منح شهادة مشاريع الكسب الصغير لعدد من المعاقين

الرصافة تجهّز المدارس بمستلزمات الإسعافات الأولية

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اوعزت دائرة صحة بغداد الرصافة بتجهيز المدارس بمستلزمات الإسعافات الاولية وكذلك تفعيل دور المنسق الصحي لتكثيف حملات التوعية, فيما سلم مركز بغداد للأطراف الصناعية شهادة مشاريع الكسب الصغير لعدد من المعاقين .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة خلال اجتماعه مع مدير قطاع الشعب علي حسون القول انه (لابد ايجاد قاعدة معلومات متكاملة في اعداد المدارس والطلبة واهم الامراض فضلا عن الواقع البيئي للمدرسة), مشددا على (ضرورة التنسيق مع ادارة المدارس من اجل تفعيل دور المنسق الصحي لتحديد المدارس الجيدة وكذلك متابعة ذات الاصحاح البيئي المتدني للتركيز عليها ومتابعتها بشكل مكثف من خلال حملات التوعية), منوها الى ان (الخدمات الطبية التي تقدم في المركز تتكون من محاور اساسية هي الخدمات الخاصة برعاية الام والطفل من خلال متابعة النساء في سن الانجاب وان يكون هناك قاعدة بيانات بأعداد النساء في سن الانجاب فضلا عن متابعة النساء الحوامل ومتابعة اللقاحات الخاصة بها), مضيفا (اما المحور الثاني فهو محور التحصين ويجب على مدير المركز التركيز على المتسربين من اللقاح واجراء الحملات الخاصة). واجرى قطاع البلديات الثاني زيارة ميدانية لعدد من المدارس المعنية بالقطاع لاجراء الفحوصات العينية للطلبة. وقال مدير القطاع هاني فياض خلف ان (وحدتي الصحة المدرسية و الامراض الانتقالية قاموا بأجراء الفحوصات العينية لفحص صحة البصر لدى التلاميذ لغرض الكشف المبكر لمشكلات ضعف النظر وأمراض العيون الشائعة).

الى ذلك نفذت وحدة ا?مراض ا?نتقالية في القطاع ذاته عملية رش مادة الفاركون المطهرة لعدد من المدارس الابتدائية .

وتابع فياض انه (تم رش ارضية وجدران واسطح المدارس بالمادة المعفرة للحد من انتشار ا?مراض المعدية فضلا عن القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض إلى جانب توزيع الفولدرات التعريفية لتعزيز الممارسات الصحية في المدارس بدعم توفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والبيئة الصحية في المدرسة وكذلك تشجيع الطلاب على ممارسات النظافة الجيدة لسلامتهم وحماية صحتهم). فيما سلم مركز بغداد للأطراف الصناعية التابع للدائرة واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي شهادة مشاريع الكسب الصغير لعدد من المعاقين .

وقال مدير المركز محمد عبد زايد ان (اللجنة المشتركة منحت مشاريع الكسب الصغير الاقتصادية لثمان من المعاقين الذين يراجعون المركز من المصابين بالشلل النصفي وبتر فوق الركبة), مبينا ان (الهدف من تلك المشاريع هو تحسين الوضع المادي للمعاقين الذين منعتهم الاعاقة من ممارسه اعمالهم اليومية), مشيرا الى ان (شهادة المشروع التي سلمت للمعاقين تعني بأن المشروع اصبح ملك للمعاق بعد مدة من مراقبة المشروع لمعرفة مدى استفادة المعاق منه), وتابع ان (المشاريع تضمنت محلات غذائية و بيع موبايل واموال لبيع وشراء الاغنام). على صعيد اخر استقبل مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون 5496 مراجعا خلال اسبوع واحد . وقال مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى ان (المستشفى قدم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين الذين بلغ عددهم 5496 كما سجلت صالة العمليات اجراء 444 عملية لمختلف امراض العيون تنوعت ما بين 140 عملية فوق الكبرى 53 كبرى وواحدة وسطى , اما الصغرى فكانت حصيلتها 250 عملية), مؤكدا (حرص الملاكات الطبية والصحية على تقديم افضل الخدمات العلاجية للمواطنين من خلال استخدام احدث الاجهزة الطبية المتطورة في مجال طب وجراحة العيون).