الإعمار يؤهّل عدداً من الطرق في مدن صلاح الدين

الإسكان يناقش قانون الموازنة المالية للعام المقبل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة قانون الموازنة المالية للعام المقبل.

وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس ان (الوزيرة ان نافع اوسي ترأست الجلسة العاشرة لهيئة الرأي للعام الجاري 2017 لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل)، ونقل البيان عن اوسي قولها ان (الاجتماع ناقش قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية المقبلة 2018 وتخصيصات الوزارة حيث تم مقارنة مسودة القانون المقترح للسنة المالية المقبلة وقانون الموازنة المعتمد لهذا العام وتحديد الفروقات بينهما). واضافت انه (تم اقتراح جملة من التعديلات على مسودة مشروع موازنة 2018 من اجل مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة).

فيما اعلنت الوزارة عن اكمال تأهيل مشروع الجسر الحديدي اسفل جسر فلسطين في محافظة الانبار.

تأهيل مشروع

وتابع البيان ان (دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة اكملت اعمالها في الاشراف على تأهيل مشروع الجسر الحديدي بعد تعرضه الى التدمير في ثلاثة مواقع ادت الى اضرار بطول 72مترا وتطلب العمل في المشروع رفع الركائز المتضررة ودق جديدة بدلاً عنها مع اكمال باقي الفقرات كتبليط سطح الجسر)، واضاف إن (للجسر اهمية قصوى إذ يعد بديلاً لجسر فلسطين للمرور فوق نهر الفرات وسيسهم في ربط مناطق شمال الرمادي بغربها)، مشيراً الى ان (الجسر اعيد اعماره من نفقة منظمة تابعة للأمم المتحدة بمنحة قدرها 560 ألف دولار)، واوضح البيان ان (الملاكات الفنية والخدمية في مديرية بلدية قضاء عنه باشرت بتنفيذ الخطة التي تم اعدادها لفتح الشوارع المغلقة ورفع الأنقاض والنفايات وغسل الشوارع فضلاً عن إدامة الحدائق والجزرات الوسطية من أجل الأسراع في إعادة الحياة الطبيعية بعد الفترة المظلمة التي شهدها القضاء نتيجة لتسلط العصابات الارهابية واعاثتها للخراب والدمار فيه).

واضاف البيان ان (بلدية عنه كانت سباقة في تقديم الخدمات للمواطنين وهي لاتزال مستمرة في بذل جهود استثنائية لاعادة الخدمات بشكل كامل وفاء لسواعد الرجال الابطال من ابناء القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم الزكية لتحرير المدن من قبضة الارهاب ولتمكين المواطنين من العودة لمدنهم وممارسة حياتهم الطبيعية)، من جانب اخر استقبلت أوسي وفد مجلس الاعمال العراقي البريطاني برئاسة البارونة إيما نيكولسن المبعوث التجاري البريطاني الى العراق وبرفقة الوفد المكون من ممثلين عن عدة شركات بريطانية وعالمية وعربية. مؤكدة ان (ابواب الوزارة مفتوحة لدخول الشركات الاجنبية الاستثمارية الرصينة ومنها الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات البنى التحتية والطرق والجسور والمجمعات السكنية لدخول السوق العراقية وإعادة اعمار المناطق المحررة)،

وأضافت انه (سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية لمشاريع مهمة وستراتيجية لقطاعات مختلفة في مؤتمر مجلس الاعمال العراقي البريطاني الذي سيتم عقده في شهر تشرين الثاني من العام الجاري).

اكساء شوارع

واضاف البيان ان (مديرية بلدية محافظة الديوانية التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة باشرت باعمال إكساء وصيانة شارع العمارات السكنية لممري الذهاب والاياب وان الاعمال شملت تطوير وتأهيل الشارع الممتد من الخط السريع الدولي إلى ساحة النسيج وهو يمثل أحد الشوارع الرئيسية والمحورية المؤدية إلى مركز المحافظة )، واوضح ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة حمورابي العامة التابعة للوزارة تواصل العمل في مشروع تطوير وتأهيل طريق سامراء ــ دور – العلم بمحافظة صلاح الدين ، الذي ينفذ ضمن مشاريع قرض البنك الدولي لأعادة اعمار المناطق المحررة وسيشمل العمل ثلاث مقاطع وهي طريق سامراء و ، طريق مدخل الدور و طريق العلم وان ان قسم المعامل الانتاجية باشر بنقل ونصب معمل لانتاج القير نوع باركر في قضاء سامراء والذي كان قد استخدم في تنفيذ مشروع طريق نفط خانة بمحافظة ديالى ، لضمان استمرارية العمل وتنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة).