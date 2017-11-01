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خسارة جديدة للعرب – فيصل جاسم العايش

لم يتسن لأي شخصية عربية أن تصبح رئيساً للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي تتخذ من باريس مقراً لها, بعد أن أستوعبت من قبل أغلب الامم والشعوب على مقعد الرئاسة, وقد كان الامر يسيراً هذا العام اذ رشحت الدول العربية عدداً من ابرز المنافسين على هذا المنصب العالمي ولكن الامور ذهبت عكس التيار فبفارق صوتين بين مرشحي قطر وفرنسا فازت الفرنسية ريوديه اوزليه بالمنصب ذي الاهمية القصوى بدوافع ذات طابع سياسي رغم ان المنظمة تعنى بالثقافة والآثار والتراث والتربية، فقد سحب العراق ممثله دون بيان الاسباب، وانسحبت مصر لصالح فرنسا نتيجة خلافها السياسي مع دولة قطر، وهكذا ضاعت فرصة مهمة بالنسبة للعرب التي تعاني منطقتهم من جفاف حاد في قضايا الثقافة والتربية والعلوم كان يمكن لها ان تفتح ابواباً واسعة أمام هذا التاريخ العريق والآثار العظيمة التي تزدهر على ارض العرب من المحيط الى الخليج.

الفرنسية التي فازت بهذا المنصب ذات جذور يهودية مغربية وسبق لها ان كانت وزيرة للثقافة قبل سنوات وهي ممن تشهد لها الاوساط الثقافية بسعة الافق والادراك والقدرة على قيادة مؤسسات مثل هذه المنظمة العريقة .

ولأن الرياح تجري عادة كما لا يشتهي الملاحون، فأن بوصلة العراب ستظل خامدة على اتجاه واحد لن يتغير فهم لم يحصلوا على هذا المنصب الذي كان قاب قوسين او ادنى منهم، ولكن دواعي السياسة ودواليبها وخفاياها كانت سبباً رئيساً في دورات البوصلة في غير صالحهم، ولم يبق لهم في باريس عاصمة الثقافة العالمية الا معـــــــهد العالم العربـــــــي يديره الوزير السابق جاك لانغ .

مؤسسة اممية تتوسط العاصمة الفرنسية تشع منها انوار الحضارة الى كل مكان في آسيا كما في افريقيا وفي امريكا اللاتينية كما في اوربا ولكن حظ العرب خافت في اشعاعه كمصباح صغير لايضيئ شبراً تحت موضعه. في حين مصابيح اخرى بأعلى درجات الفولتية تضيئ في اماكن شتى بعيدة جداً عن العراب وعن همومهم ومشالكهم ونزاعاتهم فـــــــــيما بينهم التي افضت الى خلافات حادة على كل الاصعدة ينظر اليها الغرب نظرة فوقية فما لهؤلاء وللثقافة والتربية والعلوم وهم لم يعودوا مؤثرين وفاعلين في حقول المعرفة الا في النزر اليسير !

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