغذاء والنقل والمواصلات وغيرها .

وفي وقت لا احد يختلف مع اهداف ومساعي البنك المركزي العراقي لخفض معدلات التضخم وزيادة القيمة الشرائية وتعاملات السوق فأن المنهجية المفرطة في التشدد التي اتبعها من خلال اسعار الفائدة الاساسية والائتمانية ومشددا” على مواصلة المنهجية في مواجهة كثير من حالات التضخم لقد عودنا البنك المركزي العراقي على ممارسة السياسات المتفتحة في كافة المجالات وان يتجنب التدخلات المباشرة ويؤمن تطبيق مبدأ التدرج ويضع في حساباته متطلبات اكثر من عامل واحد في ما يعانيه الاقتصاد العراقي … لا ان يواجه بصورة مجتزاة ظاهرة التضخم بمعزل عن الكساد والركود بتاثيراته شديدة الوطأة على الاقتصاد الوطني ولاسيما في ظل استقرار السلع والتي ورثها منذ سنوات طويلة من حيث القيمة النقدية للدينار لا يستطيع البنك المركزي العراقي ادى دورا ايجابيا اساسا في المجال هذا وبالتالي بدلا” من ان يعيد النظر بسياسته النقدية المتشددة واصلها في اطار جهود حثيثة لايمكن تبريرها اطلاقا” ورفع الفائدة النقدية الاساسية والائتمانية والادخارية بمعدلات قياسية.

ومن المتتبع لسياسة البنك المركزي العراقي فأنه قد حذر في الوقت نفسه المصارف كافة بانه سيعيد النظر في صيغة التعامل معها اذا لم تبد تعاونها وقد اكدت قسم من المصارف وادارتها عن تذمرها ازاء متطلبات البنك المركزي العراقي الملحة للتقيد بسياسات غير مبررة وليست مقنعة انطلاقا” وتتناقص مع ابسط مبادى الشفافية التي كان البنك المركزي يحرص على ممارستها خلال سنوات مضئ خلال الفترة وفي استمرار العمليات العسكرية الرئيسية وحتى الى وقت قريب .

ومن هنا فلا بد لقيادة البنك المركزي العراقي ان تضع الخطط بالسيطرة الكاملة على كافة المصارف الخاصة وسوق العملات للوقوف على حالات على ارتفاع اقيام العملات الاجنبية وطريقة انسيابها.

صلاح الحسن