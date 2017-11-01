الذكرى 61 للهجوم الثلاثي على مصر

العراقيون ينتفضون ضد العدوان الغادر – حسن عاتي الطائي

بعد تأميم عبد الناصر التأريخي لقناة السويس في26 تموز 1956وعلى اثر فشل المحاولات التي بذلها الغرب لاجبار عبد الناصر على التراجع عن التأميم قامت كل من بريطانيا وفرنسا وبالتواطؤ مع الكيان الصهيوني بالاعتداء على مصر في 29 تشرين الاول 1956 ليس من اجل استعادة السيطرة الاستعمارية على القناة فقط وانما لاسقاط جمال عبد الناصر العدو اللدود للاستعمار الغربي الممثل انذاك بكل من انطوني ايدن رئيس الوزراء البريطاني وكي موليه رئيس الحكومة الفرنسية وبن غوريون رئيس الوزراء الكيان الصهيوني الذي وصف عبد الناصر بانه اعدى اعداء اليهود على مر التاريخ كان ذلك الاعتداء الاثم قد اثار الجماهير العربية في كل اقطار الوطن الاكبر ودفعها للنزول الى الشوارع والساحات لكي تعبر عن غضبها على العدوان والعدوانيين ولتعلن تأييدها المطلق لمصر الشقيقة الكبرى وقائدها الباسل.. وكان العراقيون الذين عرفوا بمواقفهم القومية المشرفة ودفاعهم الدائم عن الارض والكرامة العربية اكثر ابناء امتهم حماسة وفرحا يوم امم عبد الناصر القناة التي اسماها (قناة العرب9واشدهم اندفاعا في ادانة وشجب العدوان والوقوف بقوة مع الشعب العربي في مصر وقيادته الشجاعة.. فقد خرج الالاف من العراقيين في اغلب المدن العراقية وخاصة في بغداد والنجف الاشرف والموصل والبصرة في مظاهرات شعبية عارمة تهتف لمصر والعروبة رافعة صور عبد الناصر باعتباره رمزا للتحرر والثورة والكرامة العربية تستنكر العدوان وتندد به وبحكومة نوري السعيد الموالية للغرب والتي اتخذت موقفا مذلا ومهينا من العدوان متحدية مشاعر الجماهير التي عبرت بوضوح عن سخطها عليه وعلى من شارك فيه وايده..

مقاومة الغزاة

كان كل فرد وبيت من العراق يعيش بقلبه ووجدانه مع ابناء الاسماعيلية والسويس وبور سعيد فيما الناس في البيوت والمقاهي والشوارع والاماكن العامة يتناقلون بتحفز وفخر مقاومة الشعب المصري للغزاة الاوغاد متمنين النصر لمصر والهزيمة للمعتدين وكانت اذاعة صوت العرب بشكل خاص التي يجتمع الناس حولها في بيوتهم ويستمعون اليها في المقاهي بشكل سري اذ ان نوري السعيد كان يعتبر من يستمع اليها مذنبا وعميلا لعبد الناصر هي المصدر الرئيسي للاخبار اضافة الى اذاعات القاهرة ودمشق وعمان التي اعلنت انضمامها الى اذاعة القاهرة مباشرة لقد وقف العراقيون الاحرار وقفتهم المشهودة الى جانب اخوانهم في مصر فور سماعهم بنبأ العدوان عليهم ففي بغداد اضربت الكليات اولا ثم لحقتها المدارس الثانوية ولم تلبث كلية الاداب ودار المعلمين العالية وكل من كلية الهندسة والحقوق ان اعلنت الاضراب هي الاخرى برغم الطوق البوليسي الشديد الذي ضربته قوات الحكومة السعيدية على منطقة باب المعظم لمنع التظاهرات من ان تتدفق فيه كما خرجت جماهير الكاظمية والاعظمية في تظاهرة كبرى وسقط الشهيد (عواد رضا الصفار) مضرجا بدمه الزكي..كذلك فقد انطلق ابناء الكرخ وعمال منطقة(باب الشيخ)واصحاب المحلات التجارية والحرفيون من احياء الجعيقر والسوق الجديد رجالا ونساءا في مظاهرات كبيرة سارت باتجاه جسر الشهداء حيث سقط الشهيدان (خالد ناجي ومحمد سلمان)على الجسر دفاعا عن مصر ورفضا للعدوان على حقوقها وسيادتها..

