فلسطين .. جِدارُ برلين الأخير – مسار عبد المحسن راضي

النابشون في التاريخ الكولونيالي للشرق الأوسط، اعتبروا وعد بلفور شبيهاً بفرانكشتاين، صنعتهُ وزارة المستعمرات البريطانية في الميتروبوليتان الأم – لندن، المكتب العربي في القاهرة الذي أسسهُ مارك سايكس كمرصدٍ فلكي، لمراقبة سير الكوكب القومي في فضاء البلدان العربية، ومكتبُ درّة التاج البريطاني- الهند. التضاربُ بين هذهِ الجوقات البيروقراطية، عبّرعنه وزير الحصار في زمن الحرب العالمية الأولى- روبرت سيسيل، بتعبيرٍ طريف، يصلحُ شاهدة قبرٍ لا تاريخية ” تعاقب اللِجان مابين الإدارات التي تأسست لتشكيل وصياغة السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، الغرض منه أساساً، تمكين جورج كيرزون ومارك سايكس من أن يُفسّر الواحد منهم للآخر، مدى محدودية معلوماته عن الموضوع″. الاختصار المفيد، إنّ الارتطام الإداري مابين رأس المكتب العربي ونظيره الهندي، كان المُجسّر الذي سار عليه وعد بلفور الشهير.

حزمةُ الوعود التي خرجت من مبنى 10 داونيننغ ستريت، نافست سفينة ” Eastern” الشهيرة التي شرنقت العالم بأسلاك التلغراف في ستينات القرن التاسع عشر(العهدة على إريك هوبزباوم). الطريف إنّ وعود لندن، استطاعت أن تُرضع معظم العالم في سنتين فقط (1916-1918)، حيثُ استطاع وعد بلفور أن يغادر وحدهُ، سنة 1917، سلّة الوعود بقدمين على الواقع. العلاقةُ السيئة بين بلفور وفلسطين، أعطتهُ دوراً في شاشة تاريخنا العربي، إن التفت على يمينه وجد أبا لؤلؤة الفارسي، وإن التفت على يساره، وجد عبد الرحمن ابن ملجم. حضورهُ المئوي في 2017، لم يمر رشيقاً كحالهِ كل سنة فالكيان الإسرائيلي المتروك في عهدة ” بيبي”، يحاول أن يكمل صناعة منطاد زبلن- مشروع يهودية الدولة، كي يأكل هذا القانون بقنابلهِ، ما تبقى من جغرافيا قبلة المسلمين الأولى.

تل أبيب تحاولُ جاهدةً، أن تستغل اللايقين السياسي في المنطقة العربية، نتيجة تبدل مقدار ضغوط القوى الكبرى لا موازينِها.تتاجرُ بقدميْ الرئيس ترامب اللتين تُطاردُهما مقصلةُ القضية الروسية. دولة الأبارتهايد أو جنوب أفريقيا الفلسطينية (عفواً لم أخطأ)، تحاولُ أن تتصرف بسرعة، قبل زواج الملايين من ألسُنةِ اللاجئين العرب من الأُذنين الأوروبية، وسماعِ رواية ألف ليلة عربية وليلة فلسطينية مختلفة. هل تستطيعون معي أن تتخيلوا المشهد؟

فيالقُ اللوبيات والعلاقات العامّة الإسرائيلية لن تفلح، فالعصا السبرانية لا حكم لها على السوشيال ميديا البشرية. إسرائيل تعلمُ بدورِها، حقيقة ما قالهُ الباحثُ الأمريكي من أصلٍ هندي “باراج خانا”، إنّ أوروبا تستشرِفُ هذا القرن، كواحدةٍ من أقطاب العالم الذي أصبح واسعاً نوعاً ما على الـ ” Yankees”. فلسطين لم تعُد أيضاً، جارية الأنظمة العربية، عارضةً سيقانها كلما فشلت داخلياً. حركةُ التاريخ تشيرُ الى أن الجدار العنصري، قد أقترب هدمهُ من قِبل العالم، ليلحق بشقيقهِ الأكبر الذي دفنهُ الألمان- جِدارُ برلين، سنة 1991. نحن الفلسطينيون البسطاء

(عراقيون،سعوديون،سوريون،يمنيون،إماراتيون،مصريون، قطريون، وبقية اللآلىء العربية)، لم نعد معنيين بـ “حمساويات وفتحاويات” السياسة. نحنُ ببساطة جعلنا قبلتنا الأولى، بوصلةً تؤشّرُ لنا اتجاه العدالة في هذا العالم. العرب بحاجةِ زواجٍ كاثوليكي بين مصالحهم، وأن يُطلّقوا بالثلاث إمرأة لوط – المذهب.علينا في هذا الزمن المضطرب،أن نُجرِّب تناول بعض القومية، قوميةٌ لا تجعلُ شعوبنا على أختلاف أديانها ومذاهبها أحدب نوتردام. أليس ذلك أفضل من أن نترك “فيتو” كورليوني الأجندات، بطلاً وحيداً على شاشتنا العربية؟

ربّما قد يكون حديثي سراباً في واقعنا اليوم، لكن الغد خبيرٌ بقلب العمائم. دعونا نُسبِق العالم الذي بات فلسطينياً أكثر منّا، ولهُ الشرف بأن يكون ملكياً أكثر من فلسطينيتنا الحائرة !