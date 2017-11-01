الراشد: فتح آفاق التعاون مع الشركات التجارية السعودية

الإتصالات تناقش مع إستراليا تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات

بغداد – شيماء عادل

بحث وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد مع وفد مجموعة الشركات التجارية السعودي المشارك في الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارة الإتصالات والشركات السعودية.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الراشد بحث مع الوفد ممثلاً بمدير عام شركة الكابلات السعودية كابلات الألياف الضوئية ومدير العلاقات العامة لمجموعة الزامل الصناعية ومدير أعلى تطوير الأعمال لشركة الالكترونيات المتقدمة وهم مجموعة شركات استثمارية وهي تعد من الشركات المتخصصة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارة الإتصالات والشركات السعودية كما أبدى الوفد السعودي رغبته بالاستثمار في العراق وخصوصا مجال الإتصالات التي تعد الشريان الحيوي لكل الدول لما تمتاز به من تطور هائل وسريع).

واضاف انه (تم خلال اللقاء أيضا مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تسهم بتحسين علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري).

واوضح البيان ان (الراشد رحب بالخطوات الإيجابية التي بادر بها رجال الأعمال السعوديين مؤكدا فتح أفاق التعاون الواسع مع الشركات السعودية التي تعرض خدماتها وإستعدادها التام بتطوير قطاع الإتصالات والانترنت والبنى التحتية).

وأضاف الراشد ان (هذه اللقاءات هي بادرة خير وتبشر بمستقبل زاهر وبما يخدم البلدين وان المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التطور الكبير في العلاقات والمصالح المشتركة وفي المجالات كافة).

على صعيد اخر ناقش الراشد مع سفير أستراليا في بغداد كريستوفر لانغمان المواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. ونقل البيان عن الناطق الرسمي بأسم الوزارة حازم محمد ان (الراشد ناقش مع لانغمان ضرورة مشاركة الشركات الاسترالية بالاستثمار في العراق وبالمجالات كافة). مشيدا (بالدور الإيجابي للحكومة والشعب الأسترالي الداعم للعراق والمساند له في حربه ضد الإرهاب وقوى الشر).

مؤكدا (إستعداد الوزارة لفتح أفاق التعاون مع الشركات الأسترالية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

واضاف البيان ان (لانغمان ثمن خلال اللقاءزيارة: دور العراق في مكافحة الإرهاب و الأنتصارات الكبيرة التي حققها الشعب العراقي على عصابات داعش الإرهابية). مؤكدا (تفعيل دور الشركات الاسترالية وأن يكون لها دور كبير في العراق من خلال مد جسور التعاون مع الوزارة وشركاتها).

مشيرا الى (دعم استراليا الكامل للعراق ولاسيما في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين).

وقامت مديرية إتصالات محافظة كربلاء بالتعاون مع قسم البدالات في الشركة العامة للإتصالات بإنجاز الإجراءات المتعلقه بنصب الهواتف العمومية في منطقة كف العباس الأيمن وكف العباس الأيسر ومابين الحرميين الشريفين وحرصت المديرية على نصب هذه الهواتف من أجل خدمة الزائرين حيث تم فحص الإتصال الدولي والموبايل وتثبيت الملصقات التعريفية. واضاف البيان ان (طريقة إستخدام الهواتف العمومية تكون باللغتين العربية والفارسية لتعريف الزائر على كيفية إجراء المكالمات وعملت المديرية على ضمان توفير بطاقات الهواتف وبكافة الفئات من خلال تزويد مكاتب الصيرفة والموبايل القريبة من هذه الأجهزة بالبطاقات فضلا” عن توفرها في مديرية اتصالات كربلاء).