مجلس ديالى يدعو لمعالجة ملف الألغام العالق منذ ثلاثين عاماً

العمل يناقش مشروع الإتحاد الأوربي لدعم النازحين

بغداد ــ داليـا أحمـد

ديالى ــ سلام عبد الشمري

ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع الاتحاد الاوربي لدعم عودة النازحين لمناطقهم المحررة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وعدد من الوزارات الاخرى بهدف جمع مصادر تمويل لغرض توفير الايواء للمهجرين واعادة النازحين لمناطقهم. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في تصريح امس ان (مدير العلاقات العربية والدولية علي الشاوي بحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة نيابة عن الوزير وكالة محمد شياع السوداني مقترح المنظمة في تنفيذ مشروع لدعم عودة النازحين الى مناطقهم من خلال تشكيل فريق من ممثلي الوزارات لمراقبة عملية العودة وكيفية انخراط العائدين في المجتمع وتقديم الخدمات الاساسية لهم)، واضاف ان (المشروع الذي تقدمت به المنظمة يهدف لتحقيق الاستقرار في تلك المناطق من اجل ضمان تقديم المساعدات الاغاثية للعائدين وسيكون هناك دعم تقني لوزارة الهجرة لوضع نظام لتسجيل العائدين وربط وزارات اخرى بضمنها العمل لمتابعة احتياجات العائدين)، واوضح منعم ان (المنظمة تخطط لانشاء مواقع في اماكن عودة النازحين وخاصة في محافظتي نينوى والانبار وكذلك في بغداد واربيل ومراكز اخرى للمهاجرين خارج العراق لكون اغلبهم نزحوا او هاجروا من محافظتي نينوى والانبار).

اقامة مراكز

مشيرا الى ان (المنظمة تسعى لاقامة مراكز معلومات لاستقبال النازحين وتأهيلهم ومنحهم معلومات عن المنطقة التي سيعودون اليها)، وتابع ان (المشروع سيتضمن دعم الوزارات التي من الممكن ان تقدم خدمات لتلك المناطق وسيكون بعدها تقويم محلي للاماكن التي عاد اليها النازحون لمعـــــــرفة نوعية الدعم الذي ستقدمه المنظمة في المرحلة التالية )، مشيرا الى ان (المنظمة ابدت رغبتها بالعمل مع الوزارة لان لديها برامج تعنى بشرائح واسعة من ضمنها النازحون)، واوضح ان (الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع المنظمة لدعم مشروع كهذا من شأنه اعادة توطين النازحين فيما اكدت حاجتها لدعم المنظمات الدولية لتأهيل وتطوير اقسامها في تلك المناطق لضمان انسيابية تقديم الخدمات للمستفيدين هناك من العائدين الى مناطقهم المحررة).

جهات حكومية

الي ذلك دعا مجلس محافظة ديالى الجهات الحكومية المختصة لمعالجة ملف الالغام في المناطق الحدودية والذي لايزال عالقا منذ ثلاثون عاما. وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ (الزمان) امس ان (الالغام شبح يهدد منذ سنوات طويلة القرى الحدودية في محافظة ديالى، خاصة في موسم الشتاء بسبب جرف السيول للكثير من الالغام صوب الاراضي الزراعية) .واضاف الدايني، إن (الالغام المنتشرة على الحدود العراقية – الايرانية خاصة ضمن قاطع ناحية مندلي تبلغ اعدادها وفق المؤشرات الرسمية عشرات الآلاف وهي تمتد لمساحات شاسعة في ارض خصبة جدا) .وبين الدايني، ان (تلك الغام كافية لتدمير 10 مدن، ما يظهر اعدادها وخطورتها في ان واحد)، داعيا الجهات الحكومية المختصة الى (معالجة ملف الالغام والذي لايزال عالقا منذ 30 سنة حرصا على ارواح المدنيين ومنع استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة) .

و اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي خلال مؤتمر عشائري، عن المباشرة بإعادة العائلات النازحة الى منطقة زاغنية التابعة لناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة.

وبين التميمي لــ (الزمان) امس انه (تم الاتفاق على المباشرة بإعادة جميع العائلات التي نزحت خلال الاعوام السابقة بسب الارهاب، موضحا ان القوات الامنية ستباشر خلال الاسابيع المقبلة بالتعاون مع عشائر المنطقة على اعادة العائلات بعد تدقيق موقفها الامني والتي لم تشارك مع الارهاب بقتل الابرياء)، مشيرا الى ان (القوات الامنية استطاعت ان تفرض الامن في منطقة زاغنية، والوضع الامني مستقر فيها) .