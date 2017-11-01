ذئاب بــيــن قطيع خراف – خالد الخزرجي

حلم يتبعه حلم وأمنية يتبعها أمل ودعوات ألى ألله بأستقرار ألعراق وتحقيق ألامن وألسلام في كامل ربوعه هذه ألامنيات وألدعوات من قلب كل أم وأب وأخت وزوجة بل من قلب كل عراقي شريف عاش وترعرع على أرض ألسواد وأرتوى من فراتيها ألعذبين …

ففي ألوقت ألذي بدأ ألعراق يتنفس صعيد ألامن وألاستقرار .. مازال ألذئاب ينتشرون على مساحات واسعة في بغداد وبعض ألمحافظات .. وقد أطلقتُ على هؤلاء أسم ذئاب ألاتاوات .. حيث بسط هؤلاء ألذئاب نفوذهم على ألمناطق ألتي يسكنون فيها وألمناطق ألقريبة من محل سكناهم أو مقراتهم … فلا يستطيع أحد فتح محل له ألا بعد أن يحل ضيفاً على ألذئب وعصابته ألذين يفرضون سيطرتهم على ألمنطقة ألتي يقع فيها ألمحل أو ألمكان ألتجاري .. وعليه أن يدفع ألأتوات مرغما كي يسمح له ممارسة حقه في العمل ؟؟؟

ومن ألمؤسف حقا أن ألبعض من هؤلاء ألذئاباً من ينتمي ألى بعض ألاحزاب وألقوى ألدينية أو ممن يدعون أنهم من مجموعات … وبين ألحقيقة ونقيضها .. يبقى هؤلاء ذئاب بأشكال بشر.. أُناس خارجون عن ألقانون يحتمون بتنـــــــظيمهم وحركتهم وأسم زعيمهم.

ألمحلات ألكبيرة وألصغيرة .. ألمطاعم .. ألملاهي ألليلية .. لا تستطيع ممارسة أعــــــمالها ألا بعد دفع أموال شهرية أو أسبوعية لتلك ألعصابات .. وألويل كل ألويل لكل من يخرج عن ألطاعة وألولاء لهؤلاء ألذئاب ؟؟ وألأكثر أيلاماً ووجعاً هناك ألبعض من ألمحسوبين على ألسلطات ألامنيه تمارس نفس ألفعل بعيدا عن درايــــــة وعلم ألسلـــــطات ألحكومية ؟؟ّ!!

فمتى ستلتفت ألدولة للقضاء على هذه ألظاهرة .. ومتى سيفرض ألقانون نفسه كي يحقق ألامن وألاستقرار وحقوق ألانسان في ألعمل وألعيش ألكريم أسوة ببقية دول ألعالم ؟؟!!

لقد حققت ألدولة انجازا كبيرا في تحقيق وحدة ألعراق .. وأعادة ألعراق ألى حـــــــضنه ألعربي وعــــــــلاقته مع محيطه ألاقليمي وألدولي … وعليها لملمت وترميم ألبيت ألداخلي للعراق واعادة لحمته ألوطنية … وألتصدي للخارجين عن ألقانون بكل حزم وقوة .. كي تتحقق ألامنيات وألامال ببناء عراق أمن ومستقر ..

وهنا أدعو كل مواطن عراقي غيور للتعاون مع ألسلطات ألامنية وكل من موقعه للقضاء على كل ألـــــــظواهر ألسلبية ألتي تــــــــسيء الى وحــــدة ألعراق .. وحقوق شعبنا

ألمتعطش للحرية وألامن وألسلام . كي لانبقى قطيعاً من ألخرفان يستنزفنا ألذئاب .