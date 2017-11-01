قراءة إستشرافية للازمة الكردية – طالب سعدون

18

نبض القلم

قراءة إستشرافية للازمة الكردية – طالب سعدون

 

إن أي قراءة موضوعية للأزمة بين بغداد وأربيل منذ بدايتها ، كانت تشيرالى فشل (الاستفتاء) في تحقيق ما تريده (الجهة  المنظمة  له) ، ولن يأتي بنتائج  تكون في مصلحة المواطن الكردي ، وإن حاولت أن  تداعب مشاعره ، وتناغم حلمه بهذه العملية التي تتعارض مع الدستور، ولا تتفق مع طبيعة المواطن العراقي الذي يعتز بوحدته الوطنية ، ويتمسك بها بقوة ..

لكن مقابل ذلك هناك من يتساءل أيضا ..هل ستلغي هذه التداعيات –  وإن جاءت لصالح وحدة العراق –  هذا الحلم  باقامة (دولة كردية)  في يوم ما من ذهن من يفكر بذلك ، وسُيغلق هذا الباب الى الأبد ، ولم يعد بامكان هذا الطرف أو ذاك ، أن يفتحه بما يحقق هدفه الانفصالي ، مهما كانت الحجج والظروف ، خاصة وانه لا نزال نسمع الى الأن من يصرح ( على الهواء ) بأن هذا الحلم سيظل قائما ، ولن ينتهي بفشل عملية الاستفتاء ..؟

سؤال مهم  يفترض أن يجد العراقي له جوابا بالاثبات ، لكي يطمئن على وحدة بلاده  الى الابد ، خاصة وان  ما تحقق بعد فشل الاستفتاء ، واعادة الانتشار يعد خطوة تاريخية ، واستراتيجية ، وليس حالة مرحلية مرتبطة بظرفها الخاص ..

و هذه النتيجة الكبيرة  ينبغي أن تدفع الجميع الى العمل بمختلف الوسائل  المشروعة على خلق واقع جديد – دون أحلام وكوابيس – من خلال تعزيز روح المواطنه العراقية ، بقناعة ذاتية تامة ، وإيمان صميمي راسخ  على الارض ، فيجد الكردي – كما هو العربي وغيرهما – أن حاضره ومستقبله سيكون مشرقا اذا كان ضمن العراق الواحد ، وتوفير ما يطمح اليه ، من إمور حياتية ونفسية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، وكأنه يعيش حلمه حقيقة ، داخل خيمة كبيرة تسع الجميع ، وتوفر لهم الظل الظليل ، والعيش الرغيد والسلام والاستقرار … خيمة  إسمها العراق  ..

ذلك هو التحدي الاكبر أمام الحكومات اللاحقة جميعا  ، وهو ليس بالامر العسير ، لان الاجيال الجديدة  تختلف في نشأتها  وتكوينها السياسي ، وطبيعة حياتها اليوم ، عن الاجيال القديمة ، وهي اقرب الى أفكار الانفتاح ، وعدم الاصرار على فكرة لم تر النور على مدى عقود طويلة من الزمن ، وظروف دولية واقليمية مختلفة ، ولم تجلب لها غير المشاكل ، وشعرت  بأنها تنعمت بمنجزات ومكاسب وحياة مستقرة ومرفهة بكل مجالاتها المعيشية والثقافية  والاجتماعية والعمرانية ضمن خيمة العراق الكبيرة ، وتطمح الى تطويرها أكثر ، وليس الى إجهاضها ، والرجوع الى الوراء باحلام تدرك جيدا أنها صعبة التحقق ، وعديمة الجدوى …

 ويجب أن يعرف المواطن الكردي إن من وقف بالضد من الاستفتاء ، لم ينطلق من موقف عدائي  ضده ، بقدر ما هو حرص على وحدة  الوطن ، وبقاء هذا اللون الجميل ضمن حديقة العراق الغناء زاهية بالوانها تشع بالبهجة والسرور ، وينعم  الجميع بخيرها العميم …

فلا يمكن لأي  حكومة عــــــراقية ، بغض النظر عن توجــــــهاتها السياسية ، أن  تقبل بانفصال أي جزء من البلاد ، أو تسمح به ، لأنها بذلك تكون قد حكمت على نفسها بالانفصال عن الشعب ، وستفقد شرعيتها ، وحنثت  في يمينها بالحفاظ على وحدة العراق .

 ولذلك اشرت في مقال سابق  – في بداية الازمة وقبل ان تتوضح الصورة بجلاء  – الى إن أي قراءة واقعية لازمة الاستفتاء تقول  أنه ليس أمام الحكومة الاتحادية غير خيار واحد هو رفض الاستفتاء بشدة ، وهذا ما لم تضعه ( الجهة المنظمة ) للاستفتاء  في حسابها قبل أن تفكر به ، فوقعت في خطأ كبير عندما أصرت على اجراء الاستفتاء ، لان القبول به – بغض النظرعن نتائجه سواء ( لا  أو نعم ) –  يعني موافقة المركز على فكرة الانفصال ، وبالتالي يأخذ صفة الالزام  الرسمي والغطاء القانوني  بهذا القبول ، ويجعل الامرمفتوحا أمام المعنيين الاكراد على طول الزمن للفرصة المناسبة له ..

 إن موقف المركزالرافض للاستفتاء يعززه موقف شعبي محلي موحد ومتمسك بوحدة العراق ،  ويستند الى الدستور، ووضع اقليمي وعالمي يدعم هذا الرفض ناهيك عن الانقسامات والخلافات بين الاحزاب الكردية جعلت الاتفاق بينها على الاستفتاء شبه مستحيل .. كل ذلك وضع  (الجهة  المعنية بالاستفتاء ) أمام  خيارواحد أيضا هو التراجع عن الاســــــتفتاء ، وإذا ما أصرت على الاستفتاء – وهو ما حصل فعلا – فستحكم على نفسها بالانتحار السياسي ، والعزلة ، وإذا ما تمخض عن ( دولة ) – وهذا مستحـــــــــيل – فستولد ميتة ، ولن تحقق للمواطن الكردي ما كان ينعـــــــم به قبل ( الانفصال ) ، وعندها لن تعني ( نعم ) شيئا ، مهما كانت نسبتها …

والتطورات التي أعقبت عملية الاستفتاء عززت هذا الرأي ، وصواب تلك  القراءة للازمة ..

{ { { {

كلام مفيد :

نصف جمال الانسان لسانه فأحسنوا حديثكم ..(نجيب محفوظ).

مشاركة