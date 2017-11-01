التخطيط يعد خطة للتنمية الوطنية الخمسية وخبير لـ (الزمان) : نخشى الفشل وهدر الأموال والسنوات دون تحقيق فائدة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان الخطة الخمسية السابقة لم يتحقق منها اي شيء ملموس على ارض الواقع مما جعلنا نخشى فشل تلك الخطة وهدر الاموال والسنوات دون تحقيق اي فائدة ، عازيا سبب ذلك الى تنفيذ الخطط من قبل اشخاص ليس لديهم خبرات في مجال التنمية.

وقال الصائغ لـ (الزمان) امس ان (الخطة الخمسية السابقة كانت لغاية العام الجاري وبالرغم من قرب انتهائها لم نلحظ شيئا ملموسا ومحققا على ارض الواقع كأن يكون تطور في المجالات والميادين المختلفة التي كان من المفروض ان تنشئ مشاريع وغيرها من المواضيع الاخرى).

واضاف ان (الهدف من انشاء الخطة هو فقط لانفاق الاموال دون تحقيق هدفها المنشود ولاسيما هناك الكثير من المشاريع اطلقت وعود لتنفيذها خلال الخطة الماضية لكنها لم تنفذ), متسائلا (هل اعدت خطة ضمن رؤية حقيقية واقعية بالامكان تحقيقها على ارض الواقع؟), لافتا الى ان (تلك الخطط تولد هاجس الخوف من ان تهدر السنوات والاموال دون تحقيق اهداف معينة).

منفدين لايفقهون

واوضح الصائغ ان (سبب فشل الخطط الخمسية و التنمية هو وجود منفذين لا يفقهون الاعمال الموكلة اليهم ويضعون الخطط دون ان يكون لهم دراية كاملة عن اهدافها ومدى امكانية تحقيقها من خلال اعداد خطط ضخمة وبامكانيات بسيطة).

فيما عقدت اللجنة الفنية العليا لاعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 في وزارة التخطيط اجتماعا لمناقشة المسودات النهائية لأوراق الخطة. وقال بيان للوزارة امس ان (اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان لاستعراض القسم الاول من الاوراق التي ستتألف منها خطة التنمية التي تم اعدادها من قبل الفرق المتخصصة).

واضاف ان (اعضاء اللجنة ابدو ملاحظاتهم بشأن تلك الاوراق التي ستؤخذ بنظر الاعتبار عند الاعداد النهائي لفصول الخطة), من جانبه أكد حماد خلال الاجتماع ان (الجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لخطة التنمية أثمرت عن تحقيق خطوات مهمة وصولا الى مناقشة مسودات الاوراق المقدمة من قبل الفرق المتخصصة), مشيرا الى ان (الخطة الجديدة ينبغي ان تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي سيمر بها العراق خلال السنوات المقبلة), داعيا إلى (ضرورة العمل على تحسين ادارة الاصول للوصول إلى افضل النتائج المتوخاة من الخطة). وقدم عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية قصي الجابري (رصدا عن الاداء التنموي خلال خطة التنمية السابقة 2013-2017).

ظلال سلبية

لافتا الى ان (الازمة المزدوجة الامنية والاقتصادية ألقت بظلال سلبية على واقع التنمية في البلاد وبالتالي فانها أثرت بنحو واضح على اهداف الخطة لاسيما في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والصناعات التحويلية).

من جانبها اكدت الاكاديمية في الجامعة ذاتها وفاء المهداوي خلال تقديمها ورقة عن السكان والقوى العاملة ان (السكان هدف التنمية ووسيلتها ويعدون المحرك الاساسي لعجلة النمو والتطور، لذا كان العراق حريصاً على توطين متغيراته في الخطة السابقة سعياً لردم الفجوة القائمة بين السكان والتنمية عبر مجموعة من الاهداف الستراتيجية رفعتها الخطة وسعت الجهات التخطيطية العليا الى ترجمتها على شكل خطط تنفيذية ومشاريع متعددة تصب في مجالات الصحة والتعليم وباقي الخدمات الاساسية التي تؤثر في جودة نوعية حياة الانسان بفئاته المتعددة والمتنوعة كالشباب والمرأة والفتيات والاطفال). كما كشف مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة عن انه من (غير المتوقع ان تحقق الايرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا في ظل استمرار الواقع الاقتصادي الحالي المترتب على الازمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنميه سواء في القطاع العام او القطاع الخاص).

مبينا ان (الاجراءات الحكومية التصحيحية ذات الصلة المعززة للموازنة العامة والبحث عن ايرادات جديدة اسهمت في ترصين الحيز المالي المتاح للدولة والمتوقع ان يستمر اثرها للسنوات المقبلة).