لاجدوى من الإنتظار – جاسم مراد

لم يعد من المجدي انتظار الحلول لأزمة السلطة ، فالبعض من الكل يريد بقاء الحالة على ماعليها ، والبعض الاخر لايريد معالجات حقيقية ، والكل لايريدون الخروج عن صيغة المحاصصة ، ويبقى العمل لمداورة الازمة للمرحلة المقبلة . هناك استطراد وتكرار في الحديث ، مغزاه ، هناك كيانات موجودة ، واستحقاقات انتخابية لهذه الكيانات فمن يريد التغيير ليغرف من هذه الكيانات مايريد ، اما دون ذلك فهو خروج عن المألوف ، لذلك يبقى رئيس الوزراء يتقلب بين ماعاهد به الناس بتغيير جوهري ومن شخصيات توكنوقراط وطنية نزيه فعالة ، وبين سياسة الالتوائات التي تمارسها الكتل حول عنقه . ويبقى الشارع الجماهيري يواجه عوامل الضغط من جبهتين تكادان تعبران عن نفسيهما بالاتفاق أو بدونه ، الاولى تمثلها حركات الارهاب بكل مسمياتها السياسية والميدانية ، والثانية تعبر عنها الكيانات والكتل السياسية بكل الوانها من ضغط نفسي وممارسات انتهازية ووعود كاذبة وتخدير وعظي . إن السيد العبادي حاول الخروج من كماشة سياسة الالتفاف المحاصصي في ادارة السلطة والدولة ، لكنه لم يتمكن بفعل التردد وعدم توظيف الظروف الذاتية التي مثلتها الحركة الجماهيري وموقف المرجعية العليا المطالبة بالتغيير وعبور شبكات المحاصصة ، كما لم يستخدم الجانب الموضوعي الذي حققه الفعل العسكري الميداني في كافة جبهات القتال ، وهو حدث مهم يحصل اول مرة في الصراع الدائر بين العراق من جهة وقوى جبهة الارهاب بكل مكوناتها السياسية والعسكرية والمادية من الجهة المقابلة منذ عام (2005) وحتى الان ، كان من المفترض من السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي لو كان فعلا جاداً في تحقيق التغيير أن يوظف تلك التحولات المهمة في سياق تشكيل سلطة وطنية عاملة منتجة عابرة للتوزيعات الحصصية ، وبهذا يكون قد ضرب الارهاب من جهة والحصصين والنهابين من الجهة الاخرى . إن التاخير اللامجدي يعبر عن حالتين لاثالث لهما ، أما ان يكون صاحب القرار ليس حراً ومطوقاً من فرضيات الكتل ، أم انه يخشى الاقدام السياسي الشجاع على حالة السلطة القائمة ، وفي كلا الحالتين لايبشر بخير ولايعطي الامل للجماهير بان هناك قوى وشخصيات حاكمة يمكنها أن تستجيب لمطالبها وتنتقل بالعراق الى حالة افضل . السلطة لدى الوطنيين المخلصين هو جهاز لخدمة الشعب ، وإذا لم يحقق هذا الجهاز مطالب الناس ويبني الدولة المؤسساتية ويصون القانون والمال العام وحقوق المواطنين فلاقيمة لها . ولكن بات المركز والوزارة والسلطة عموما لدى القوى الحاكمة في العراق هو مكسب لها لايمكن بسهولة التنازل عنه أو حتى اجراء تغييرات فعلية تحد من هيمنتها. ان المشهد السلطوي العراقي سيبقى عاجزاً عن تحقيق اي فعل سياسي وتنموي وخدمي واقتصادي لصالح الجماهير ، كون الحركات الكتلوية الحاكمة ، هي نتاج لافرازات انانية ذاتية تتعامل مع مواقعها في الحكم كمكاسب وليس كأداة لخدمة الشعب والوطن ، ومن هنا تكمن الاشارة الى بعض التناقضات التي حدثت في مجلس النواب بين طرفين احدهما يريد الانتقال من المحاصصة التي هلكت العراق شعبيا ووطنيا وتنمويا والاخر يطالب بتسوية الامور على وفق الاتفاقات المتخذه ، هذه الحالة كشفت كيف اسطفت الكتل وكيف تعاطت مع تلك الحالة واجهضتها عبر مختلف المسوغات .

ان من يراهن على انتقالة جديدة تستجيب لرغبات ومطالب الشعب من كيانات وكتل واحزاب فشلت على مدى (14) عاما كمن يحرث في البحر . ولنفترض جدلاً ان هذه الكيانات تريد التغيير ، فهل اجرت مراجعة نقدية لمسيرة عملها ، وهل اجرت تحولات فكرية وثقافية وسياسية لمسيرة عملها القادمة ، لم يحدث ذلك ، ولن يحدث ، ولابد ان يدرك الجميع إن من يريد قيادة العراق والمشاركة بحكمه عليه أن يعرف ان العراق موزائيك لكل الالوان وعمقه الوطني اقوى من حالات الالتفاف على المذهبية والعرقية ، وان الحالة الراهنة هي متعارضة مع ذلك فنقول هي حالة غير دائمة ، وتناقص جماهيرية هذه الكيانات وعدم صدقية الناس باطروحاتها مقدمة للاتي حتماً .