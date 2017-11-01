مستقبل العراق الكوميدي – شامل حمد الله

“شر الفعل قد يضحك” حيث يبدو ان سياسيين شيعة عرباً يسعون لوضع تركمان شيعة في خط بديل او مواز للعرب السنة والكرد.

التحركات الاخيرة والتي لايمكن ان يكون فيها علي ومعاوية” المثل القائل ليس حبا بعلي وانما بغضا لمعاوية” يصدق الان، رغم ان طهران تستفز ان شعرت ان تقلبا في الاحضان هي ديدن اللاثابتين على صداقتها، فتركيا القومية السنية ليست بديلا عن طهران اليمينية الشيعية، رغم ان تفسيرات الدين والطائفة عند الدولتين تختلف عن تفسيرات العراقيين، لكن الموقف الرسمي والى اشهر مضت كانت بعطر ايراني واستحسان تركي، ثم جاءت حجة الاستفتاء ليجتمع الكل على الضرر للكرد، وقضية استبدال شريك على الارض وطنيا وبثقل كالكرد ليست من المنطق بشيئ، فأن غاب المنطق عن تفكير الجماعة فأنه لن يغيب ايرانيا ولا تركيا.

الخير يقول ان الجبهة التركمانية طلبت من انقرة دعم التركمان وزيادة الاهتمام بهم وان كركوك جرى مناقشة وضعها مع الرئيس طيب اردوغان، يبدو انه في استثناءات السياسة استثناء يرد على الاستثناء، فاردوغان الذي جرى اتهامه بأدخال داعش للعراق ويجري طلب سحب قواته من بعشيقة والاتفاق على حصص المياه معه، يظهر اليوم صديقا واكثر من صديق، حيث يناقش تفاصيل كركوك مع مواطنين عراقيين لكن دماءهم والرئيس التركي تشترك في مستقبل كركوك وتفاصيلها وبعض المشاركين في اللقاء اعضاء حاليا في البرلمان.

ترى لو كان للكرد دولة في احد اجزائها وغادر للقاء رئيسها وفد من كرد العراق طالبين نفس طلب اخوتنا في الوطن من دعم وتفاصيل مستقبل الم يكن ذلك رزقا للمحللين والشاتمين؟

طيب… اذا استعان الشيعة العرب بايران والسعودية والسنة العرب بالسعودية وتركيا والتركمان بتركيا، فبمن يستعين الكرد بعد الله؟

مشروع الجماعة القادم، شطرنج جديد من حيث زيادة لاعب اخر بقوانين اخرى تحكم حركته، لكن لم يظهر للان على اي مربع يستقر.