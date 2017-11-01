العيسى يبحث مع الأردن آفاق التعاون المشترك بين الجامعات

التعليم يطلق إستمارة تقديم الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد

بغداد – داليا احمد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إستمارة تقديم الطلبة 10بالمئة الاوائل من خريجي المعاهد وبالاختصاصات كافة الى الجامعات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التقديم لقناة العشرة بالمئة الاوائل على المعاهد يشمل الطلبة الذين اكملوا تفعيل أرقامهم الامتحانية في المعاهد).

واضاف أن (قبول 10 بالمئة الاوائل من خريجي المعاهد في الجامعات يكون في جميع التخصصات وعلى وفق معيار التسلسل أولاً ثم المعدل ثانيا في الاقسام المناظرة).

اولوية القبول

مشيرا الى ان (الاولوية في القبول تكون حسب الخيارات التي يقدمها الطالب والتي لاتتجاوز عشرة خيارات), واوضح العبودي ان (التقديم سيكون عبر بوابة الدراسات وان آخر موعد للتقديم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من تشرين الثاني الجاري).

وعلى صعيد اخر اكد الوزير عبد الرزاق العيسى، جاهزية الاجراءات لقبول مخرجات الدور الثالث من الدراسة الاعدادية في الجامعات.

وقال العيسى في بيان امس لدى استضافته في مؤسسة الابداع الفكري للدراسات التخصصية في الندوة التي ناقشت التعليم العالي في العراق بين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل ان (الوزارة تستعد لاستيعاب قرابة ثلاثين الف طالب من مخرجات الدور الثالث من الدراسة الاعدادية).

واضاف أن (إجمالي عدد المقبولين في الجامعات قد يصل الى أكثر من 160 الف طالب). واشار البيان انه (في ختام الندوة التي حضرها نواب وباحثون واكاديميون كرم كرمت المؤسسة العيسى بدرع المؤسسة تقديرا للسعي الحثيث لتطوير المؤسسة الاكاديمية العراقية التي خرجت علماء وظواهر في كل مجالات المعرفة والثقافة والتعليم الجامعي). فيما بحث العيسى مع وفد من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن برئاسة رئيس الجامعة محفوظ جودة آفاق التعاون المشترك في مجالات المحاسبة والعلوم الصيدلانية والحاسوب والمالية والاختصاصات الأخرى بما يخدم سوق العمل لدى الجانبين.

تعشيق خبرات

وتابع البيان ان (العيسى أعرب عن استعداد المؤسسات الجامعية العراقية لتعشيق الخبرات اللازمة وتطوير الإمكانات العلمية والإفادة من تجارب الدول المجاورة).

مؤكدا ان (قطاع التعليم الأهلي الخاص في العراق متجه الى تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل).

واشار البيان ان (الوفد الاردني اعرب عن تفاؤله بمستوى التعاون العراقي وافاق الجدية في تأسيس العلاقات العلمية على صعيد التعاون العلمي والاكاديمي).

وقامت كلية الطب في الجامعة المستنصرية، ورشة عمل عن تخطيط القلب الكهربائي عند الأطفال، بمشاركة طلبة الدراسات العليا. وتابع البيان ان (الورشة تضمنت محاضرة تناول التعريف بكيفية فحص تخطيط القلب وطرق الحصول على تخطيط ذي جودة عالية مع عرض لأهم العقبات التي تحول دون تسجيل تخطيط القلب عند الأطفال وسبل معالجتها، فضلاً عن كيفية كتابة تقرير يوضح تفاصيل الفحص).

واضاف (وتم مناقشة أهم الأسباب الشائعة للرجفان الأذيني والرفرفة في أثناء مرحلة الطفولة وأسباب تسرعات القلب فوق البطينية عند الأطفال).

وعلى صعيد اخر شارك التدريسي في كلية الهندسة بجامعة ديالى زياد عاصي عبيد في المؤتمر الدولي العالمي التاسع لشبكات القدرة الكهربائية الذكية الذي اقيم في ايطاليا.

القاء بحث

واضاف البيان ان (المشاركة تضمنت إلقاء بحث بشأن تطوير سيطرة تجمع سخانات المياه لتقديم استجابة التردد من جانب الحملة والذي يهدف الى تناول فكرة سيطرة هجينة ما بين المركزية واللامركزية التي تعمل من الجانبين معا لتصميم المسيطر الذي يوضع مع جهاز سخان الم?اه السكني او التجاري او الصناعي وبتصميم يمكن تنفيذه بكلفة بسيطة لا تتعدى الـ5 دولارات فقط). واوضح البحث ان (المسيطر يعمل على اطفاء وتشغيل سخان المياه كما يقوم المسيطر باعتماد الاستجابة من الاجهزة ذات درجة حرارة المياه الاعلى الى الاقل لغرض تخفيف التأثير في المستعمل خلال مدة الاستجابة).