احكام عرفية

كانت انتفاضة بغداد شديدة الوطأة على حكومة نوري السعيد تم على اثرها اعلان الاحكام العرفية وصدرت الاوامر بمنع المظاهرات والتجمعات واصدر وزير الداخلية امرا بتعطيل الدوام في كافة المدارس الى اجل غير معروف وقد قام المحامون العراقيون بتقديم مذكرة شديدة اللهجة الى الملك فيصل طالبوا فيها باقالة حكومة نوري السعيد والخروج من حلف بغداد والوقوف الى جانب الشقيقة الكبرى مصر.. لقد تحولت شوارع بغداد الى ساحات للمواجهة بين المتظاهرين الغاضبين ورجال الامن والشرطة المدججين بالسلاح واستمر الامر على هذه الصورة حتى بعد انتهاء العدوان وهزيمة المعتدين الاشرار.. وفي النجف الأشرف سارت مظاهرة كبرى يتقدمها رجال الدين الافاضل وشارك فيها الطلاب والطالبات والعمال ومختلف الطبقات الشعبية وسقط عدد من الشهداء والجرحى عندما تصدى رجال الشرطة السعيدية للمتظاهرين وامطروهم بوابل من الرصاص الانمر الذي استثار اهالي النجف الاشرف الكرام ودفعهم الى النزول الى الشوارع بكثافة هاتفين بحياة مصر والعروبة ومنددين بحكومة نوري السعيد التي تمنع العراقيين من التعبير عمن موقفهم الوطني بالوقوف الى جانب اشقائهم المصريين الين يتعرضون للقصف البربري على ايدي قوى الغزو الانكلوفرنسي الصهيوني.. ومن اجل السيطرة على انتفاضة النجف الاشرف الباسلة وصلت امدادات عسكرية كبيرة جاءت من الحلة والديوانية قدرت ب1300جندي وضابط ترافقهم خمسون سيارة عسكرية غير ان ذلك لم يمنع المواطنين من التظاهر والاحتجاج وتحدي القوة الغاشمة وقد خرج النجفيون البواسل في موكب كبير لتشييع الشهيد (عبد المحسن الشيخ راضي)الذي استشهد قبل يوم وكان رجال الدين الاعلام في مقدمة الصفوف محيين موقف مصر الصلب في التصدي للمحتلين والغزاة الاجانب ووجه كبار رجال الدين برقية قوية الى الملك يشجبون فيها موقف حكومة نوري السعيد ويطالبون بالوقوف الى جانب الشعب المصري الشقيق..

مواقف العراقيين

اننا لانستطيع في هذا المقال ان نتحدث عن مواقف العراقيين المشرفة في كل مدينة عراقية ولكننا نورد هنا ماكتبه الاستاذ الدكتور جعفر عباس حميدي في صفحة 16-18من كتابه الوثائقي انتفاضة العراق عام 1956الصادر عام 2000عن بيت الحكمة ليوضح لنا الصورة الكاملة عن الموقف البطولي لشعبنا العراقي الباسل في مساندته لأشقائه في مصر العروبة ايام تعرضهم للعدوان الثلاثي الغادر.. يقول الدكتور حميدي (طالبت الحركة الوطنية بتحشيد القوى الوطنية وفسح المجال للنشاط الشعبي من اجل العمل على نصرة مصر وفتح ابواب التطوع للدفاع عن القومية العربية المهددة بالعدوان.. انفجر الوضع في بغداد صباح يوم الخميس الاول من تشرين الاول وتظاهر طلبة الكليات والمعاهد العالية في مختلف مناطق بغداد وحدثت مصادمات بين الشرطة والجماهير وتجددت التظاهرات صباح يوم السبت 3 تشرين الثاني واتسمت بالسعة والشمول حيث اشترك فيه اغلبية طلبة المعاهد والكليات والمدارس الثانوية والمتوسطة فتحولت الى انتفاضة جماهيرية عارمة شملت مناطق متعددة من العراق وشاركت فيها جماهير واسعة من مختلف الفئات الشعبية واستشهد اثنان من المتظاهرين في منطقة باب المعظم برصاص الشرطة واستمرت المظاهرات اليومية حتى نهاية العام نفسه وامتدت التظاهرات الجماهيرية الى خارج بغداد الى النجف وكربلاء والموصل والعمارة والبصرة والحلة وبعقوبة وشهدت مدينة النجف يوما داميا في 24 تشرين الثاني حيث استخدمت الشرطة العيارات النارية لتفريق المتظاهرين فادى ذلك الى ارسال القوات العسكرية الى النجف لاعادة سيطرة الحكومة عليها.. وماحدث في النجف حدث مثله في مدينة الحي في محافظة واسط في ليلة 18 كانون الاول حيث استطاع المتظاهرون السيطرة على المدينة وقد حكم على اثنين من المتظاهرين بالاعدام ونفذ الحكم علنا في شوارع الحي ورافق الاضراب والتظاهرات في بغداد ومدن العراق الاخرى حملة من المذكرات التي قدمت الى الملك من قبل الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ورجال الدين وكلها تنتقد الحكومة لموقفها من العدوان على مصر ولاجراءاتها القمعية القاسية ضد الحركة الوطنية).. لقد تضامن شعبنا العراقي بمختلف اتجاهاته وانتماءاته تضامنا شاملا وكاملا مع شقيقه شعب مصر العربي اثناء العدوان الثلاثي الغادر الذي تعرض له وقام بواجبه القومي تجاه اشقائه بكل مايملك من وسائل التعبير والمساندة والتأييد ودفع في سبيل ذلك الشهداء ودخل المناضلون السجون ولاقوا صنوف التعذيب والالام وهذا مايثبت ان الشعب العربي في كل مكان هو شعب واحد يجمعه مع اشقائه في شتى الاقطار العربية المصير المشترك والتــــــاريخ الواحد واللغة الواحدة والثقافة المشتركة والامل الواحد…