الخرسان: تهيئة محطات متنقّلة لتجهيز المركبات

النفط يؤمّن إحتياجات نينوى من الوقود إستعداداً للشتاء

بغداد – شيماء عادل

امنت وزارة النفط احتياجات محافظة نينوى من الوقود عن طريق توفير خزين من المنتجات النفطية استعدادا لفصل الشتاء . وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة قامت بتجهيز المستودعات الخاصة بالمحافظة ببطاقات خزنية من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المواطن استعدادا لفصل الشتاء)، لافتا الى (تجهيز كمية 2950 متراً مكعباً من مادة البنزين و 5200 متراً مكعباً من مادة النفط الابيض و7940 متراً مكعباً من مادة زيت الغاز الكاز ). وعن اعادة تأهيل مستودع وادي حجر اكد ميسر انه (تنفيذا لتوجيهات الوزير جبار علي اللعيبي تمكنت ملاكات الشركة الفنية والهندسية بجهودها الاستثنائية والذاتية وبكلف بسيطة من اعادة تاهيل مستودع وادي حجر الذي سيوفر طاقات خزنية من المنتجات النفطية بانواعها كافة للمحافظة).

زيارة تفقدية

من جهة اخرى اجرى مسير زيارة تفقدية الى عدد من محافظات الفرات الأوسط والمعنية بالزيارة للإطلاع على تنفيذ خطط الوزارة في إنجاح مراسم إحياء ذكرى ألاربعينية بمحافظة كربلاء . ونقل البيان عن ميسر القول ان (فرع الشركة في المحافظة هيأ خزيناً خاصاً في مستودعي كربلاء والنجف)، مبينا ان (الخطة تضمنت ايضاً توزيع ملاكات الشركة على شكل محاور في المداخل الرئيسة ومركز المدينة على أن يكون العمل مستمراً على مدار الساعة في توزيع وايصال المنتجات النفطية كافة الى المواكب والهيئات الحسينية من خلال تهيئة الصهاريج لنقل المنتوج وكذلك تهئية الآليات والمعدات والعجلات التابعة للوكلاء الجوالين الرسميين)، موجها (ببذل الجهود الحثيثة من أجل توفير الإحتياجات اللازمة لإنجاح الزيارة عبر تسخير الآليات الثقيلة التابعة للشركة لتوزيع المنتجات النفطية للمحافظات المعنية وكذلك توفير كراجات إحتياطية للباصات التي ستقل الزائرين بالتنسيق آمرية القطع الرئيسي لطريق نجف – كربلاء)، من جهته كشف مدير فرع المحافظة حسين الخرسان عن (تهيئة ستة محطات متنقلة لتجهيز المركبات من الوزارات الأخرى والعتبات وجهات مختلفة ستشارك بجهد نقل الزائرين بمادة زيت الغاز)، واضاف انه (تم نصب تلك المحطات في أماكن مناسبة لمرور المركبات كما تم تشكيل لجنة لغرض الإشراف على إدارة جهد الوزارة المشارك في نقل الزائرين مجاناً علاوة على تشكيل فرق صيانة فورية تحسباً لأي مشكلة قد تحدث إثناء العمل في محطات تعبئة الوقود)، وكانت الشركة قد اعلنت عن الخطة التجهيزية للمواكب الواقعة في محافظات الفرات الأوسط بكمية 200 لتر من مادة النفط الأبيض لكل موكب وبالسعر الرسمي وتكون 100 لتر من هذه الكمية مجاناً. عللى صعيد اخر قامت مديرية اتصالات المحافظة التابعة لوزارة الاتصالات وبالتعاون مع قسم البدالات في الشركة العامة بإنجاز الإجراءات المتعلقة بنصب الهواتف العمومية في منطقة كفي العباس الأيمن والأيسر ومابين الحرميين .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية تحرص على نصب تلك الهواتف من أجل خدمة الزائرين حيث تم فحص الإتصال الدولي والموبايل وتثبيت الملصقات التعريفية بطريقة إستخدام الهواتف العمومية وباللغتين العربية والفارسية)، مشيرا الى (توفير بطاقات الهواتف وبالفئات كافة من خلال تزويد مكاتب الصيرفة والموبايل القريبة بالبطاقات).